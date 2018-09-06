Безалкогольное вино и другие напитки для приверженцев здорового образа жизни

По какой-то странной причине или просто в шутку люди, говоря о кошерном вине, намекают на то , что оно безалкогольное, но это не так. Кошерное вино — это элемент обряда богослужения в иудаизме. В таких винах нет никаких посторонних добавок, не используются продукты животного происхождения, и весь процесс — от начала и до самого открытия бутылки готового вина — должны осуществлять иудеи. Но! Часто такое вино пастеризуют, что как раз избавляет напиток от градусов. Хотя, по отзывам, он теряет свои вкусовые свойства и становится уж слишком на любителя.

Как видите, тема сложная — выбирайте, ищите и находите свой безалкогольный напиток, если бросили выпивать или по определенным причинам в этот день или неделю (пьете таблетки) пить алкоголь вы не можете. Или вы за рулем... Но если вы действительно бросили пить, после того как пили серьезно и много, то... Безалкогольные напитки не ваш выход. Пейте, к примеру, не безалкогольный мохито, а яблочный сок или боржоми.

И да, что касается закусок к безалкогольным напиткам, то они ничем не отличаются от закусок к алкоголю.

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