Батат, кешью и еще 7 продуктов, которые станут настоящим спасением во время ПМС

Что нужно:

1 батат

90 г шампиньонов

50 г кокосовых сливок

5 г соевого соуса

5 г зеленого лука

10 г хлопкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Батат запеките в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 2. Приготовьте начинку: шампиньоны нарежьте кубиками примерно 8 на 8 мм и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Затем залейте все кокосовыми сливками и соевым соусом, готовьте до того момента, пока сливки не загустеют.

Шаг 3. Когда батат будет готов, достаньте его из духовки, надрежьте вдоль, чтобы получилась лодочка и ложкой разомните изнутри. Сверху выложите шампиньоны в соусе и посыпьте перьями зеленого лука.

Живите и ешьте со вкусом!