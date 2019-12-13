Голодание, злоупотребление фитнесом и еще 7 опасных ошибок тех, кто мечтает похудеть к празднику

Ошибка 5. Надеяться только на диету

Конечно, коррекция рациона (иногда существенная) невероятно важна для всех, кто хочет сбросить вес. Но уповать только на правильное питание и при этом полностью игнорировать какую бы то ни было физическую активность так же неправильно, как тренироваться до изнеможения и при этом есть все подряд. Если вы хотите похудеть и при этом улучшить качество своего тело, стать более гибкими и подтянутыми, без спорта не обойтись. Найдите физическую активность, которая вам действительно понравится, и впишите ее в свое расписание 2-3 раза в неделю, и тогда прогресс в нелегком деле обретения фигуры мечты будет неизбежен.

Ошибка 6. Есть большое количество пищи после тренировки

Спорт – это очень важно, если вы хотите привести себя в форму, но не менее важно и то, что лежит на вашей тарелке в перерывах между походами в фитнес-клуб. Сбалансированным считается рацион, в котором уклон делается на белок, его должно быть в меню около 56%, 30% должно приходиться на углеводы, а 14% - на полезные жиры. Также важна суточная калорийность, которую вам нужно рассчитать самостоятельно. И учтите, если вы интенсивно тренируетесь, голодовки или жесткие диеты для вас под запретом.

Ошибка 7. Заменять ужин кефиром или творогом

Творог – это прекрасный вариант для завтрака, но не для ужина. Кефир – отличный продукт для того, чтобы утолить внезапный голод перед сном, но им ни в коем случае нельзя заменять ужин. Последний прием пищи должен быть легким, но полноценным, а стакан кефира под это определение не подходит, так как утоляет голод лишь ненадолго, это значит, что вы неизбежно ляжете спать с ноющим ощущением в желудке.

Ошибка 8. Экспериментировать с монодиетами и детоксом