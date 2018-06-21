Июньские новости: ДжеймиОлиер, холодильник, сосиски и новый кофе.

Бережное отношение к продуктам подразумевает несколько шагов – от более осознанных покупок, качественного хранения и даже улучшения навыков приготовления пищи, чтобы избежать большого количества отходов в процессе готовки. Техника Hotpoint поможет улучшить каждый шаг «общения» пользователя с едой – от эффективного хранения продуктов до легкого приготовления блюд. Известный во всем мире шеф-повар разделяет видение бренда и поделится советами, как выбрасывать меньше продуктов при хранении и приготовлении пищи. И так, знакомьтесь, холодильника Hotpoint Day 1 с уникальной технологией Active Oxygen 2.0. Она эффективно уничтожает неприятные запахи и уменьшает рост бактерий, улучшая условия хранения продуктов. В холодильниках также есть специальные отсеки для хранения деликатных блюд – например, мяса или рыбы – при температуре около 0°C, а функция быстрого охлаждения позволяет за несколько минут охладить пищу и сохранить все полезные свойства.

Всем болельшикам и их женам по сосиске -5:0