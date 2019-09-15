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Грейпфрут, чечевица и еще 5 полезных продуктов, подавляющих аппетит

Будем честны, каждая женщина мечтает есть, что душе угодно, и при этом оставаться стройной и изящной. Мы бы хотели сказать вам, что такое чудо возможно, но, увы, это не так. Однако не спешите расстраиваться! Если вы хотите сбросить пару килограммов или просто справиться с приступами голода, есть множество вкусных продуктов, которые подавляют аппетит. В нашем новом обзоре – 7 самых доступных из них.
Олег Ирышкин
Кандидат медицинских наук, врач спортивной медицины и спортивной диетологии, эксперт диетолог сети фитнес клубов Х-фит.

Чтобы снизить аппетит, необходимо употреблять продукты, которые будут идеальны по аминокислотному (белковому) составу, будут содержать медленноусвояемые углеводы, а также продукты богатые жирами и содержащие достаточное количество клетчатки. О них и пойдет речь сегодня.

Листовые овощи

Фото: vostock-photo

Это низкокалорийная, но значительная по объему пища. Вместо традиционного перекуса белым хлебом или чаем с конфетами, попробуйте обратить внимание на салаты из листовых овощей. Используйте рукколу, латук, корн и другие виды салатов. Употребление достаточного объема низкокалорийных салатных листьев будет способствовать снижению выработки гормона голода грелина, который выделяется в желудке и чувствителен к растяжению его стенок. Таким образом, подавление аппетита происходит в результате растяжения стенок и при этом, что самое главное, без получения избытка калорий.

Цельнозерновая паста

Фото: vostock-photo

В частности, если вы любите спагетти или любой другой вид пасты и при этом следите за своей фигурой, следующий лайфхак точно для вас. Употребляйте цельнозерновую пасту с пометкой Integrale на итальянском языке. Изделия из цельнозерновой муки расщепляются в кишечнике медленно, постепенно увеличивая уровень глюкозы в крови. В отличие от обычных макарон из белой пшеничной муки, цельнозерновая паста обеспечит вам сытость на 4-5 часа, при том же или даже меньшем количестве съеденной пищи.

Чечевица

Фото: vostock-photo

Из чечевицы можно сделать суп, использовать ее для приготовления гарнира или перекусить проростками чечевицы. Чечевица содержит сложные, медленноусвояемые углеводы и имеет прекрасный аминокислотный состав, что идеально для вегетарианцев. Рецепторы в центре голода воспринимают информацию о количестве питательных веществ в крови, таких как аминокислоты, жирные кислоты, глюкоза. При недостатке какого-либо компонента в питании организм будет испытывать голод. Чечевичный суп с порцией, например, оливкового масла поможет как раз получить все эти питательные вещества. Так что потребность в перекусах точно не возникнет.

Авокадо

Фото: vostock-photo

Куда же без него? Авокадо ¬– это совершенно идеальный продукт. Он содержит 9 г углеводов, при этом 7 г углеводов приходится на клетчатку. А большая часть жиров представлена моно- и полиненасыщенными жирными кислотами. Как клетчатка, так и жирные кислоты содержащиеся в авокадо, способствуют замедлению всасывания пищи из кишечника, что обеспечивает сытость на ближайшие несколько часов. Конечно, другие жиры тоже будут способствовать замедлению всасывания пищи, но в отличие от сыра или мяса жиры в авокадо ненасыщенные, что способствует еще и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Яйца

Фото: vostock-photo

Имеют идеальный белковый состав. Благодаря наличию всех незаменимых аминокислот омлет из 2 яиц утром будет прекрасным видом сытного завтрака, который обеспечит сытость на ближайшие 4 часа. Кроме того, яйца можно добавить в салаты. Так, несколько перепелиных яиц с салатом из рукколы и авокадо – и у вас готов достаточно легкий ужин, который способствует снижению аппетита и богат незаменимыми питательными веществами.

Грейпфрут

Фото: vostock-photo

Незаменимый источник пектина, который известен тем, что блокирует поглощение жира организмом, а также он богат клетчаткой, которая затормаживает процесс пищеварения. Таким образом, грейпфрут, хоть и низкокалорийный, но медленно переваривается и потому оставляет чувство сытости надолго.

Зеленый чай

Фото: vostock-photo

В этом напитке, помимо прочего, содержатся вещества: кофеин и катехин. Первый способствует подавлению аппетита и сжиганию жира, а второй ускоряет метаболизм и также ускоряет расщепление жиров. Как результат, неизбежное похудение. Рекомендованная доза зеленого чая в день – не 500 мл, так что не злоупотребляйте.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo

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