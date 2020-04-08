Гуляш, пирог со сладким картофелем и другие любимые блюда голливудских звезд

И хотя принцесса Диана не голливудская звезда, она – мать двух самых популярных принцев Великобритании да и всего мира, и потому заслуживает попасть в наш обзор. Леди Ди не один раз признавалась, что совершенно не умеет готовить, ненавидит протокольные застолья, предпочитая им скромные обеды в кругу семьи. Готовил для нее личный повар, который работал с ней на протяжении целых 15 лет. Он знал, что Диана весьма сдержанна в еде и практически всегда придерживалась строгой диеты, чтобы оставаться экстремально стройной. Потому он готовил для нее исключительно легкие блюда, среди которых фаршированные овощи, яйца пашот, цукини и баклажаны. А еще креветки с королевским названием «Генрих IV».

Майкл Джексон