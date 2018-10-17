8 распространенных стереотипов о хлебе, которые вам необходимо знать

Хорошее дополнение к кусочку хлеба – это сыр, однако, жирность его не должна превышать 35%. Если едите бутерброд с мясом, украсьте его салатом. А главное - не нужно повышать гликемический индекс хлеба, намазывая варенье или шоколадную пасту. Сладостей с хлебом вы съедите гораздо больше, чем без него, а аппетит уже через час будет просто зверским.

Вопрос 4. Белый или черный?

Пшеничный- белый хлеб с высоким содержанием муки и крахмала. Пожалуй, самый вредный хлеб. Но если хочется, то лучше выбирать белый хлеб из муки грубого помола с зернами гречихи, овса, проса, семенами и льна. В этом сером ржаном хлебе очень высоко содержание клетчатки, а белки богаты лизином. Серый хлеб выводит канцерогены и вредные вещества из организма, полезен при авитаминозе и сахарном диабете. Кроме того, этот вид хлеба нормализует обмен веществ.

Вопрос 5. Какой хлеб полезнее?

Лучше всего употреблять хлебобулочные изделия, изготовленные из муки грубого помола, в котором больше полезных веществ и микроэлементов. В булочных можно попробовать множество полезных и вкусных вариантов. Например, гречневый, с ординальным ароматом, высоким содержанием всех необходимых организму аминокислот. Гречневый хлеб богат калием, фосфором, железом, цинком, селеном, марганцем и магнием, рутином, антиоксидантами, витаминами группы В и Е. Очень полезен при заболеваниях сосудов.