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9 универсальных приборов, которые сэкономят ваше время на кухне

Иногда хозяйкам, то есть нам, кажется, что мы все знаем и все видели, а уж тем более, чем и что и как правильно есть. Вот и не так. Знакомьтесь с прикольными приборами, которые и настроение поднимут, и удивят и "жизни научат".

Шариковая - ручка столовый прибор

Столько работы в офисе, что некогда выбежать даже на перекус? Тогда этот аксессуар вам необходим. Целая коллекция колпачков для обычной ручки: просто наденьте колпачок в виде вилки, ложки или ножа – и ваша канцелярская принадлежность тут же превратится в столовый прибор.

Специальные вилки для пасты

Обожаете спагетти, купите специальные вилки. Они не только крепко держат макаронины, пока вы их несете до рта, но и их ручки сделаны таким образом, что сами позволяют накручивать пасту настоловый прибор и не лопить спагетти по тарелке. Итальянская еда попадает прямиком в рот.

Прибор для печенья орео

Точнее прибор для макания этого любимого всеми печенья в молоко. Не хотите испачкать пальцы? Используйте специальный держатель для печенья. Бисквит помещается в него и окунается в молоко. Прибор крепко держт орео - оно не утонет в стакане. Наслаждайтесь!

Вилка для попкорна

Любите попкорн, но не навидите пачкать пальцы и липкие ручонки малышей после кину, хватающие вас за одежу? Закажите специальную вилку для "киношной еды". Благодаря этой специальной вилки можно есть попкорн и не пачкать руки. В качестве бонуса: на конце ручки есть солонка для "взорванной кукурузы" с солью.

Тронги для чистых пальцев

Больше 10 лет назад жители Нью-Йорка Эрик Циммерманн и Дэн Феррара изобрели приспособление, благодаря которыму можно есть и не пачкать пальцы не только ребрышки или жареные крылышки, но и брать руками горячие овощи, мясо. Тронги изготавливаются из безвредного полипропилена, у них универсальный размер, который не зависит от размера пальцев. Подойдут всем.

Ложка - вилка

Уникальный столовый прибор, элементы ложки и вилки. Изобретен в США в 1870-е годы. Употребляется главным образом для пищи быстрого приготовления. Такой прибор - находка для походника. Иногда ее назвают «спорк» от английского spork — spoon (ложка) и fork (вилка). Ложка с зубцами также является классическим прибором для мороженого.

Каллиграфичесая ложа

Александр Сергеевич Пушикин поблагодарил бы дизайнера Julie Mariscal, которая создала этот шедевр. Оригинальную ложку, которая благодаря маленькому отверстию на конце превращается … в ручку. Великий поэт был бы щастлив- удобно. Да и многие современные писатели и журналисты нуждаются в таком столовом приборе.

Кокильная вилка

Эта вилка похожа на обычную, только имеет три зубца. Они более короткие и менее острые, чем у десертной вилки. Их часто путают, но кокильная вилка — это совершенно самостоятельный прибор. Кокильная вилка используется для рыбных закусок, причем не для всех, а именно для горячих. Обратите на это внимание, так как зачастую ее подают и под сельдь, и под лимон, не понимая истинного назначения этого столового прибора.

Пинцет для рыбы

Если вы любите рыбу и едите ее часто - этот прибор вам понадобится. А в «морских» странах его даже нередко подают на стол вместе с рыбными блюдами. Пинцет может легко и быстро очистить рыбу от костей и вы можете, не боясь подавиться тонкой косточкой, приступать к трапезе.

Фото: Shutterstock

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