Постепенно идея распространилась на другие учебные заведения Британии. Потом выпускники внедрили бранч в популярные в то время клубы для джентльменов. В 1896 году началась золотая лихорадка, тысячи англичан отправились в Америку и повезли туда свои традиции. Бранч быстро стал популярным в Штатах, а в начале 20 века — и в Европе. Еще через сотню лет эстетика бранчей завоевала и Россию. Сегодня по выходным рестораны и кафе предлагают такие вот поздние завтраки, которые плавно перетекают в обеды, да еще и с культурной программой. Для многих людей это стало отличным способом без забот провести выходной с близкими людьми — и вся семья в сборе, и о еде, и о развлечениях позаботились специально обученные люди. Как правило, бранчи устраиваются по типу шведского стола и открытого бара, с обязательной платой только за вход. Для детей готовят специальные угощения и развлечения с мастер-классами. Зачастую бранчи делают тематическими: например, ресторан «Турандот» каждый месяц проводит особые бранчи — театральные или кинематографические, пасхальные или устричные.