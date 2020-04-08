Гуляш, пирог со сладким картофелем и другие любимые блюда голливудских звезд
Мэрилин Монро
Актриса терпеть не могла сладости и выпечку – один их аромат вызывал у нее отвращение, потому любым конфетам и пирожным она предпочитала шампанское. За это Мэрилин благодарила свое модельное прошлое и полуголодное детство. И если с напитком все более-менее все было понятно, то выделить любимое блюдо Монро было сложно. Одно известно точно – она была убежденная мясоедка, потому стейк или бифштекс и салат были для нее идеальной пищей на завтрак, обед и ужин. Изредка свою мясную диету звезда разбавляла рыбой и морепродуктами.
Элизабет Тейлор
На протяжении всей своей жизни Тейлор презирала диеты, считая их причиной плохого настроения и депрессии. При этом, будучи убежденной гедонисткой, звезда всячески пыталась укротить свой зверский аппетит и не поправиться. В особом почете у Элизабет были сыры, особенно овечий, ньоки и паста. Но отдельное место в ее сердце было отведено стейку «Изабелла», который готовил ей один из ее мужей Ричард Бартон по своему собственному рецепту.
Одри Хепберн
Тонкая и изящная Одри всю жизнь выглядела хрупкой ланью. Казалось, что она питалась лишь листьями салата, яблоками и диетическими блюдами. Однако все было с точностью до наоборот. Утро она начинала с чашки кофе латте и пирожного «Мадлен», а потом могла запросто позавтракать еще раз – и снова какой-нибудь выпечкой. Не брезговала актриса и спагетти с томатами, и шоколадом, но самым любимым ее продуктом была картошка. По словам Хепберн, этот продукт был неотъемлемой частью ее жизни, и как без него обходиться, она не представляла, а своим самым любимым блюдом она считала картофель с копченым лососем.
Лайза Минелли
Минелли известна своей огромной любовью к исконно русской кухне. Она никогда не сидела на диетах, была равнодушна к салатам, предпочитая им наваристые блюда с грибами или мясом. Самым любимым из них был гуляш, который актриса готовила самостоятельно. Это было ее коронное блюдо, с которым она могла возиться 2-3 часа и еще сутки после этого настаивать. Подавала к столу его Минелли исключительно с жирной сметаной и торжественно объявляла, что ничего вкуснее в мире еще не придумали.
Принцесса Диана
И хотя принцесса Диана не голливудская звезда, она – мать двух самых популярных принцев Великобритании да и всего мира, и потому заслуживает попасть в наш обзор. Леди Ди не один раз признавалась, что совершенно не умеет готовить, ненавидит протокольные застолья, предпочитая им скромные обеды в кругу семьи. Готовил для нее личный повар, который работал с ней на протяжении целых 15 лет. Он знал, что Диана весьма сдержанна в еде и практически всегда придерживалась строгой диеты, чтобы оставаться экстремально стройной. Потому он готовил для нее исключительно легкие блюда, среди которых фаршированные овощи, яйца пашот, цукини и баклажаны. А еще креветки с королевским названием «Генрих IV».
Майкл Джексон
Вкусовые пристрастия короля поп-музыки были довольно странными, они были во многом детскими и будто сотканными из противоречий. Личный шеф-повар Майкла Мани Ниалл называл его «вегетарианцем, который не любит овощи», зато весьма неравнодушен к пицце. Джексон не любил пасту, обожал сладости и кленовый сироп, но при этом не любил шоколад и сахар. А самым любимым блюдом певца был пирог со сладким картофелем, который впоследствии даже был опубликован в книге «Кулинарная книга умерших знаменитостей» Роберта Фрэнка Декаро.
Бритни Спирс
Одна из самых известных любительниц шоколада на голливудском небосклоне. Певица то худеет, то поправляется, но неизменно остается верна обожаемому сладкому удовольствию. Фраза, которую от нее не раз слышали журналисты: «Шоколад! Много шоколада! Шоколад с карамелью! Когда я голодна, я не могу отказаться от «Сникерса» или драже M&M’s». Также Бритни неравнодушна к фастфуду и не считает нужным скрывать этот факт от окружающих.
Скарлетт Йоханссон
Звезда «Мстителей» не раз признавалась, что неравнодушна к мексиканской кухне, в особом почете у нее острые блюда. По мнению Йоханссон, специи и пряности помогают ей оставаться стройной. Особенно она любит классический буррито с мясом, томатами и пикантным соусом.
Том Круз
Актер – ярый поклонник итальянской кухни, к тому же и сам умеет отлично готовить. Среди его гастрономических фаворитов, конечно же, итальянская паста и равиолли, которыми он часто угощает своих друзей.
Пенелопа Крус
Стройная и миниатюрная испанка Пенелопа Крус на зависть коллегам практически ни в какой еде себе не отказывает. Когда ее спрашивают, какой диеты она придерживается, актриса неизменно отвечает: «Когда я работаю, мне нужно много энергии. Я люблю все жирное и жареное. Обожаю пиццу, сытные блюда из риса и макарон».
Анджелина Джоли
Джоли – натура утонченная, потому неудивительно, что она предпочитает французскую кухню. Она придерживается здорового образа жизни и принципов правильного питания, и ее любимые устрицы и традиционный марсельский суп буйабес идеально вписываются в них.
Джуд Лоу
Красавчик британского происхождения играет супергероев и сильных мужчин, но и у него есть свои маленькие слабости. Лоу заявляет, что обожает перекусывать ночью, причем идеальный вариант для него – джанкфуд, да пожирнее. Его любимое блюдо, одно из немногих, что он к тому же сам умеет готовить – сэндвич с помидорами и беконом, щедро приправленный майонезом.
Фото: depositphotos, globallook, dpa, eastnews
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