7 культовых гастрономических книг, которые «прокачают» ваше мастерство

Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве
Год выхода: 1861, книга переиздана в 2017 году издательством W. Weicher
Автор: Елена Молоховец
Цена: от 820 рублей
Главная настольная книга молодых хозяек XIX – начала ХХ веков, которая, впрочем, не теряет своей актуальности и в XXI веке. Это уникальный сборник рецептов, в котором 1500 из них относятся к русской кухне и еще 4000 – к мировой. Книга, по замыслу автора, должна была помочь молодым хозяйкам вести домашнее хозяйство и произвела в своем роде революцию в кулинарии, так как в ней впервые указывалось точное, а не приблизительное количество используемых ингредиентов. Стоит отметить, что книга написана в непривычном для современного читателя стиле, так как Елена Молоховец свято верила, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, а потому умение готовить поможет избежать бытовых конфликтов. Книга только при жизни автора переиздавалась 29 раз (гигантские по тем временам цифры!), а в 2017 году вышла новая версия, в которой была сохранена авторская пунктуация 1096 года.
Практические основы кулинарного искусства
Год выхода: 1899, переиздана в 2017 году издательством АСТ
Автор: Пелагея Александрова-Игнатьева
Цена: от 527 рублей
Этот сборник, в который вошло почти 500 рецептов и множество уникальных рекомендаций по выбору продуктов, их сезонности и тонкостях их приготовления, долгое время считался библиографической редкостью, доступной лишь избранным, однако в 2017 году он, к счастью, был переиздан. И сразу же стал настоящей находкой для всех влюбленных в кулинарию, изучение которой позволит вам готовить на высочайшем уровне и уж точно детально разбираться в вопросах гастрономии.