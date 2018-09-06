Безалкогольное вино и другие напитки для приверженцев здорового образа жизни

В чем вина?
Если говорить о винах, то они очень разные. Одни содержат огромное количество сахара, другие же, по утверждению производителей, содержат сахара даже меньше, чем в алкогольном аналоге. Здесь, конечно, стоит обращать внимание на этикетку и состав: настоящее безалкогольное вино сделано так же, как и алкогольное, но после этого было лишено градусов при помощи специальных техник. Нет какого-то общепризнанного правила, как выбрать подобного рода напиток, поэтому здесь стоит полагаться исключительно на себя, просто пробуя те или иные марки. Или просто советую почитать отзывы о марке в Интернете, спросить у друзей. И уж, конечно, лучше отказаться от продукта, на этикетке которого перечислена вся таблица Менделеева. Крепленое безалкогольное вино — это утопия. А по содержанию сахара бывают разные — от почти полного отсутствия до сладких, как бубалех. Это известный на Ближнем Востоке напиток, в состав которого входит свиное молоко, цитрусовые и различные пряности, оно похоже на алкогольный напиток. У нас в него добавляют фанту.
Пейте пиво пенное!
Теперь про пиво. В принципе, советы те же: очень сложно рекомендовать напиток, не зная вкус человека. Я, пожалуй, отдам свое предпочтение безалкогольным Сlausthaler и Hoegaarden. Второй бренд, Hoegaarden, так вообще мой любимый ингредиент для коктейля Americano. В остальном опять же рекомендую опираться на свои вкусовые предпочтения, а о качестве судить по его алкогольному брату. Одними из первых в пивоварении были Сlausthaler. Они не просто придумали удалять алкоголь из пива, а изобрели кардинально новый способ. Этот процесс вошел в историю пивоварения как «контролируемое брожение Clausthaler». Безалкогольному вину вообще уже более 100 лет. В 1908 году патент на него получил ученый Карл Юнг, но в те времена это не принесло ему славы, а напиток так и остался без внимания.
Пить или не пить?
Сложно рассуждать на эту тему, это выбор каждого. Если я не пью и иду на вечеринку, то с удовольствием пропущу пару бутылок безалкогольного пива, просто чтобы поддержать компанию. Конечно, это как купаться в бассейне, представляя, что вы на море, но факт наличия воды вокруг все равно поднимает настроение. Кстати, безалкогольные напитки можно добавлять в коктейли и пить с соками. Так, пиво неплохо проявляет себя в коктейлях, особенно с вермутами и биттерами. А на основе вина можно приготовить вкуснейшую фруктовую сангрию.
Всем шампанского!
Безалкогольное шампанское, в принципе, и не напиток даже, это газировка. Но помните, что в любом безалкогольном алкоголе есть градусы, примерно до 1 %, в зависимости от производителя. Есть отдельно именно детское — его, наверное, можно давать всем. Хотя в квасе тоже есть алкоголь, но все пьют и не переживают по этому поводу.
Кошерное вино
По какой-то странной причине или просто в шутку люди, говоря о кошерном вине, намекают на то , что оно безалкогольное, но это не так. Кошерное вино — это элемент обряда богослужения в иудаизме. В таких винах нет никаких посторонних добавок, не используются продукты животного происхождения, и весь процесс — от начала и до самого открытия бутылки готового вина — должны осуществлять иудеи. Но! Часто такое вино пастеризуют, что как раз избавляет напиток от градусов. Хотя, по отзывам, он теряет свои вкусовые свойства и становится уж слишком на любителя.
Как видите, тема сложная — выбирайте, ищите и находите свой безалкогольный напиток, если бросили выпивать или по определенным причинам в этот день или неделю (пьете таблетки) пить алкоголь вы не можете. Или вы за рулем... Но если вы действительно бросили пить, после того как пили серьезно и много, то... Безалкогольные напитки не ваш выход. Пейте, к примеру, не безалкогольный мохито, а яблочный сок или боржоми.
И да, что касается закусок к безалкогольным напиткам, то они ничем не отличаются от закусок к алкоголю.
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