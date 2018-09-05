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3 лайфхака при выборе варочной панели, которые вам точно пригодятся

Сердцем дома всегда была печь — центр мироздания, источник жизни и тепла. Времена меняются, но плита остается. Как выбрать горячую поддержку для кулинарных экспериментов? Встраиваемая варочная панель — современный и удобный вариант «печки». В отличие от традиционной плиты, она позволяет создать цельную рабочую поверхность, что не только красиво, но и практично: меньше щелей — меньше грязи. По типу источника нагрева варочная поверхность может быть индукционной, электрической и газовой.

Самая модная: индукционная

Как работает: индукционная катушка создает магнитное поле, которое, возбуждая атомы железа, нагревает сковородку и ее содержимое. По сути, сама посуда и играет роль ТЭНа. Индукционная варочная панель выигрывает практически по всем показателям. Ее главное преимущество заключается в высоком КПД — она почти в три раза быстрее готовит пищу и экономичнее расходует электроэнергию. Также она очень чутко реагирует на регулировку степени нагрева Отключается при снятии посуды с конфорки: нагрев останавливается и на панели отображается соответствующий символ. Как только посуда возвращается на место, символ исчезает и приготовление пищи продолжается с уровнем мощности, установленным ранее. Так как индукционная варочная панель нагревает только посуду, а не саму себя, то к ней ничего не пригорает и не пристает.

Полезные бонусы:

  • Интенсивный нагрев — мощность одной конфорки увеличивается за счет соседней, что позволяет вскипятить воду практически мгновенно.
  • Отложенный старт — самовключение в заданное время.
  • Автоматическое выключение при длительном нагреве без изменения температуры — при максимальном жаре плита может непрерывно работать около часа, при минимальном — до 10 часов. Удобно, например, при варке варенья.

Минусы:

  • Цена и сопутствующие расходы. Вместе с индукционной плитой обычно приходятся покупать и новую посуду, выбросив все медное, алюминиевое, керамическое и стеклянное. Неподходящую посуду можно использовать только вместе с «адаптером» — плоским диском-переходником, на который ставится емкость, но это немного неудобно.
  • Шум — во время готовки индукционные катушки могут гудеть или потрескивать.

На что обратить внимание: минимальный диаметр конфорки, в зависимости от производителя, может варьироваться от 8 до 12 см. Поэтому любителям кофе по-турецки, возможно, потребуется купить турку с широким дном или специальный адаптер. Однако есть продвинутые модели, которые можно назвать одной большой конфоркой — на них можно ставить посуду любой формы и размера.

Самая практичная: электрическая

Электрические варочные панели по-прежнему актуальны, удобны и могут быть очень производительными. Отличаются разнообразным дизайном, размером и видом конфорок, совместимы с любой посудой. Конфорки электрической варочной панели всегда разного диаметра, при этом хотя бы одна из них чаще всего является двух- или трехконтурной, то есть может меняться в размере — от маленькой до большой. Электрическая варочная поверхность может зависеть или не зависеть от духового шкафа. В первом случае панель связана с духовкой проводами и устанавливается непосредственно над ней. При этом панель управления находится не на варочной поверхности, а на корпусе духового шкафа. Такой комплект стоит дешевле, он проще в установке и для многих просто привычнее. Независимая варочная поверхность хороша тем, что позволяет разместить духовой шкаф где угодно, например в шкафу-колонне.

Полезные бонусы:

  • Таймер конфорки. Можно задать определенное время для готовки, и в нужный момент конфорка отключится или прозвучит сигнал.
  • Индикатор остаточного тепла, показывает степень остаточного нагрева и исчезает при остывании.
  • Автоматика закипания, автоматически доводит блюдо до кипения на полной мощности, а затем по сигналу датчика закипания сама уменьшает нагрев.
  • Блокировка кнопок, чтобы ребенок не мог включить панель или поменять настройки.

Минусы:

  • Сложность ухода — к электрической панели все отлично пригорает.
  • Разнообразие — глаза разбегаются.

На что обратить внимание:

Смотрите на тип конфорки: от нагревательных элементов напрямую зависит эффективность плиты. Спиральными элементами оснащены самые недорогие и не самые эффективные панели. Ленточными (Hi-light) снабжено сегодня большинство плит. Они нагреваются за 3-6 секунд и вполне отвечают критериям цена-качество. Галогенные конфорки очень производительные, обеспечивают равномерный и почти мгновенный нагрев.

Самая традиционная: газовая

С советских времен газовые плиты претерпели минимальные изменения. Большинство новаций связано с дизайном. На самом деле это по-прежнему отличный вариант при наличии газа. Неслучайно повара предпочитают именно газовые варочные панели. На открытом огне продукты готовятся более быстро и равномерно, сохраняют больше полезных веществ, так как включением/выключением пламени можно осуществить как мгновенный нагрев посуды, так и мгновенное его прекращение. Фактически вы получаете полный контроль над блюдом!

Минусы:

  • Образование продуктов сгорания, которые вместе с частицами жира и пыли могут оседать на стенах и прочих поверхностях липким слоем.
  • Опасность утечки газа, хотя все современные модели оснащены функцией «газ-контроль»: если пламя погаснет, прекратится подача газа.

На что обратить внимание:

Решетка, на которую ставится посуда, может быть эмалированной или чугунной. Первый вариант подешевле, но со временем такая решетка прогорает. Чугунный вариант ведет себя намного лучше, но при падении может расколоться.

Текст: Инна Щепетко

Фото: shutterstock.com

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