3 лайфхака при выборе варочной панели, которые вам точно пригодятся

Самая модная: индукционная
Как работает: индукционная катушка создает магнитное поле, которое, возбуждая атомы железа, нагревает сковородку и ее содержимое. По сути, сама посуда и играет роль ТЭНа. Индукционная варочная панель выигрывает практически по всем показателям. Ее главное преимущество заключается в высоком КПД — она почти в три раза быстрее готовит пищу и экономичнее расходует электроэнергию. Также она очень чутко реагирует на регулировку степени нагрева Отключается при снятии посуды с конфорки: нагрев останавливается и на панели отображается соответствующий символ. Как только посуда возвращается на место, символ исчезает и приготовление пищи продолжается с уровнем мощности, установленным ранее. Так как индукционная варочная панель нагревает только посуду, а не саму себя, то к ней ничего не пригорает и не пристает.
Полезные бонусы:
- Интенсивный нагрев — мощность одной конфорки увеличивается за счет соседней, что позволяет вскипятить воду практически мгновенно.
- Отложенный старт — самовключение в заданное время.
- Автоматическое выключение при длительном нагреве без изменения температуры — при максимальном жаре плита может непрерывно работать около часа, при минимальном — до 10 часов. Удобно, например, при варке варенья.
Минусы:
- Цена и сопутствующие расходы. Вместе с индукционной плитой обычно приходятся покупать и новую посуду, выбросив все медное, алюминиевое, керамическое и стеклянное. Неподходящую посуду можно использовать только вместе с «адаптером» — плоским диском-переходником, на который ставится емкость, но это немного неудобно.
- Шум — во время готовки индукционные катушки могут гудеть или потрескивать.
На что обратить внимание: минимальный диаметр конфорки, в зависимости от производителя, может варьироваться от 8 до 12 см. Поэтому любителям кофе по-турецки, возможно, потребуется купить турку с широким дном или специальный адаптер. Однако есть продвинутые модели, которые можно назвать одной большой конфоркой — на них можно ставить посуду любой формы и размера.
Самая практичная: электрическая
Электрические варочные панели по-прежнему актуальны, удобны и могут быть очень производительными. Отличаются разнообразным дизайном, размером и видом конфорок, совместимы с любой посудой. Конфорки электрической варочной панели всегда разного диаметра, при этом хотя бы одна из них чаще всего является двух- или трехконтурной, то есть может меняться в размере — от маленькой до большой. Электрическая варочная поверхность может зависеть или не зависеть от духового шкафа. В первом случае панель связана с духовкой проводами и устанавливается непосредственно над ней. При этом панель управления находится не на варочной поверхности, а на корпусе духового шкафа. Такой комплект стоит дешевле, он проще в установке и для многих просто привычнее. Независимая варочная поверхность хороша тем, что позволяет разместить духовой шкаф где угодно, например в шкафу-колонне.
Полезные бонусы:
- Таймер конфорки. Можно задать определенное время для готовки, и в нужный момент конфорка отключится или прозвучит сигнал.
- Индикатор остаточного тепла, показывает степень остаточного нагрева и исчезает при остывании.
- Автоматика закипания, автоматически доводит блюдо до кипения на полной мощности, а затем по сигналу датчика закипания сама уменьшает нагрев.
- Блокировка кнопок, чтобы ребенок не мог включить панель или поменять настройки.
Минусы:
- Сложность ухода — к электрической панели все отлично пригорает.
- Разнообразие — глаза разбегаются.
На что обратить внимание:
Смотрите на тип конфорки: от нагревательных элементов напрямую зависит эффективность плиты. Спиральными элементами оснащены самые недорогие и не самые эффективные панели. Ленточными (Hi-light) снабжено сегодня большинство плит. Они нагреваются за 3-6 секунд и вполне отвечают критериям цена-качество. Галогенные конфорки очень производительные, обеспечивают равномерный и почти мгновенный нагрев.
Самая традиционная: газовая
С советских времен газовые плиты претерпели минимальные изменения. Большинство новаций связано с дизайном. На самом деле это по-прежнему отличный вариант при наличии газа. Неслучайно повара предпочитают именно газовые варочные панели. На открытом огне продукты готовятся более быстро и равномерно, сохраняют больше полезных веществ, так как включением/выключением пламени можно осуществить как мгновенный нагрев посуды, так и мгновенное его прекращение. Фактически вы получаете полный контроль над блюдом!
Минусы:
- Образование продуктов сгорания, которые вместе с частицами жира и пыли могут оседать на стенах и прочих поверхностях липким слоем.
- Опасность утечки газа, хотя все современные модели оснащены функцией «газ-контроль»: если пламя погаснет, прекратится подача газа.
На что обратить внимание:
Решетка, на которую ставится посуда, может быть эмалированной или чугунной. Первый вариант подешевле, но со временем такая решетка прогорает. Чугунный вариант ведет себя намного лучше, но при падении может расколоться.
Текст: Инна Щепетко
Фото: shutterstock.com