Ничего лишнего: как худеют Гвинет Пэлтроу, Синди Кроуфорд, Деми Мур и другие знаменитости

Деми Мур уже почти 57 (в это сложно поверить, но да, это так), и несмотря на цифры в паспорте, она может похвастаться фигурой, которой позавидуют многие. В чем же секрет вечной стройности актрисы? В ее системе питания. Актриса уже много лет практикует сыроедение и лишь изредка позволяет себе полакомиться рыбой или небольшим куском мяса. Также Деми Мур полностью исключила из своего рациона продукты, содержащие большое количество соли: консервы, сыры, соусы и т.д. Также она совсем не пьет алкоголь и строго контролирует количество съеденных сладостей.

Диета Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу – известный борец за стройность и красивую фигуру. В последние годы актрису не так часто можно увидеть в кино, потому что она сосредоточена на развитии собственного сайта и популяризации придуманной и опробованной на самой себе системе похудения, которую она подробно описала в своих книгах. Вариантов приведения себя в форму – два: длительный и экстремальный, известный как детокс-диета.