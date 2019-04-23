Стакан воды, горячая ванна, сон и еще 6 простых способов избавиться от чувства голода

Хорошая новость заключается в том, что многочисленные исследования психологов доказывают, что человек очень часто испытывает голод не потому, что действительно хочет есть, а потому, что вокруг него очень много гастрономических соблазнов. Подобные ложные приступы голода обычно длятся не более получаса и с ними довольно легко справиться. Рассказываем, как это сделать (спойлер: самое простое – переключиться на что-нибудь).

Выпейте воды

Почувствовали, что голодны – для начала выпейте стакан воды. Это самый простой и зачастую самый эффективный способ, потому что мы очень часто путаем жажду с желанием что-нибудь съесть (в этом виноват наш коварный мозг, который не различает эти сигналы организма). Если вы при помощи воды решили обойтись без обеда, то вам это не поможет, так как жидкость, конечно, заполнит желудок, но минут через 15-20 чувство голода вновь вернется, однако если вы просто хотели пить, оно исчезнет без следа.

Сходите на прогулку

Очень часто неконтролируемое чувство голода возникает тогда, когда организм находится в стрессе. Чтобы снизить его уровень необходимо вернуть себе хорошее настроение и состояние гармонии. А что может справиться с этой задачей лучше физических нагрузок? И прогулка – самый простой способ, если времени на спортзал категорически нет.

Дышите

Дыхание – альтернативный способ успокоиться и избавиться от стресса, если выйти на улицу не получается. Самый простой вариант: сделайте глубокий (на четыре счета) вдох и задержите дыхание, неторопливо сосчитайте до семи, а затем медленно выдохните (на восемь счетов), выпуская вместе с воздухом весь негатив и отрицательные эмоции. Повторите так 4 раза. Есть и более сложные способы: например, медитация или очистительное дыхание по йоге, но на их освоение потребуется некоторое время.