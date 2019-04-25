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4 восхитительно вкусных рецепта творожной пасхи, с которыми справится любая хозяйка

Кулич, крашеные яйца и пасха – непременные атрибуты грядущего праздника. Рецептами традиционной выпечки Passion.ru уже поделился с вами, настала очередь заняться приготовлением творожного лакомства. Мы собрали для вас четверку проверенных рецептов, которые непременно оценят ваши близкие.

Сливочно-творожная пасха

Что нужно:

  • 600 г домашнего творога
  • 500 г 32-ных сливок
  • 200 г сливочного масла
  • 5 желтков
  • 250 г сахара
  • 100 г миндаля
  • 100 г цукатов
  • 2 ст. л. изюма
  • ваниль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Творог и размягченное сливочное масло протрите через сито и перемешайте. Желтки разотрите и смешайте с сахаром, ванилью и сливками. Поставьте смесь на водяную баню и, постоянно помешивая, на слабом огне прогрейте массу до загустения.

Шаг 2. Полученную массу остудите, затем вбейте небольшими порциями протертый творог с маслом и хорошо перемешайте.

Шаг 3. Часть цукатов оставьте для украшения, остальные нарежьте мелкими кусочками. Миндаль очистите и подсушите на сковороде, затем тонко измельчите. Изюм промойте. Добавьте все в творожную массу.

Шаг 4. Выложите пасху в форму, выстеленную мокрой марлей, сверху накройте чем-нибудь и придавите грузом. Форму установите на тарелку, чтобы стекала сыворотка. Когда она стечет, уберите в холодное место на 10-12 часов. Затем вытащите пасху из формы и украсьте цукатами.

Творожная пасха

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 350 г творога
  • 70 г сливочного масла
  • 80 г яиц
  • 90 г сахарного песка
  • 1 г ванилина
  • 150 г 5%-ных сливок
  • 20 г изюма
  • 5 г цукатов
  • 7 г желатина

Как приготовить:

Шаг 1.Яйца и сахар взбейте в миксере до пышной белой массы, добавьте сливки и продолжайте взбивать 7 минут на быстрой скорости.

Шаг 2. Смесь поставьте на водяную баню и уваривайте 25 минут. Масса должна быть похожа на жидкую манную кашу.

Шаг 3.Снимите с водяной бани и дайте остыть.

Шаг 4. Размягченное сливочное масло взбейте в миксере лопаткой, добавьте творог и продолжайте взбивать 10 минут до однородной массы.

Шаг 5. Добавьте заварную массу растопленный желатин, изюм и цукаты и продолжайте взбивать до однородной массы.

Шаг 6. Готовую массу для творожной пасхи выложите в формы и поставьте в холодильник для застывания.

Классическая творожная пасха

рецепт от шеф-кондитера Натальи Педенко, ресторан «Ялла»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 500 г 18%-го творога
  • 50 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 200 г сливок
  • 50 г жареного миндаля
  • 50 г изюма
  • 50 г цукатов
  • 50 г сушеной клюквы

Как приготовить:

Шаг 1. Творог перетрите через сито. Добавьте размягченное сливочное масло, смешайте.

Шаг 2. Яйца взбейте с сахаром до однородной массы.

Шаг 3. Подогрейте сливки до 45С. Смешайте с сахаром и яйцами. Подогрейте массу до 85С. Снимите с огня и охладите.

Шаг 4. Соедините массу с творогом, добавьте изюм, миндаль, апельсиновые цукаты.

Шаг 5. Выложите в форму, поставите под гнет на 12 часов.

Царская пасха

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 500 г творога
  • 3 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 200 г свежей некислой сметаны
  • 200-300 г сахара
  • 50-100 г изюма
  • ¼ ч. л. корицы
  • ваниль – по вкусу
  • 100 г грецких или миндальных орехов

Как приготовить:

Шаг 1. Творог протрите через сито. Изюм промойте и просушите бумажным полотенцем. Орехи мелко подробите ножом.

Шаг 2. Творог смешайте с яйцами, размягченным сливочным маслом и сметаной. Все хорошенько перемешайте.

Шаг 3. Выложите полученную смесь в кастрюлю с толстым дном, поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте. Когда масса дойдет до кипения, снимите с огня, поставьте на лед и продолжайте мешать, пока масса не остынет. После этого всыпьте в смесь сахарный песок.

Шаг 4. Добавьте изюм, ваниль, корицу, дробленые орехи и тщательно перемешайте.

Шаг 5. Форму застелите мокрой марлей, выложите в нее творожную смесь, накройте салфеткой и поставьте под пресс в холодильник на сутки. Когда пасха будет готова, украсьте цукатами, орехами и изюмом.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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