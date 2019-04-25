4 восхитительно вкусных рецепта творожной пасхи, с которыми справится любая хозяйка

Сливочно-творожная пасха

Что нужно:

600 г домашнего творога

500 г 32-ных сливок

200 г сливочного масла

5 желтков

250 г сахара

100 г миндаля

100 г цукатов

2 ст. л. изюма

ваниль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Творог и размягченное сливочное масло протрите через сито и перемешайте. Желтки разотрите и смешайте с сахаром, ванилью и сливками. Поставьте смесь на водяную баню и, постоянно помешивая, на слабом огне прогрейте массу до загустения.

Шаг 2. Полученную массу остудите, затем вбейте небольшими порциями протертый творог с маслом и хорошо перемешайте.

Шаг 3. Часть цукатов оставьте для украшения, остальные нарежьте мелкими кусочками. Миндаль очистите и подсушите на сковороде, затем тонко измельчите. Изюм промойте. Добавьте все в творожную массу.

Шаг 4. Выложите пасху в форму, выстеленную мокрой марлей, сверху накройте чем-нибудь и придавите грузом. Форму установите на тарелку, чтобы стекала сыворотка. Когда она стечет, уберите в холодное место на 10-12 часов. Затем вытащите пасху из формы и украсьте цукатами.

Творожная пасха

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»