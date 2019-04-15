Не совершать импульсивные покупки и еще 4 рекомендации, как перестать выкидывать продукты

«Доедать все, что лежит на тарелке» – этот механизм питания заложен в нас еще с детства: сладкое только после супа, из-за стола не выйдешь, пока все не доешь. И даже сейчас, в сознательном возрасте, мы продолжаем жить по этому принципу. Вдобавок к этим постулатам, вбитым в наши головы заботливыми родителями и бабушками-дедушками, добавляется стресс, переутомление, которые так легко заесть шоколадками, фастфудом и тортиками. Но от этих привычек можно и нужно уходить, чтобы начать питаться осознанно и сбалансированно. Для этого есть несколько простых лайфхаков.

Возьмите за правило не совершать импульсивные покупки, особенно на кассе

Шоколадный батончик, упаковка сухариков – это все в итоге скажется на вашей фигуре и впоследствии на вашем здоровье. Большой привет гастриту и язве! Лучше возьмите плитку хорошего горького шоколада, свежие ягоды, фрукты, порадуйте себя пирожным в кафе. От 1-2 долек шоколада в течение дня с вами ничего не случится, а единственное пирожное не прибавит вам сразу же 2 кг. Постоянный контроль и жесткие рамки в еде оказывают негативное влияние на нервную систему и ведут к постоянным срывам. Небольшой перерыв в диете совсем не страшен, но учитесь совершать покупки с толком.

Умейте отказаться от «чего-нибудь к чаю» и перестаньте доедать за ребенком или мужем

Если вы все же взяли слишком много печенья или конфет в магазине или вам необходимо перед поездкой «опустошить» холодильник, то это вовсе не значит следовать правилу «успей съесть все за 5 минут». Для вашего здоровья будет намного правильнее отдать остатки еды родным и друзьям или что-то убрать в морозилку.

Что касается ежедневного доедания за всеми, лишь бы «только не пропало, ведь продукты стоят денег», эта привычка очень сильно вредит фигуре и впоследствии негативно скажется на вашем общем самочувствии. Есть возможность, уберите остатки ужина в холодильник или заморозьте. На худой конец выкиньте – это гораздо полезнее для вашего здоровья.