Домашняя гранола, картофельные вафли и еще 5 простых, но нескучных завтраков

Картофельные вафли с беконом

рецепт от шеф-повара кафе Breakfast Club

Что нужно:

250 мл молока

200 г муки

40 г растительного масла

2 яйца

40 г сахара

20 г разрыхлителя для теста

для начинки:

90 г картофеля, протертого в пюре

2 яйца

100 г голландского соуса

4 г микса зелени

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте тесто для вафель: соедините все ингредиенты в чаше миксера и хорошо вымесите венчиком до однородной массы. Когда тесто готово, введите в него картофельное пюре и аккуратно перемешайте.

Шаг 2. Включите электровафельницу, после того как она нагреется, смажьте ее сливочным маслом и влейте тесто. Запеките до готовности.

Шаг 3. В это время на раскаленной сковороде обжарьте нарезанный полосками бекон до хрустящего состояния. В кипящей в сотейнике воде с добавлением уксуса сварите яйца пашот.

Шаг 4. Выложите на тарелку готовые вафли, по центру – хрустящий бекон, полейте голландским соусом и посыпьте миксом зелени.

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