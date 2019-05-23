Батат, кешью и еще 7 продуктов, которые станут настоящим спасением во время ПМС

«Виновниками» являются, конечно, гормоны. Во время лютеиновой фазы (16-28 дни цикла) из-за них чувство голода резко усиливается, настроение колеблется по синусоиде – от очень хорошего до отвратительного, причем произойти такой скачок может практически молниеносно. А плохое настроение, вызванное нехваткой гормонов радости, ведет нас чаще всего к холодильнику, ведь именно еда дарит душевное успокоение и эмоциональное удовлетворение. Правда, ненадолго. Что же правильнее всего включить в свое меню в период ПМС, чтобы помочь себе пережить эти дни максимально безболезненно? Рассказываем.
Батат
Фото: vostock-photo/shutterstock
Сладкий картофель – идеальный источник крахмалистых углеводов и витамина А, благодаря которым можно избавиться от раздражительности, поднять настроение. А еще батат активирует выработку гормона радости серотонина и заставляет мозг работать гораздо лучше.
Зеленые салаты
Фото: vostock-photo/shutterstock
Они содержат индол-3-карбинол – органическое соединение, который участвует в метаболизме эстрогена и способен предотвратить его резкие скачки. Как результат – улучшение общего самочувствия и уменьшение симптомов ПМС.
Йогурт
Фото: vostock-photo/shutterstock
Специалисты уверяют, что наиболее ярко симптомы ПМС проявляются у людей, страдающих от дефицита кальция, потому женщины, регулярно употребляющие в пищу богатые им продукты, в частности, натуральный йогурт, на 30-50% реже страдают от него. Пара порций йогурта в день, кроме всего прочего, улучшает пищеварение и снижает степень отечности.
Мятный чай
Фото: vostock-photo/shutterstock
Напитки с высоким содержанием кофеина, по мнению врачей, не лучший выбор в период ПМС, а вот мятный чай станет прекрасной им альтернативой. Мята обладает успокаивающим действием, снимает спазмы, уменьшит тянущие боли внизу живота.
Кешью
Фото: vostock-photo/shutterstock
Согласно последним научным исследованиям, цинк комплексно облегчает симптомы предменструального периода: снижает воспаление, положительно влияет на общее состояние, уменьшает слабость. И именно цинка так много в орехах кешью, потому запасайтесь ими.
Бананы
Фото: vostock-photo/shutterstock
О том, насколько бананы важны для сохранения душевного равновесия и хорошего настроения, мы говорили не раз. Но повторить будет нелишне: в этом фрукте содержится L-триптофан – аминокислота, помогающая справиться с депрессивными настроениями, контролировать аппетит (привет, ночные набеги на холодильник во время ПМС!). Также бананы дарят чувство расслабления и помогают хорошо выспаться.
Овсянка
Фото: vostock-photo/shutterstock
Это настоящий кладезь клетчатки, необходимой для улучшения пищеварения, получения энергии, которой в эти дни и так немного. А еще овсянка нормализует уровень гормона эстрогена, в результате чего снижаются болезненные ощущения.
Авокадо
Фото: vostock-photo/shutterstock
Это очень полезный продукт. Очень. В нем содержатся витамин Е и олеиновая кислота, которые помогают пережить болевые симптомы в груди и в животе, сопутствующие ПМС. Еще одним достоинством авокадо станет избавление от отечности.
Шоколад
Фото: vostock-photo/shutterstock
Самое вкусненькое, как всегда, осталось напоследок. Темный шоколад содержит Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, которые сами по себе очень важны для женского организма, а еще всего одна небольшая плиточка улучшит настроение и самочувствие, а также подарит заряд бодрости.
Батат с шампиньонами
рецепт от Алены Злобиной, основателя проекта Вкус & Цвет
Фото: архив редакции
Что нужно:
- 1 батат
- 90 г шампиньонов
- 50 г кокосовых сливок
- 5 г соевого соуса
- 5 г зеленого лука
- 10 г хлопкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Батат запеките в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 2. Приготовьте начинку: шампиньоны нарежьте кубиками примерно 8 на 8 мм и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Затем залейте все кокосовыми сливками и соевым соусом, готовьте до того момента, пока сливки не загустеют.
Шаг 3. Когда батат будет готов, достаньте его из духовки, надрежьте вдоль, чтобы получилась лодочка и ложкой разомните изнутри. Сверху выложите шампиньоны в соусе и посыпьте перьями зеленого лука.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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