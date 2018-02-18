Блинный торт с творожным кремом и ягодами
В понедельник начинается Великий строгий пост. Но тем, кто только поднял от рабочего стола голову и понял , что сегодня последний день масленицы, срочно зовите друзей готовьте блинный торт. Обнимайтесь и прощайте друг другу все, что накопилось за год, ведь сегодня Прощеное Воскресение.
Торт блинный
Гастроцентр «Зарядье» шеф-кондитер Иляна Чернышева даритвам рецепт:
Вам понадобится:
- Тесто на блины – 600 г
- Крем творожный – 500 г
- Кули малиновое – 300 г
- Гель кондитерский – 10 г
- Голубика – 4 г
- Смородина красная – 2 г
- Клубника (с плодоножкой, половинка) – 8 г
- Пудра сахарная – 1 г
Способ приготовления: пожарить блины, сложить пирамидкой, каждый слой промазать творожным кремом и кули малиновым. Верхний слой блинов покрыть кондитерским гелем, сахарной пудрой и украсить ягодами. Разрезать на 8 кусочков.
Тесто на блины:
- Мука в/с – 400 г
- Молоко – 1000 г
- Яйцо – 600 г
- Сахар – 110 г
- Соль – 16 г
- Масло растительное – 140 г
Крем творожный
- Творог 0% – 350 г
- Масло сливочное – 100 г
- Сгущенное молоко – 65 г
- Сахарная пудра – 90 г
- Ванильный экстракт – 2 г
- Коньяк – 10 г
Способ приготовления: взбить сливочное масло до бела, добавить творог, перемешать и добавить все остальные ингредиенты.
Кули малиновое(соус из малины:
- Малина с/м – 275 г
- Пюре малиновое – 90 г
- Сахар – 90 г
- Пектин – 4 г
Способ приготовления: малиновое пюре и свежемороженую малину смешать и довести до кипения, засыпать сахар с пектином и проварить, дать остыть.
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