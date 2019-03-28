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7 культовых гастрономических книг, которые «прокачают» ваше мастерство

Еда занимает важное место в жизни человека, потому неудивительно, что рецепты собирались и бережно хранились с давних времен: это делали и древние римляне, и придворные повара французских королей, и шефы российских императоров, и наши бабушки и мамы. Однако в XX веке кулинария из ряда бытовых вопросов перешла в ранг высокого искусства. Потому портал Passion.ru решил проследить за мировой кулинарной революцией и изучил гастрономические книги, ставшие в своем роде культовыми.

Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве

Год выхода: 1861, книга переиздана в 2017 году издательством W. Weicher

Автор: Елена Молоховец

Цена: от 820 рублей

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Главная настольная книга молодых хозяек XIX – начала ХХ веков, которая, впрочем, не теряет своей актуальности и в XXI веке. Это уникальный сборник рецептов, в котором 1500 из них относятся к русской кухне и еще 4000 – к мировой. Книга, по замыслу автора, должна была помочь молодым хозяйкам вести домашнее хозяйство и произвела в своем роде революцию в кулинарии, так как в ней впервые указывалось точное, а не приблизительное количество используемых ингредиентов. Стоит отметить, что книга написана в непривычном для современного читателя стиле, так как Елена Молоховец свято верила, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, а потому умение готовить поможет избежать бытовых конфликтов. Книга только при жизни автора переиздавалась 29 раз (гигантские по тем временам цифры!), а в 2017 году вышла новая версия, в которой была сохранена авторская пунктуация 1096 года.

Практические основы кулинарного искусства

Год выхода: 1899, переиздана в 2017 году издательством АСТ

Автор: Пелагея Александрова-Игнатьева

Цена: от 527 рублей

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Этот сборник, в который вошло почти 500 рецептов и множество уникальных рекомендаций по выбору продуктов, их сезонности и тонкостях их приготовления, долгое время считался библиографической редкостью, доступной лишь избранным, однако в 2017 году он, к счастью, был переиздан. И сразу же стал настоящей находкой для всех влюбленных в кулинарию, изучение которой позволит вам готовить на высочайшем уровне и уж точно детально разбираться в вопросах гастрономии.

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