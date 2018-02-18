В понедельник начинается Великий строгий пост. Но тем, кто только поднял от рабочего стола голову и понял , что сегодня последний день масленицы, срочно зовите друзей готовьте блинный торт. Обнимайтесь и прощайте друг другу все, что накопилось за год, ведь сегодня Прощеное Воскресение.