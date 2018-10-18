9 универсальных приборов, которые сэкономят ваше время на кухне

Эта вилка похожа на обычную, только имеет три зубца. Они более короткие и менее острые, чем у десертной вилки. Их часто путают, но кокильная вилка — это совершенно самостоятельный прибор. Кокильная вилка используется для рыбных закусок, причем не для всех, а именно для горячих. Обратите на это внимание, так как зачастую ее подают и под сельдь, и под лимон, не понимая истинного назначения этого столового прибора.

Пинцет для рыбы