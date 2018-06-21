logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Июньские новости: ДжеймиОлиер, холодильник, сосиски и новый кофе.

Завтрак - съеш сам, гласит народная мудрость, а если он еще и прекрасен, словно на природе или хотя хотя бы подан настол из чудо холодильника, а кофе свежесварен... Неслаждатесь, не будем отвлекать.

Свежие идеи для забытых продуктов

Бережное отношение к продуктам подразумевает несколько шагов – от более осознанных покупок, качественного хранения и даже улучшения навыков приготовления пищи, чтобы избежать большого количества отходов в процессе готовки. Техника Hotpoint поможет улучшить каждый шаг «общения» пользователя с едой – от эффективного хранения продуктов до легкого приготовления блюд. Известный во всем мире шеф-повар разделяет видение бренда и поделится советами, как выбрасывать меньше продуктов при хранении и приготовлении пищи. И так, знакомьтесь, холодильника Hotpoint Day 1 с уникальной технологией Active Oxygen 2.0. Она эффективно уничтожает неприятные запахи и уменьшает рост бактерий, улучшая условия хранения продуктов. В холодильниках также есть специальные отсеки для хранения деликатных блюд – например, мяса или рыбы – при температуре около 0°C, а функция быстрого охлаждения позволяет за несколько минут охладить пищу и сохранить все полезные свойства.

Всем болельшикам и их женам по сосиске -5:0

В преддверии и в течение всего Чемпионата Мира по футболу компания «РЕМИТ» не осталась в стороне и выпустила серию сосисок с мячиками. На упаковку был нанесен счет игры «5:0», который оказался очень точным в первой игре команды России с Саудовской Аравией. Сосиски от «РЕМИТ» предвосхитили счет и очень полюбились болельщикам. Даже самые маленькие спортсмены, любители погонять в мяч, с удовольствием уплетают сосиски, чтобы набираться энергии и добиваться побед. Не только наспортивное лощадке, но и в лгере, саду, школе.

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста