Ничего лишнего: как худеют Гвинет Пэлтроу, Синди Кроуфорд, Деми Мур и другие знаменитости

Мы тщательно изучили принципы похудения известных апологетов правильного питания и звезд, добившихся внушительных успехов в вопросах сброса веса и поддержания формы. Рассказываем о самых популярных из них, а вы сами делайте выводы, насколько они полезны для здоровья.
Как худеют звезды Голливуда
Синди Кроуфорд
Супермодель придерживается зональной системы питания. Этот режим не предполагает голодания и пропусков приемов пищи, которых должно быть пять – 3 основных и 2 перекуса. Рацион обязательно должен быть сбалансирован по содержанию белков (30% от суточной нормы еды), жиров (30%), углеводов (40%), а также минералов и микроэлементов.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Основные принципы:
- Из рациона надо исключить хлеб, пирожные и мороженое.
- Размер порции должен помещаться в ладони, сложенные вместе.
- Нужно съедать ежедневно 5 порций овощей и фруктов.
- В качестве мяса лучше выбрать курятину или индейку.
- В рационе растительных жиров должно быть больше, чем растительных.
- Нельзя пропускать основные приемы пищи: длительное голодание ведет к понижению уровня сахара в крови, что вызывает сильное чувство голода, что приводит к приступам обжорства.
- Не надо забывать об очищении организма, за которое отвечают следующие продукты: соевый соус, белое вино, чеснок, имбирь в умеренных количествах.
Деми Мур
Фото: East News
Деми Мур уже почти 57 (в это сложно поверить, но да, это так), и несмотря на цифры в паспорте, она может похвастаться фигурой, которой позавидуют многие. В чем же секрет вечной стройности актрисы? В ее системе питания. Актриса уже много лет практикует сыроедение и лишь изредка позволяет себе полакомиться рыбой или небольшим куском мяса. Также Деми Мур полностью исключила из своего рациона продукты, содержащие большое количество соли: консервы, сыры, соусы и т.д. Также она совсем не пьет алкоголь и строго контролирует количество съеденных сладостей.
Диета Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу – известный борец за стройность и красивую фигуру. В последние годы актрису не так часто можно увидеть в кино, потому что она сосредоточена на развитии собственного сайта и популяризации придуманной и опробованной на самой себе системе похудения, которую она подробно описала в своих книгах. Вариантов приведения себя в форму – два: длительный и экстремальный, известный как детокс-диета.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Главные принципы длительного курса:
- Жесткое ограничение количества потребляемых калорий – не более 700 ккал ежедневно (что, сразу оговоримся, экстремально мало даже для людей, ведущих сидячий образ жизни).
- Многоразовое дробное питание очень небольшими порциями с минимальным количеством соли (а лучше с полным отказом от нее).
- 80% рациона должны составлять жидкие блюда, смузи, соки и другие напитки. До обеда можно употреблять исключительно их.
- Еда должна быть исключительно приготовленная дома и только из свежайших продуктов. Все рецепты Гвинет описала в своей книге.
- Рацион резко сокращается за счет запрета на огромное количество продуктов, включая баклажаны, помидоры, молочные продукты, картофель, замороженные продукты, полуфабрикаты, все копченое, соленое, мучное, жареное и алкоголь.
Также важным пунктом похудения Гвинет являются интенсивные тренировки. Сама звезда занимается по 2 часа 5 дней в неделю.
Как худеют российские знаменитости
Ирина Дубцова
Певица долгое время переживала из-за своих пышных форм, но пару лет назад нашла идеальную для себя формулу похудения и успешно сбросила 16 кг.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Ее принципы просты:
- Дробное питание. Есть надо не меньше 5 раз в день, но размер порций должен составлять не больше 3 кулачков.
- Последний прием пищи – не позднее 18:00.
- Надо пить большое количество воды и зеленый чай.
- Никакого фастфуда, только полезные продукты. Зато можно съесть небольшое количество хлеба с отрубями.
- Все блюда можно перчить и приправлять, но нельзя солить.
Лариса Долина
У примы российской эстрады есть собственноручно разработанная диета, которая не подводит ее уже много лет.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Этот 7-дневный план питания построен по следующим принципам:
- В день можно съедать только 400 г пищи, которые необходимо разделить на 6 приемов.
- Есть необходимо в строго определенное время: в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и в 18:00.
- В первый день можно есть только запеченный картофель, во второй – обезжиренный творог, в третий – фрукты, в четвертый – куриную грудку, в пятый – фрукты и 500 мл нежирного кефира, на шестой день позволена только вода, на седьмой – снова кефир и фрукты.
- Перед каждым приемом пищи необходимо выпивать 50 мл специального травяного отвара, состоящего из календулы, ромашки и зверобоя.
- Если жить не можете без кофе, можно утром выпивать одну небольшую чашечку, но без сахара.
Полина Гагарина
Певица ворвалась в российский шоу-бизнес, будучи аппетитной пышечкой, а во время беременности она прибавила еще. Однако в один прекрасный момент Полина взяла себя в руки и сбросила аж 40 кг!
Фото: Starface
Этому способствовало соблюдение ей нескольких простых правил:
- Из рациона полностью исключаются мучное, сладкое и картофель.
- Нужно пить много воды – не менее 2 литров в сутки.
- Вся еда должна быть несоленой.
- Голодать нельзя, но нужно знать меру во всем.
- Последний прием пищи должен быть не позднее 18:00. Похудев, певица слегка смягчила график и теперь не ест после 23:00.
- Если чего-то очень сильно хочется, можно изредка побаловать себя этим продуктом. Для Полины любимый чит мил – чипсы, бургер или картошка фри.
- Спорт – важная часть процесса похудения. Он же поможет вернуть коже тонус и подтянутый вид.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock, East News, Starface, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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