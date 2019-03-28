7 культовых гастрономических книг, которые «прокачают» ваше мастерство

Главная настольная книга молодых хозяек XIX – начала ХХ веков, которая, впрочем, не теряет своей актуальности и в XXI веке. Это уникальный сборник рецептов, в котором 1500 из них относятся к русской кухне и еще 4000 – к мировой. Книга, по замыслу автора, должна была помочь молодым хозяйкам вести домашнее хозяйство и произвела в своем роде революцию в кулинарии, так как в ней впервые указывалось точное, а не приблизительное количество используемых ингредиентов. Стоит отметить, что книга написана в непривычном для современного читателя стиле, так как Елена Молоховец свято верила, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, а потому умение готовить поможет избежать бытовых конфликтов. Книга только при жизни автора переиздавалась 29 раз (гигантские по тем временам цифры!), а в 2017 году вышла новая версия, в которой была сохранена авторская пунктуация 1096 года.

Практические основы кулинарного искусства

Год выхода: 1899, переиздана в 2017 году издательством АСТ

Автор: Пелагея Александрова-Игнатьева

Цена: от 527 рублей