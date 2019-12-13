Голодание, злоупотребление фитнесом и еще 7 опасных ошибок тех, кто мечтает похудеть к празднику
Ошибка 1. Злоупотреблять тренировками
Весь год вы расслаблялись, а теперь в надежде быстро скинуть ненавистные килограммы и встретить праздники королевой вы ходите в зал чаще, чем на работу. Думаете, что таким образом вы обзаведетесь тонкой талией, аппетитной попой и точеным силуэтом за короткий срок? Ошибаетесь! В тренировочном процессе восстановление не менее важно, чем собственно упражнения. Мышцам и связкам нужны минимум сутки, чтобы отдохнуть и прийти в норму, за более короткий срок этого не происходит. Потому, если вы пренебрегаете восстановлением, будьте готовы к тому, что эффективность тренировки неизбежно снизится, а на горизонте замаячит синдром перетренированности.
Ошибка 2. Прорабатывать только изолированные группы мышц
Любой грамотный тренер вам скажет, накачать попу или пресс отдельно от других групп мышц просто невозможно. Потому гораздо важнее делать комплексы упражнений по системе full body, уделяя внимание не только проблемным зонам, но и рукам, ногам, пояснице и мышцам спины.
Фото: vostock-photo
Ошибка 3. Отказаться от жиров
Сколько бы диетологи и ученые ни твердили о том, что рацион питания должен быть сбалансирован и жиры просто необходимы организму, все равно найдутся те, кто считает их своим личным врагом в борьбе за стройность. Хотите быть здоровой, энергичной, иметь красивые волосы, ногти и кожу, полюбите жиры. Речь идет не о тех, которые вы найдете в фастфуде и ультрапереработанных продуктах, а о правильных полиненасыщенных жирах, содержащихся в орехах, рыбе, авокадо, молочных продуктах и маслах. Они жизненно необходимы для слаженной работы мозга, сердца и других внутренних органов. Потому ни в коем случае не исключайте их из своего меню, просто следите, чтобы они не превалировали в вашем рационе.
Ошибка 4. Устраивать вечерние голодания
Вы все еще верите в миф, что есть после шести нельзя? Очень зря! Ведь придерживаясь такой системы, вы обрекаете себя на мучительный голод, чего при похудении допускать нельзя, иначе срывы просто неизбежны. Ужин должен быть легким: диетический белок, овощи (свежие или термически обработанные), при желании – немного гарнира в виде гречки или булгура, однако полностью отказываться от этого приема пищи вам не посоветует ни один диетолог.
Фото: vostock-photo
Ошибка 5. Надеяться только на диету
Конечно, коррекция рациона (иногда существенная) невероятно важна для всех, кто хочет сбросить вес. Но уповать только на правильное питание и при этом полностью игнорировать какую бы то ни было физическую активность так же неправильно, как тренироваться до изнеможения и при этом есть все подряд. Если вы хотите похудеть и при этом улучшить качество своего тело, стать более гибкими и подтянутыми, без спорта не обойтись. Найдите физическую активность, которая вам действительно понравится, и впишите ее в свое расписание 2-3 раза в неделю, и тогда прогресс в нелегком деле обретения фигуры мечты будет неизбежен.
Ошибка 6. Есть большое количество пищи после тренировки
Спорт – это очень важно, если вы хотите привести себя в форму, но не менее важно и то, что лежит на вашей тарелке в перерывах между походами в фитнес-клуб. Сбалансированным считается рацион, в котором уклон делается на белок, его должно быть в меню около 56%, 30% должно приходиться на углеводы, а 14% - на полезные жиры. Также важна суточная калорийность, которую вам нужно рассчитать самостоятельно. И учтите, если вы интенсивно тренируетесь, голодовки или жесткие диеты для вас под запретом.
Ошибка 7. Заменять ужин кефиром или творогом
Творог – это прекрасный вариант для завтрака, но не для ужина. Кефир – отличный продукт для того, чтобы утолить внезапный голод перед сном, но им ни в коем случае нельзя заменять ужин. Последний прием пищи должен быть легким, но полноценным, а стакан кефира под это определение не подходит, так как утоляет голод лишь ненадолго, это значит, что вы неизбежно ляжете спать с ноющим ощущением в желудке.
Ошибка 8. Экспериментировать с монодиетами и детоксом
Фото: vostock-photo
Монодиеты и детокс не несут никакой пользы желающим сбросить вес: они несбалансированы по белкам, жирам и углеводам (да и как такое возможно, если вы решаете питаться исключительно гречкой или яблоками?). Возможно, при помощи такой системы вы похудеете, но произойдет это исключительно за счет ваших мышц, а не потому, что сгорел ненавистный жир на животе, и вес к вам вернется еще быстрее, чем ушел. Кроме того, учтите, вы по собственной воле будете лишать себя полезных витаминов и микроэлементов, а значит, их дефицит вам гарантирован, как следствие, вас ждут упадок сил, серый цвет лица и плохое настроение аккурат к праздникам. Уверены, что вам это нужно?
Ошибка 9. Взвешиваться несколько раз в день
От того, что вы встаете на весы утром, после обеда и перед сном, цифры на весах кардинально не изменятся, а вот ваша нервная система придет в плачевное состояние. Правильно питайтесь и тренируйтесь на совесть, и обязательно заметите изменения в зеркале. И помните, мышцы плотнее жира, потому гораздо важнее не цифры на весах, а объемы. Измеряйте их раз в неделю – если они уменьшаются, значит, вы все делаете правильно.
Фото: vostock-photo
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