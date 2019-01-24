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Очень дорого и специфично — вся правда о трюфелях

В мировой культуре как-то принято, что сокровища прячут под землей. Именно там можно отыскать главный гастрономический бриллиант, мечту гурманов – единственный подземный гриб. Трюфель — это не еда, а пряность. Он ценен исключительно своим ароматом, который очень сложно описать.

Мгновенный аромат

Грибы очищают от кожи, промывают в холодной воде, тонко нарезают на терке и именно стружку используют в готовке. Трюфели плохо выдерживают тепловую обработку, поэтому обычно гриб просто крошат поверх готового блюда. Если блюдо горячее, трюфель мгновенно раскрывает свой аромат. Если холодное, то запах усиливается постепенно, как только трюфель нагревается до комнатной температуры.

Специалисты делят запах трюфеля на две ноты – «соленую» и «сладкую» Соленую составляют в основном различные сульфиды, придающие трюфелям запах сыра, чеснока, морских водорослей. Сладкую ноту обеспечивают сложные эфиры, отвечающие за оттенки орехов, дубового листа, фруктов, мускус.

Трюфель способен не только превратить любое блюдо в наслаждение высокой кухни, но и убить наповал своей ценой. Например, в Италии на аукционе белый трюфель весом 1,2 кг был продан за 95 тыс. евро. Экземпляры попроще тоже недешевы – 2-4 тыс. за 1 кг.

Для справедливости надо сказать, что далеко не все виды подземных сокровищ действительно являются таковыми. Существует более 50 сортов трюфелей, и некоторые поражают не ароматом, а неприятным запахом или ароматом мускуса. Другие сорта слишком твердые и в пищу непригодны. В Европе есть всего около 10 видов, за которыми охотятся знатоки. Самый известный — белый пьемонтский трюфель, необычайно ароматный. Попробовать этот гриб можно только с октября по январь, только на ограниченной территории, а разводить его невозможно. Именно поэтому белые трюфели — самый дорогой деликатес в мире.

Они такие разные

Пользуются спросом также черные трюфели, такие как перигорский, летний, осенний, зимний, чесночный, экзотический, сладкий, венгерский. В Африке растут так называемые пустынные трюфели, относящиеся к роду Terfezia – тоже ценные, ароматные и вкусные. В России собирают черные летний, осенний и зимний трюфели (на Черноморском побережье) и так называемый черный индийский трюфель в Приморье. Последний не такой ароматный (пахнет землей), но тоже ничего.

Кстати, сам процесс добычи трюфелей тоже является эксклюзивным развлечением. Как правило, его главным персонажем будет специально обученная охотничья свинья. Все дело в том, что аромат трюфелей содержит андростенол, половой гормон свиней. Потому животные и рыщут по лесу с таким энтузиазмом. Однако свиньи быстро устают, прожорливы и сложно поддаются дрессировке. Да еще и земле вредят. Животное так усердно роет землю в поисках трюфеля, что нарушает грибницу. После такого охотника трюфель восстанавливается два-три года. Поэтому в Италии выходить на охоту со свиньями уже запрещено. В России для охоты на трюфели когда-то использовали медведей, но сегодня это чистая история. Сейчас добытчиками являются собаки породы лаготто-романьоло с великолепным нюхом. Это лучшие охотники на подземные грибы - обученная собака может стоить €6000.

Как говорится, лучше один раз попробовать, чем много раз услышать. В итальянских и французских ресторанах трюфели трут направо и налево, предлагая самые разнообразные блюда с трюфельной крошкой или заправкой.

Чудо - масло

Но чтобы оценить уникальность вкуса, трюфели стоит попробовать свежими. Сезон у них короткий: черные собирают с ноября по март, а белые - с конца ноября до начала зимы. Ценители со всего мира съезжаются в это время в Италию или Францию, чтобы как можно скорее насладиться редким локальным деликатесом Для самостоятельных кулинарных экспериментов лучше использовать трюфельное масло – продукт тоже не самый дешевый, но вполне доступный. Трюфельное масло делает еду аппетитнее, подчеркивает и усиливает ее вкус, «повышает статус» своим ароматом.

Масла нужно добавлять совсем немного, так что бутылки хватает надолго. Есть масло с запахом белых трюфелей, есть с запахом черных. Добавлять трюфельное масло можно в почти все блюдо - от салата до куриного супа. Идеальное сочетание получается с овощами и картошкой, с мясным рагу. У рыбы вкус деликатный, менее ярко выраженный, чем у мяса, поэтому, если добавить к ней трюфельное масло, никакой рыбы не останется, будет один только трюфель. Также не стоит улучшать трюфельным маслом цитрусовые, помидоры и морепродукты – есть шанс погубить блюдо. Классика трюфельной кулинарии – паста с трюфельной крошкой или маслом. С этого и начнем.

Тальятелли с белыми грибами и трюфельным маслом

Нам потребуется:

  • 200 г белых грибов или шампиньонов (свежих или замороженных),
  • 250 г сливок (20%),
  • 6-8 макаронных гнезд ,
  • 15 мл трюфельного масла,
  • оливковое масло,
  • соль, орегано.

Как приготовить:

В подсоленной воде в течение 10 минут сварить белые грибы, откинуть на дуршлаг. Отварить пасту аль денте. В это время на сковороде нагреть оливковое масло, добавить трюфельное. Положить грибы и жарить пару минут до легкой золотистой корочки. Добавить тальятелле, готовить еще 3 минуты, потом влить сливки, посолить, всыпать щепотку орегано и еще пару капель трюфельного масла. Перемешать и выложить в тарелки, украсив веточками базилика.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: vostock-photo

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