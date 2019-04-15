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Не совершать импульсивные покупки и еще 4 рекомендации, как перестать выкидывать продукты

«Надо доесть, а то испортится», «Для кого я это готовила? Через силу, но ешь!». Довольно знакомые истории, не правда ли? Как же перестать выкидывать еду и тем самым выбрасывать деньги на ветер? Редакция Passion.ru решила разобраться, возможно ли уйти от этих привычных стереотипов и начать жить, питаясь правильно и сбалансированно.
Анна Ивашкевич
Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания

«Доедать все, что лежит на тарелке» – этот механизм питания заложен в нас еще с детства: сладкое только после супа, из-за стола не выйдешь, пока все не доешь. И даже сейчас, в сознательном возрасте, мы продолжаем жить по этому принципу. Вдобавок к этим постулатам, вбитым в наши головы заботливыми родителями и бабушками-дедушками, добавляется стресс, переутомление, которые так легко заесть шоколадками, фастфудом и тортиками. Но от этих привычек можно и нужно уходить, чтобы начать питаться осознанно и сбалансированно. Для этого есть несколько простых лайфхаков.

Возьмите за правило не совершать импульсивные покупки, особенно на кассе

Шоколадный батончик, упаковка сухариков – это все в итоге скажется на вашей фигуре и впоследствии на вашем здоровье. Большой привет гастриту и язве! Лучше возьмите плитку хорошего горького шоколада, свежие ягоды, фрукты, порадуйте себя пирожным в кафе. От 1-2 долек шоколада в течение дня с вами ничего не случится, а единственное пирожное не прибавит вам сразу же 2 кг. Постоянный контроль и жесткие рамки в еде оказывают негативное влияние на нервную систему и ведут к постоянным срывам. Небольшой перерыв в диете совсем не страшен, но учитесь совершать покупки с толком.

Умейте отказаться от «чего-нибудь к чаю» и перестаньте доедать за ребенком или мужем

Если вы все же взяли слишком много печенья или конфет в магазине или вам необходимо перед поездкой «опустошить» холодильник, то это вовсе не значит следовать правилу «успей съесть все за 5 минут». Для вашего здоровья будет намного правильнее отдать остатки еды родным и друзьям или что-то убрать в морозилку.
Что касается ежедневного доедания за всеми, лишь бы «только не пропало, ведь продукты стоят денег», эта привычка очень сильно вредит фигуре и впоследствии негативно скажется на вашем общем самочувствии. Есть возможность, уберите остатки ужина в холодильник или заморозьте. На худой конец выкиньте – это гораздо полезнее для вашего здоровья.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Старайтесь придерживаться основных принципов стройных женщин

  • Сбалансированная питание должно быть все время – каждый день. Откажитесь от быстрых и тем более голодных диет – после них непременно случаются срывы, и в итоге вы прибавляете еще 3 лишних кг вместо того, чтобы сбросить 1кг.
  • Соблюдайте питьевой режим в течение дня. Но не вливайте в себя жидкость насильно. Для каждого человека количество воды индивидуально, поэтому не следует придерживаться правила – пить более 2 литров воды в день. В среднем берется 2 литра воды на 66 кг веса, кроме того это количество очень сильно зависит от влажности.
  • Ешьте 3, а лучше 5 раз в день. Таким образом, вы не будете постоянно срываться на незапланированные перекусы с батончиками, фастфудом и чипсами. Стабильный режим питания, желательно в одно и тоже время, поможет вам не только улучшить пищеварение, но и избежать в будущем проблем с ЖКТ.
  • Старайтесь больше двигаться. Если весь ваш путь состоит из дороги от дома до работы и обратно, то откажитесь от лифта. Поднимайтесь по возможности везде по лестнице, в том числе в метро. В выходные оставьте диван на несколько часов и проведите время на свежем воздухе, тем более погода нас уже радует теплом.

Распланируйте свой рацион на неделю

Не надо забивать все полки своего холодильника едой. Перед походом в магазин составьте меню, если не на неделю, то хотя бы на несколько дней. Составьте список продуктов, которые вам необходимы для приготовления этих блюд и идите за покупками с ним. Во время шопинга сверяйтесь со своим фуд-листом, тогда у вас будет меньше соблазна схватить с полки что-то незапланированное, что кажется вкусным и аппетитным в данный момент.

Фото: vostock-photo/shutterstock

В конце периода, на который было составлено меню, проведите ревизию холодильника, проверьте, что вы съели полностью, а что осталось, и в соответствии с этим корректируйте список покупок.

Не готовьте еду про запас

Знать свою норму – очень важно, ведь свежая пища гораздо вкуснее той, что простояла в холодильнике больше трех-четырех дней. Запасаться большим количеством продуктов тоже неразумно и бессмысленная трата денег. Если вы за неделю съедаете 3 апельсина, не стоит приобретать 2 кг – остальные так и пролежат в холодильнике, пока не испортятся. Кроме того, не стоит забывать о сроках годности как готовых блюд, так и овощей-фруктов. И помните, волшебной таблетки от всего не существует! Единственное, на что стоит полагаться – это на себя самих. Безусловно, сначала довольно сложно понять себя, свои потребности и перестать покупать сладкое и «что-нибудь вкусненькое» вечером после работы или совершать набеги на магазины в попытках забить холодильник под завязку, но это нужно сделать! Гармония с собой – это самый лучший лекарь от всех болезней.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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