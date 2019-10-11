Гвинет Пэлтроу, Елена Темникова и еще 8 звезд, которые любят хвастаться тем, что они едят

Яна Рудковская с завидной регулярностью делится тем, что она, ее муж и сын едят на завтрак, обед или ужин. Фотографировать еду ей, судя по всему, очень нравится, потому что этой «рубрике» в ее микроблоге уже несколько лет, но продюсер так и не остыла к ней. Стоит отметить, что рацион звезды и ее близких состоит в основном из полезных блюд, а также из свежих овощей и фруктов (но без икры, в том числе и черной, тоже не обходится).

Гвинет Пэлтроу