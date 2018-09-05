3 лайфхака при выборе варочной панели, которые вам точно пригодятся

Электрические варочные панели по-прежнему актуальны, удобны и могут быть очень производительными. Отличаются разнообразным дизайном, размером и видом конфорок, совместимы с любой посудой. Конфорки электрической варочной панели всегда разного диаметра, при этом хотя бы одна из них чаще всего является двух- или трехконтурной, то есть может меняться в размере — от маленькой до большой. Электрическая варочная поверхность может зависеть или не зависеть от духового шкафа. В первом случае панель связана с духовкой проводами и устанавливается непосредственно над ней. При этом панель управления находится не на варочной поверхности, а на корпусе духового шкафа. Такой комплект стоит дешевле, он проще в установке и для многих просто привычнее. Независимая варочная поверхность хороша тем, что позволяет разместить духовой шкаф где угодно, например в шкафу-колонне.

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