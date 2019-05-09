Домашняя гранола, картофельные вафли и еще 5 простых, но нескучных завтраков

Картофельные вафли с беконом
рецепт от шеф-повара кафе Breakfast Club
Что нужно:
- 250 мл молока
- 200 г муки
- 40 г растительного масла
- 2 яйца
- 40 г сахара
- 20 г разрыхлителя для теста
для начинки:
- 90 г картофеля, протертого в пюре
- 2 яйца
- 100 г голландского соуса
- 4 г микса зелени
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте тесто для вафель: соедините все ингредиенты в чаше миксера и хорошо вымесите венчиком до однородной массы. Когда тесто готово, введите в него картофельное пюре и аккуратно перемешайте.
Шаг 2. Включите электровафельницу, после того как она нагреется, смажьте ее сливочным маслом и влейте тесто. Запеките до готовности.
Шаг 3. В это время на раскаленной сковороде обжарьте нарезанный полосками бекон до хрустящего состояния. В кипящей в сотейнике воде с добавлением уксуса сварите яйца пашот.
Шаг 4. Выложите на тарелку готовые вафли, по центру – хрустящий бекон, полейте голландским соусом и посыпьте миксом зелени.
Яйца бенедикт с филе атлантического лосося
рецепт от шеф-повара Алексея Страхова, ресторан Moregrill
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г филе лосося
- 2 куриных яйца
- 30 г голландского соуса
- соль, перец
для панкейков:
- 2 яйца
- 440 мл молока
- 300 г муки
- 2 г сухих дрожжей
- 130 г сахара
- 90 г растительного масла
- 7 г разрыхлителя для теста
- 5 г соли
для голландского соуса:
- 3 яичных желтка
- 50 г белого вина
- 100 г сливочного масла
- 3 г крахмала
- 10 г сока лимона
- соль
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте голландский соус. Соедините желтки с белым вином, лимонным соком и крахмалом, затем разогрейте на водяной бане до загустения и вбейте туда сливочное масло комнатной температуры. Посолите и хорошо перемешайте.
Шаг 2. Испеките панкейки. В небольшом количестве молока растворите соль, сахар, добавьте разведенные дрожжи, перемешайте смесь, соедините с остальным молоком, подогретым до 35-40 градусов. Добавьте муку, яйца перемешайте до однородной массы, введите растительное масло и снова перемешайте.
Шаг 3. Оставьте тесто в теплом месте (25-35 градусов) примерно на 3-4 часа. В процессе брожения не забывайте обминать тесто. Испеките панкейки.
Шаг 4. Приготовьте яйца. В кипящей подсоленной воде с добавлением уксуса закрутите воронку и разбейте в нее яйцо. Варите 1 минуту.
Шаг 5. На панкейки выложите филе атлантического лосося, сделайте углубление и поместите в него яйцо пашот. В конце полейте голландским соусом.
Домашняя гранола с муссом из ряженки и чиа пудиногом на кокосовом молоке
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, кафе Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г грецких орехов
- 38 г овсянки
- 50 г изюма
- 50 г меда
для кокосового пудинга:
- 10 г семян чиа
- 30 г кокосового молока
для соуса из ряженки:
- 50 г ряженки
- 30 г несладкого варенья
Как приготовить:
Шаг 1. Семена чиа залейте кокосовым молоком и оставьте на 7-10 минут.
Шаг 2. Грецкие орехи нарежьте на мелкие кусочки, смешайте с овсянкой и растопленным медом.
Шаг 3. На противень выстелите пергамент, равномерно распределите получившуюся смесь. Поставьте в духовку выпекаться на 3-4 минуты при 180 градусах.
Шаг 4. Достаньте противень из духовки, перемешайте гранолу и поставьте выпекаться еще на 3-4 минуты. Выпекайте гранолу до равномерного золотистого цвета.
Шаг 5. В еще горячую гранолу добавьте изюм и перемешайте. Остывшую гранолу можно убрать в контейнер. Срок хранения – до 10 дней.
Шаг 6. На одну порцию готовой гранолы (70 г) выложите готовый кокосовый пудинг, и соус из ряженки. При подаче можно украсить ряженкой, взбитой в сифоне или взбитыми обезжиренными сливками.
Яичница с мини-осьминогами
рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 мл бульона демиглас
- 120 г пшеничной чиабатты
- 110 г мини-осьминогов
- 3 куриных яйца
- 20 г растительного масла
- 3 г сахара
- соль, зелень
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите мини-осьминогов (40 минут на медленном огне). Затем прогрейте их и потомите пару минут в бульоне демиглас.
Шаг 2. Приготовьте яичницу. По испанскому рецепту она жарится в большом количестве растительного масла, которое обязательно должно использоваться только один раз.
Шаг 3. Как только осьминоги пропитаются бульоном, добавьте их вместе с бульоном к готовой яичнице. Посолите, слегка присыпьте сахаром.
Шаг 4. Подавайте с ароматной чиабаттой, смазанной сальсой и посыпанной микрозеленью.
Тосты с яйцом пашот, лососем и кремом чиз
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, кафе Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 3 яйца
- 50 г сливочного сыра
- 2 тоста
- 70 г слабосоленого лосося
- 100 г сливочного масла
- 5 г сока лимона
- 20 г 9%-ного уксуса
- 1 л воды
- соль
Как приготовить:
Шаг 1. Сварите яйцо пашот. Воду доведите до кипения. Добавьте уксус и 5 г соли. Закрутите воронку в воде и добавьте 2 яйца. После 1-2 минут достаньте их аккуратно из воды на бумажное полотенце.
Шаг 2. Приготовьте соус голландез. На водяной бане в полусферу положите желток. Заранее разогретое сливочное масло вводите по чуть-чуть до состояния загустения соуса. После чего добавьте соль и сок лимона.
Шаг 3. Тосты обжарьте на сливочном масле. Намажьте сливочный сыр на тосты и выложите сверху ломтики лосося. Сверху – готовые яйца пашот и сервируйте голландским соусом. Украсьте зеленью.
Боул чиа с манго
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 20 г семян чиа
- 50 г молока
- 60 г воды
- 20 г кокосового молока
- 60 г пюре манго
- 40 г свежего манго
- 15 г кокоса
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте воду с молоком, доведите до кипения и влейте в семена чиа. Размешайте, дайте немного набухнуть (это займет примерно 20 минут). Добавьте кокосовое молоко и размешайте, дайте полностью остыть.
Шаг 2. В глубокую тарелку вылейте пюре манго, в центр выложите готовую «кашу» из семян чиа. Украсьте свежим манго, нарезанным крупными кубиками, и кокосовыми слайсами.
Тост с авокадо и яйцом пашот
рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан «Кузня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 яйцо
- 20 мл уксуса
- 3 г оливкового масла
- 70 г батона монж
- 60 г пюре из авокадо
- 3 г перца чили
- 2 г кинзы
- соль, перец
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте яйцо пашот: кипящую с уксусом и солью воду интенсивно размешайте до образования воронки, в которую затем вылейте свежее яйцо. Не переставая вращать воду, варите яйцо до момента, когда белок полностью свернется, а желток останется жидким. Яйцо осторожно извлеките из воды.
Шаг 2. Мякоть авокадо разомните с солью, оливковым маслом и специями до состояния пюре. Батон монж нарежьте на ломтики, подсушите на гриле до образования хрустящей корочки.
Шаг 3. На ломтик теплого батона выложите пюре из авокадо, сверху полученное яйцо, украсьте зеленью и перцем чили.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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