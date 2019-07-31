10 эффективных советов, которые помогут вам похудеть без жестких диет

Есть 10 полезных привычек, которых необходимо придерживаться для получения заветной стройной фигуры, но без сильных ограничений:

Привычка 1. Ваше кредо – «Сбалансированное питание – всегда!»

Частые голодные диеты, постоянные детоксы, монодиеты и другие современные трендовые системы питания, безусловно, помогут сбросить несколько килограммов за короткий период времени, однако затем вы, скорее всего, возвращаетесь к обычному рациону и лишний вес снова машет вам ручкой.

Постарайтесь выявить свою норму калорийности и примерное распределение белков, жиров и углеводов на день. Это не так сложно, как вам кажется – в Интернете довольно много формул, по которым можно рассчитать свой ИМТ (индекс массы тела) и суточный калораж. Зато потом вы сможете придерживаться одного типа питания, который подходит именно вам.

Привычка 2. «Когда я ем, я глух и нем»

Еще с детства мы слышали эту фразу от родителей и наших бабушек. Но кто бы мог подумать, что она помогает нам выглядеть стройнее и привлекательнее? Постарайтесь во время приема пищи не отвлекаться на телевизор, гаджеты и журналы с газетами – это очень сильно рассеивает внимание, и вы не можете сосредоточиться на еде.

Получите удовольствие от момента, насладитесь едой, тщательно жуйте каждый кусочек. Так вы сможете насытиться на длительный период времени, что позволит не срываться периодически на снеки и шоколадные батончики в течение дня.

Привычка 3. Ешьте сладкое без зазрения совести

Нет ничего плохого в том, что вы позволите себе кусочек шоколадки или даже пирожное. Безе с фруктами, творожный мусс с ягодами – всем этим можно и нужно себя баловать, но после основного приема пищи. Когда вы ставите себя в рамки – это нельзя, то нельзя, сразу же этого хочется еще сильнее. Так уж мы устроены. Происходит срыв, в момент которого мы съедаем все, что плохо лежит.

Жесткие рамки оказывают негативное влияние на нервную систему, а небольшой сладкий перерыв совсем не страшен. После одной конфеты вы сразу же не поправитесь на несколько килограммов, а от дальнейшего срыва вы себя спасете.