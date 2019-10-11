Гвинет Пэлтроу, Елена Темникова и еще 8 звезд, которые любят хвастаться тем, что они едят
Ника Белоцерковская
Фото: Instagram
Успешная бизнес-леди, автор многочисленных кулинарных книг и популярный блогер Ника Белоцерковская не могла не попасть в наш обзор, ведь она не только вкусно и с огромным удовольствием готовит, но и щедро делится своими рецептами с подписчиками. И орудует на кухне звезда настолько легко и со вкусом, что сразу хочется испытать свои силы на кулинарном поприще. Начинала она с блога в «Живом Журнале», а затем перебралась в Instagram. В последнее время рецептов стало меньше, чем раньше, но фото еды по-прежнему встречаются в изобилии.
Юлия Высоцкая
Фото: Instagram
Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая также выпустила несколько книг с рецептами, проводила свои мастер-классы в России и за рубежом, у нее есть собственная кулинарная студия и ресторан. И неудивительно, что еда — это важная часть ее жизни, потому знаменитость время от времени хочет запечатлеть ее и в социальных сетях. Рецептами Юлия не делится — только красивыми фотографиями, но они, как правило, очаровательные и атмосферные.
Яна Рудковская
Фото: Instagram
Яна Рудковская с завидной регулярностью делится тем, что она, ее муж и сын едят на завтрак, обед или ужин. Фотографировать еду ей, судя по всему, очень нравится, потому что этой «рубрике» в ее микроблоге уже несколько лет, но продюсер так и не остыла к ней. Стоит отметить, что рацион звезды и ее близких состоит в основном из полезных блюд, а также из свежих овощей и фруктов (но без икры, в том числе и черной, тоже не обходится).
Гвинет Пэлтроу
Фото: Instagram
Гвинет Пэлтроу настолько хорошо готовит, что даже выпустила несколько книг с диетическими рецептами. Однако если вы думаете, что найдете в них выпечку или торты, то будете разочарованы. Актриса, пожалуй, главный голливудский борец за здоровый образ жизни и правильное питание и предпочитает готовить исключительно из свежих продуктов. В ее рационе нет места сахару, консервантам и искусственным заменителям, потому и на страницах книги, и в микроблоге исключительно полезные рецепты, которые, надо признаться, выглядят весьма аппетитно.
Миранда Керр
Фото: Instagram
Миниатюрная Миранда Керр — одна из самых красивых «ангелов» Victoria’s Secret, потому, по идее, должна неустанно следить за фигурой. Но девушка, судя по многочисленным фотографиям еды, которые она с завидной регулярностью выкладывает в социальные сети, не прочь полакомиться чем-нибудь вкусным. Керр признается, что оставаться в форме ей удается только потому, что она любит здоровую, свежеприготовленную пищу (ее любимое блюдо — салат из шпината и сельдерея) и в течение дня пьет много воды и овощных коктейлей.
Елена Темникова
Фото: Instagram
Российская певица — большая любительница вкусно поесть, в чем сама не раз признавалась. Конечно, чтобы сохранить идеальную фигуру, она старается держать себя в руках и придерживаться здорового питания, но, если очень хочется, может позволить себе любые лакомства (даже пончики). И ей за это совсем не стыдно. Что очень правильно!
Анна Седокова
Фото: Instagram
Умеет ли готовить Анна, доподлинно неизвестно, но то, что поесть она любит, ни у кого не вызывает сомнений. Достаточно просто заглянуть в ее микроблог в соцсети Instagram, чтобы убедиться в этом лично. Фото с едой занимают важное место в нем, а любимым блюдам и продуктам певица готова посвящать длинные и подробные посты. Справедливости ради стоит отметить, что Анна пропагандирует принципы правильного питания, несмотря на то что иногда может себе позволить и что-нибудь «запретное», например мучное или картофель фри.
Анита Цой
Фото: Instagram
Певица считается превосходной хозяйкой. Она и овощи сама выращивает, и готовить умеет и любит, о чем регулярно рассказывает не только в своем микроблоге, но и в кулинарных телепрограммах, куда ее часто приглашают поделиться своими фирменными рецептами. Кстати, заготовки на зиму Анита тоже регулярно делает сама. В ее закромах компанию традиционным огурцам и помидорам составляют многочисленные салаты и лечо — все для того, чтобы муж и сын круглый год питались вкусно и полезно.
Анфиса Чехова
Фото: Instagram
Анфиса Чехова регулярно делится с подписчиками весьма аппетитными фотографиями еды и уверяет, что умеет весьма недурно готовить, особенно ей удаются блюда грузинской кухни, за что она должна благодарить бывшего мужа, телеведущего и актера Гурама Баблишвили, который и сам прекрасно готовил блюда со своей родины, и любимую женщину научил.
Джейми Оливер
Фото: Instagram
Джейми, конечно, выбивается из списка знаменитостей, которые не всегда умеют готовить, но любят делиться фото еды, хотя бы потому, что он профессиональный шеф-повар, успевший поработать во многих ресторанах и даже открывший целую сеть своих собственных. Но не включить его в обзор мы не могли, ведь он один из самых известных телеповаров в мире, так что тоже в своем роде звезда. В своем микроблоге Instagram Оливер регулярно выкладывает фото еды, которую он приготовил не в ресторане, а на собственной домашней кухне, и порой делится профессиональными хитростями, позволяющими довести любое блюдо до совершенства.
Фото: Instagram
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