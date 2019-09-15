Грейпфрут, чечевица и еще 5 полезных продуктов, подавляющих аппетит

Куда же без него? Авокадо ¬– это совершенно идеальный продукт. Он содержит 9 г углеводов, при этом 7 г углеводов приходится на клетчатку. А большая часть жиров представлена моно- и полиненасыщенными жирными кислотами. Как клетчатка, так и жирные кислоты содержащиеся в авокадо, способствуют замедлению всасывания пищи из кишечника, что обеспечивает сытость на ближайшие несколько часов. Конечно, другие жиры тоже будут способствовать замедлению всасывания пищи, но в отличие от сыра или мяса жиры в авокадо ненасыщенные, что способствует еще и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Яйца