Стакан воды, горячая ванна, сон и еще 6 простых способов избавиться от чувства голода

Хорошая новость заключается в том, что многочисленные исследования психологов доказывают, что человек очень часто испытывает голод не потому, что действительно хочет есть, а потому, что вокруг него очень много гастрономических соблазнов. Подобные ложные приступы голода обычно длятся не более получаса и с ними довольно легко справиться. Рассказываем, как это сделать (спойлер: самое простое – переключиться на что-нибудь).
Выпейте воды
Почувствовали, что голодны – для начала выпейте стакан воды. Это самый простой и зачастую самый эффективный способ, потому что мы очень часто путаем жажду с желанием что-нибудь съесть (в этом виноват наш коварный мозг, который не различает эти сигналы организма). Если вы при помощи воды решили обойтись без обеда, то вам это не поможет, так как жидкость, конечно, заполнит желудок, но минут через 15-20 чувство голода вновь вернется, однако если вы просто хотели пить, оно исчезнет без следа.
Сходите на прогулку
Очень часто неконтролируемое чувство голода возникает тогда, когда организм находится в стрессе. Чтобы снизить его уровень необходимо вернуть себе хорошее настроение и состояние гармонии. А что может справиться с этой задачей лучше физических нагрузок? И прогулка – самый простой способ, если времени на спортзал категорически нет.
Дышите
Дыхание – альтернативный способ успокоиться и избавиться от стресса, если выйти на улицу не получается. Самый простой вариант: сделайте глубокий (на четыре счета) вдох и задержите дыхание, неторопливо сосчитайте до семи, а затем медленно выдохните (на восемь счетов), выпуская вместе с воздухом весь негатив и отрицательные эмоции. Повторите так 4 раза. Есть и более сложные способы: например, медитация или очистительное дыхание по йоге, но на их освоение потребуется некоторое время.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Поспите
Как известно, сон – лучшее лекарство практически от всего, и от чувства голода в том числе. Потому, если внезапно вам захотелось осуществить вечерний набег на холодильник, не поддавайтесь, лучше хорошенько проветрите комнату и лягте пораньше спать.
Поиграйте во что-нибудь
Спорим, вы считаете игры на телефоне или планшете запретным удовольствием, убивающим ваше свободное время? А меж тем вы не совсем правы. Наш мозг, несмотря на то, что все мы живем в режиме мультитаскинга, не обрабатывает все задачи одновременно, он делает это постепенно – одну за другой. Если вы вдруг решили, что хотите съесть что-нибудь вредное для фигуры и здоровья, переключитесь на что-то, например, на любимую игрушку. Всего 3-5 минут решения головоломки или сбора в ряд фишек одинаковых цветов уменьшают чувство голода аж на 70%. Доказано учеными.
Потрите ухо
Странный на первый взгляд совет на самом деле очень действенный, ведь основан он на акупунктуре. Главное – надавить на правильную точку, а именно на козелок – маленький хрящевой выступ, расположенный чуть выше мочки уха. Эта точка как раз и ответственна за подавление чувства голода.
Примите горячую ванну
Вечернее желание поесть лучше всего подавляется домашним спа-сеансом, который можно без труда организовать в собственной ванной. Для этого создайте подходящую атмосферу: приглушите свет, зажгите ароматические свечи, включите расслабляющую музыку. А затем наполните ванну водой, добавьте соль и ароматную пену – и наслаждайтесь. Теплая вода поможет вам расслабиться, а также замедлит все процессы, которые происходят в вашем желудочно-кишечном тракте, и чувство голода уйдет вместе с тревогами и заботами.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Прибегните к услугам ароматерапии
Купите цветочные и фруктовые масла – они издавна славятся тем, что способны подавлять чувство голода. Особенно эффективно в этом вопросе эфирное масло розы. Схожим действием обладают и эфирные масла апельсинового дерева, лемонграсса, лаванды, жасмина, а ароматы кардамона, ванили и корицы снижают желание полакомиться сладким (вот такой парадокс). Потому советуем вам держать небольшие флакончики с этими волшебными эликсирами всегда под рукой.
Съешьте полезный снек
Если ни один из описанных выше способов не подошел, а до обеда еще далеко, поешьте. Но не что-нибудь вредное, а полезный снек. Возможно, у вас просто упал уровень сахара в крови, а правильный перекус, содержащий белок и медленные углеводы, с легкостью устранит эту проблему. Отлично подойдут орехи, овощи, яблоки или любые другие фрукты, те же снеки (как домашние, так и покупные, но в последнем случае читайте состав).
Ну а если пирожное манит ужасно, несмотря на все ваши ухищрения, попробуйте прислушаться к внутренним ощущениям и попытайтесь договориться с собой, например, пообещайте себе, что съедите этот десерт обязательно, но чуть позже. Если в течение установленного срока желание не исчезнет, не сдерживайтесь, ведь если очень хочется, то можно, но только иногда.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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