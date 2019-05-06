Правила питания после тренировки: 4 ошибки, благодаря которым возвращаются сброшенные килограммы

Питание после тренировки будет зависеть от множества факторов.

Фактор 1. Интенсивность и длительность тренировки

После тренировок высокой интенсивности мышцам необходимо восстановление. После силовой, интервальной тренировки или длительной тренировки (более 2 часов) невысокой интенсивности обязательно необходимо поесть. Причем в меню включить в прием пищи углеводы, причем как медленные (крупы, макароны, хлеб), так и небольшое количество быстрых (мед, сухофрукты, фрукты). Это поможет восполнить энергию и запасы гликогена, потраченные во время тренировки. Также к углеводам необходимо добавить продукты, богатые белком: мясо, птица, рыба, творог, яйца, морепродукты. А вот если тренировка была короткая и низкоинтенсивная, допустим, обычное кардио, смело можете полагаться только лишь на чувство голода! Хотите есть – ешьте, не хотите – не ешьте.

Фактор 2. Цель тренировок

Если с набором мышечной массы все понятно – есть необходимо, то со снижением веса все немного сложнее. Существует огромное количество мифов, согласно которым нельзя есть после тренировки 1-2-4 и более часов, иначе прекращается жиросжигание. На самом деле худеющим очень важно есть до и после тренировки. Углеводы за час-полтора до тренировки дадут энергию и возможность работать в полную силу. Углеводы и белок через час после тренировки помогут восстановиться и снизить уровень стресса. Самое главное – соблюдать дефицит калорий в течение дня.

Фактор 3. Время, в которое вы привыкли тренироваться

Утренние и дневные тренировки не требуют серьезных изменений режима. Большая часть углеводов и калорий приходится на первую половину дня. А вот вечерние тренировки вызывают много вопросов. С одной стороны, нельзя идти на тренировку натощак, а с другой – все помнят запреты есть после шести. Что же делать, если вы привыкли тренироваться поздно вечером? Вне зависимости от того, как поздно вы тренируетесь, делать это натощак неправильно. Позаботьтесь о том, чтобы прием пищи перед тренировкой содержал достаточное количество сложных углеводов и белка. При желании вы можете сократить количество углеводов в течение дня, тем самым не превысите свою дневную норму. После тренировки вам будет достаточно съесть что-то белковое. Допустим, нежирную рыбу или пару яичных белков.

Фактор 4. Анаболическое окно

Так называют короткий период времени после тренировки, когда организм испытывает острую потребность в питательных веществах. Считается, что это состояние длится 30-40 минут. На самом деле, все будет зависеть от того, что и когда вы ели перед тренировкой. Если от приема пищи до тренировки прошло более 4-5 часов, то еда сразу после необходима. Но в случае, если вы поели за 1-2 часа до тренировки, еда непосредственно после не будет играть большой роли, можно отложить прием пищи на 1-1,5 часа.

Работать в полную силу на тренировках и полноценно восстанавливаться после них гораздо важнее, чем мнимый эффект от тренировок натощак или длительный отказ от еды после интенсивных нагрузок. Главное – соблюдать диету в течение всего дня и поддерживать высокий уровень активности между тренировками. Тогда результат не заставит себя долго ждать!

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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