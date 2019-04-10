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Ничего лишнего: как худеют Гвинет Пэлтроу, Синди Кроуфорд, Деми Мур и другие знаменитости

Когда мы смотрим «Инстаграмы» знаменитостей или любуемся их фотографиями в глянцевых журналах, всегда думаем, почему они всегда такие красивые, даже утром, когда только проснулись? Как у них получается быть такими стройными и подтянутыми? Редакция Passion.ru решила разобраться, как худеют российские и зарубежные звезды.

Мы тщательно изучили принципы похудения известных апологетов правильного питания и звезд, добившихся внушительных успехов в вопросах сброса веса и поддержания формы. Рассказываем о самых популярных из них, а вы сами делайте выводы, насколько они полезны для здоровья.

Как худеют звезды Голливуда

Синди Кроуфорд

Супермодель придерживается зональной системы питания. Этот режим не предполагает голодания и пропусков приемов пищи, которых должно быть пять – 3 основных и 2 перекуса. Рацион обязательно должен быть сбалансирован по содержанию белков (30% от суточной нормы еды), жиров (30%), углеводов (40%), а также минералов и микроэлементов.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Основные принципы:

  • Из рациона надо исключить хлеб, пирожные и мороженое.
  • Размер порции должен помещаться в ладони, сложенные вместе.
  • Нужно съедать ежедневно 5 порций овощей и фруктов.
  • В качестве мяса лучше выбрать курятину или индейку.
  • В рационе растительных жиров должно быть больше, чем растительных.
  • Нельзя пропускать основные приемы пищи: длительное голодание ведет к понижению уровня сахара в крови, что вызывает сильное чувство голода, что приводит к приступам обжорства.
  • Не надо забывать об очищении организма, за которое отвечают следующие продукты: соевый соус, белое вино, чеснок, имбирь в умеренных количествах.

Деми Мур

Фото: East News

Деми Мур уже почти 57 (в это сложно поверить, но да, это так), и несмотря на цифры в паспорте, она может похвастаться фигурой, которой позавидуют многие. В чем же секрет вечной стройности актрисы? В ее системе питания. Актриса уже много лет практикует сыроедение и лишь изредка позволяет себе полакомиться рыбой или небольшим куском мяса. Также Деми Мур полностью исключила из своего рациона продукты, содержащие большое количество соли: консервы, сыры, соусы и т.д. Также она совсем не пьет алкоголь и строго контролирует количество съеденных сладостей.

Диета Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу – известный борец за стройность и красивую фигуру. В последние годы актрису не так часто можно увидеть в кино, потому что она сосредоточена на развитии собственного сайта и популяризации придуманной и опробованной на самой себе системе похудения, которую она подробно описала в своих книгах. Вариантов приведения себя в форму – два: длительный и экстремальный, известный как детокс-диета.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Главные принципы длительного курса:

  • Жесткое ограничение количества потребляемых калорий – не более 700 ккал ежедневно (что, сразу оговоримся, экстремально мало даже для людей, ведущих сидячий образ жизни).
  • Многоразовое дробное питание очень небольшими порциями с минимальным количеством соли (а лучше с полным отказом от нее).
  • 80% рациона должны составлять жидкие блюда, смузи, соки и другие напитки. До обеда можно употреблять исключительно их.
  • Еда должна быть исключительно приготовленная дома и только из свежайших продуктов. Все рецепты Гвинет описала в своей книге.
  • Рацион резко сокращается за счет запрета на огромное количество продуктов, включая баклажаны, помидоры, молочные продукты, картофель, замороженные продукты, полуфабрикаты, все копченое, соленое, мучное, жареное и алкоголь.

Также важным пунктом похудения Гвинет являются интенсивные тренировки. Сама звезда занимается по 2 часа 5 дней в неделю.

Как худеют российские знаменитости

Ирина Дубцова

Певица долгое время переживала из-за своих пышных форм, но пару лет назад нашла идеальную для себя формулу похудения и успешно сбросила 16 кг.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Ее принципы просты:

  • Дробное питание. Есть надо не меньше 5 раз в день, но размер порций должен составлять не больше 3 кулачков.
  • Последний прием пищи – не позднее 18:00.
  • Надо пить большое количество воды и зеленый чай.
  • Никакого фастфуда, только полезные продукты. Зато можно съесть небольшое количество хлеба с отрубями.
  • Все блюда можно перчить и приправлять, но нельзя солить.

Лариса Долина

У примы российской эстрады есть собственноручно разработанная диета, которая не подводит ее уже много лет.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Этот 7-дневный план питания построен по следующим принципам:

  • В день можно съедать только 400 г пищи, которые необходимо разделить на 6 приемов.
  • Есть необходимо в строго определенное время: в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и в 18:00.
  • В первый день можно есть только запеченный картофель, во второй – обезжиренный творог, в третий – фрукты, в четвертый – куриную грудку, в пятый – фрукты и 500 мл нежирного кефира, на шестой день позволена только вода, на седьмой – снова кефир и фрукты.
  • Перед каждым приемом пищи необходимо выпивать 50 мл специального травяного отвара, состоящего из календулы, ромашки и зверобоя.
  • Если жить не можете без кофе, можно утром выпивать одну небольшую чашечку, но без сахара.

Полина Гагарина

Певица ворвалась в российский шоу-бизнес, будучи аппетитной пышечкой, а во время беременности она прибавила еще. Однако в один прекрасный момент Полина взяла себя в руки и сбросила аж 40 кг!

Фото: Starface

Этому способствовало соблюдение ей нескольких простых правил:

  • Из рациона полностью исключаются мучное, сладкое и картофель.
  • Нужно пить много воды – не менее 2 литров в сутки.
  • Вся еда должна быть несоленой.
  • Голодать нельзя, но нужно знать меру во всем.
  • Последний прием пищи должен быть не позднее 18:00. Похудев, певица слегка смягчила график и теперь не ест после 23:00.
  • Если чего-то очень сильно хочется, можно изредка побаловать себя этим продуктом. Для Полины любимый чит мил – чипсы, бургер или картошка фри.
  • Спорт – важная часть процесса похудения. Он же поможет вернуть коже тонус и подтянутый вид.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, East News, Starface, Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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