Новинки июня, которые поднимут вам настроение этим летом

То, что Вологодское масло одно из лучших, знают все. Теперь вам стоит познакомиться с новинкой от компании Айсберри «Вологодский пломбир». У «Вологодского пломбира» 9 эксклюзивных вкусов: классический пломбир с нежным молочным вкусом, шоколадный с кусочками настоящего бельгийского шоколада, лесной орех – сливочный пломбир со сгущённым молоком и кусочками обжаренного лесного ореха, с засахаренными кусочками отборных свежих ягод клубники и клубничным джемом. А еще пломбир с брусникой – сочетание кисло-сладкого вкуса карельской брусники и домашнего джема. Сорбет клюква-брусника, черничный, облепиховый и сорбет крыжовник – вот , что ждет вас, но… пока не в магазинах. Попробовать вологодское мороженое вы сможете пока только в гостинице Four Seasons, а также ресторанах сети Maison DELLOS и «Раппопорт». Но оно этого стоит.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shuterstock, архив компаний