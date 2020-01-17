Эффект плато при похудении — из-за чего возникает и как его преодолеть

При реальном эффекте плато вес застывает на одной отметке, произойти это может в любое время и никак не связано с циклом и гормонами. В этом случае жировая масса перестает снижаться, а мышечная – не набирается. Запускается этот процесс тогда, когда организм включает защитные механизмы. И чем более жесткой диеты вы придерживаетесь, чем более стрессовым тренировкам себя подвергаете, тем раньше этот эффект наступает.

Дело в том, что у нашего организма, как и у любого другого, первичная задача – выжить. И он выполняет эту задачу любой ценой, поэтому при быстрой потере веса он замедляет обменные процессы – тратит меньше калорий в условиях или ожидании голода и, соответственно, вес перестает снижаться.

Как справиться с эффектом плато

Эффекта плато пугаться ни в коем случае не стоит – это нормальная реакция нашего организма. А вот бороться с ним можно и нужно. Нужно всего лишь переждать или же здраво оценить тренировки и питание и скорректировать их. Как же переломить ситуацию в свою сторону? Есть довольно простые, но от этого не менее эффективные правила.