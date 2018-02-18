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В понедельник начинается Великий строгий пост. Но тем, кто только поднял от рабочего стола голову и понял , что сегодня последний день масленицы, срочно зовите друзей готовьте блинный торт. Обнимайтесь и прощайте друг другу все, что накопилось за год, ведь сегодня Прощеное Воскресение.

Торт блинный

Гастроцентр «Зарядье» шеф-кондитер Иляна Чернышева даритвам рецепт:

Вам понадобится:

  • Тесто на блины – 600 г
  • Крем творожный – 500 г
  • Кули малиновое – 300 г
  • Гель кондитерский – 10 г
  • Голубика – 4 г
  • Смородина красная – 2 г
  • Клубника (с плодоножкой, половинка) – 8 г
  • Пудра сахарная – 1 г

Способ приготовления: пожарить блины, сложить пирамидкой, каждый слой промазать творожным кремом и кули малиновым. Верхний слой блинов покрыть кондитерским гелем, сахарной пудрой и украсить ягодами. Разрезать на 8 кусочков.

Тесто на блины:

  • Мука в/с – 400 г
  • Молоко – 1000 г
  • Яйцо – 600 г
  • Сахар – 110 г
  • Соль – 16 г
  • Масло растительное – 140 г

Крем творожный

  • Творог 0% – 350 г
  • Масло сливочное – 100 г
  • Сгущенное молоко – 65 г
  • Сахарная пудра – 90 г
  • Ванильный экстракт – 2 г
  • Коньяк – 10 г

Способ приготовления: взбить сливочное масло до бела, добавить творог, перемешать и добавить все остальные ингредиенты.

Кули малиновое(соус из малины:

  • Малина с/м – 275 г
  • Пюре малиновое – 90 г
  • Сахар – 90 г
  • Пектин – 4 г

Способ приготовления: малиновое пюре и свежемороженую малину смешать и довести до кипения, засыпать сахар с пектином и проварить, дать остыть.

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