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Горький шоколад и еще 7 продуктов, которые помогут вам справиться с депрессией

То, что мы едим, напрямую влияет на то, как мы выглядим и как себя чувствуем. Наверняка вы замечали, что от одной пищи вас неудержимо клонит в сон, а от другой внезапно появляется мощный заряд энергии. На настроении еда тоже сказывается. Passion.ru решил разобраться, какие продукты могут помочь вам справиться с депрессией и хандрой.

То, что еда способна влиять на эмоциональное состояние человека – доказанный финскими учеными факт. Они же подтвердили, что грамотная корректировка рациона действительно может ослабить неприятное состояние, вызванное хандрой и тревогой. Главное – правильно спланировать рацион, в который войдут продукты-антидепрессанты, понижающие уровень стресса, успокаивающие и повышающие настроение.

Темный шоколад

Да-да, это продукт №1 среди природных продуктов-антидепрессантов. В нем содержится тирозин, стимулирующий выработку допамина, влияющего на наш эмоциональный фон и стимулирующего центры удовольствия в мозгу. А какао, которого в шоколаде также в избытке, помогает выработке серотонина, расслаблению сосудов и нормализации кровяного давления, что естественным образом ведет к успокоению и снятию раздражительности. Так что, если вам скучно, грустно и хочется плакать, съешьте кусочек шоколада. Условие только одно: плитка должна быть маленькой, а сам шоколад – исключительно горький, с высоким содержание какао.

Пряности

Фото: vostock-photo/shutterstock

Кардамон, гвоздика, корица, мускатный орех, бадьян – эти и другие пряности помогут вам расслабиться и избавиться от стресса. А бонусом создадут уютную атмосферу в доме и напомнят об экзотических путешествиях (чем не ароматерапия?). Дело в том, что в пряностях содержится целый комплекс полезных витаминов и микроэлементов, среди них – А, витамины группы В, РР, С, К. Важное условие при включении их в рацион – не переборщить. Достаточно щепотки пряностей, добавленной в чай или молоко, чтобы добиться нужного результата.

Бананы

Фото: vostock-photo/shutterstock

В бананах есть два незаменимых в борьбе с хандрой полезных вещества – трипофан и витамин В6, которые заботятся о том, чтобы организм вырабатывал в достаточных количествах серотонин, и их в этом экзотическом фрукте в избытке. А еще в бананах содержится алкалоид харман – поистине уникальное вещество, которое может вызывать чувство эйфории. Так что начинайте свой день с банана и улыбки – и отличное настроение вам гарантировано.

Орехи

Фото: vostock-photo/shutterstock

Орехи так же, как и бананы, богаты трипофаном, который напрямую связан с выработкой серотонина, известного как гормон радости. Казалось бы, дальше можно не продолжать, но в них есть еще и магний, витамин В6 и жирные кислоты омега-3, которые также помогают снизить уровень тревожности и хандры. Особенно сильными антидепрессантами являются пекан и грецкие орехи. Однако выбирать лучше сырые – в них самое высокое содержание полезных веществ.

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