Горький шоколад и еще 7 продуктов, которые помогут вам справиться с депрессией

То, что еда способна влиять на эмоциональное состояние человека – доказанный финскими учеными факт. Они же подтвердили, что грамотная корректировка рациона действительно может ослабить неприятное состояние, вызванное хандрой и тревогой. Главное – правильно спланировать рацион, в который войдут продукты-антидепрессанты, понижающие уровень стресса, успокаивающие и повышающие настроение.

Темный шоколад

Да-да, это продукт №1 среди природных продуктов-антидепрессантов. В нем содержится тирозин, стимулирующий выработку допамина, влияющего на наш эмоциональный фон и стимулирующего центры удовольствия в мозгу. А какао, которого в шоколаде также в избытке, помогает выработке серотонина, расслаблению сосудов и нормализации кровяного давления, что естественным образом ведет к успокоению и снятию раздражительности. Так что, если вам скучно, грустно и хочется плакать, съешьте кусочек шоколада. Условие только одно: плитка должна быть маленькой, а сам шоколад – исключительно горький, с высоким содержание какао.

Пряности