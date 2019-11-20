3 спорные диеты голливудских звезд, которые могут подорвать ваше здоровье
Многие из диет, которых якобы придерживаются звезды, настолько несбалансированы и экстремальны, что попросту противопоказаны к «применению». В новой статье мы решили рассмотреть три из них, которые в последнее время становятся все более популярны. А чтобы вы не расстраивались и смогли быстро подобрать себе альтернативу (мы же все традиционно будем или уже худеем к Новому году), редакция Passion.ru в качестве бонуса нашла три альтернативные звездные диеты, которые разработаны под контролем специалистов, а потому вполне хороши и эффективны.
Опасные диеты знаменитостей
Лимонная диета от Бейонсе
Фото: Globallookpress.com
Певица, помимо своего шикарного голоса, знаменита еще и своими аппетитными формами. Частые диеты, которых в ее арсенале довольно много, помогают ей поддерживать себя в форме и быстро сбрасывать вес. По ее словам, одна из самых эффективных для быстрого похудения – лимонная диета.
В чем суть диеты. Она довольна легка в исполнении. В день надо выпивать не более 6 стаканов диетического лимонада, приготовленного по особому рецепту (стакан дистиллированной воды или очищенной кипяченой, свежевыжатый сок из половины лимона, 2 ст. л. кленового сиропа, по щепотке кайенского и красного перцев). Если мучает голод, можно выпить чай без каких-либо добавок (без сахара/меда/и т.д.). Другую пищу употреблять не разрешается.
Чем опасна диета. Эта система питания, если ее можно так назвать, очень негативно влияет на все органы желудочно-кишечного тракта, в частности, на желудок, так как лимонный сок, как и сок любых цитрусовых – это очень агрессивный продукт. Безусловно, его можно и нужно вводить в свой рацион для укрепления иммунитета, но никак не полностью заменять им питание, и уж тем более не пить его натощак.
Диета на крепких напитках от Леди Гага
Фото: Globallookpress.com
Некоторое время назад одна из самых эпатажных певиц последних десятилетий придерживалась довольно необычной диеты – алкогольной. Благодаря ей, как утверждает сама Леди Гага, она действительно смогла сильно похудеть, но также признает, что это очень сильно вредит здоровью и повышает риск алкогольной зависимости.
В чем суть диеты. Все очень просто – пить виски и заниматься йогой. Алкоголь убирает чувство переутомления и приступы голода, а физические упражнения позволяют быть в форме для очередного выхода на сцену.
Чем опасна диета. Алкоголь, если начинать его пить до завтрака, оказывает отрицательное влияние на голодный желудок (и не только на него!). Слизистая не защищена от раздражающего воздействия крепких напитков, и ее ежедневное раздражение приводит к развитию воспалительного процесса, что в итоге увенчается гастритом, язвой и другими осложнениями. Кроме того, частое употребление алкоголя негативно сказывается на состоянии кожи и ускоряет процесс старения.
Модельная диета Линды Евангелисты
Фото: Globallookpress.com
От диет топ-моделей в принципе иногда волосы на голове шевелятся – чего только они не изобретают, лишь бы случайно не набрать лишние 100г. А молодые девочки, к сожалению, верят советам обожаемых всеми подиумных див.
Линда на пике своей карьеры сообщила, что для сохранения стройности ей достаточно употреблять в день 400 ккал. И, кстати, большинство ее коллег с ней согласились. Отсюда и появилось название – «модельная» диета.
В чем суть диеты. Главное правило диеты – не выходить за рамки этой цифры. Основная проблема в том, что 400 ккал в день – это норма питания для 5-летнего ребенка, а взрослому организму требуется намного больше килокалорий, особенно если вы ведете активный образ жизни.
Чем опасна диета. Недостаток витаминов, минералов и исключение из рациона углеводов, жиров и белков в необходимом соотношении ведет к быстрой утомляемости, бессоннице, проблемам с пищеварением. Восстановление здоровья после такой диеты будет длительным и дорогостоящим.
Сбалансированные диеты звезд
Диета красоты от Джулии Робертс
Фото: Globallookpress.com
Данный рацион для актрисы разработал ее дерматолог. Основной акцент – не только на снижении веса, но и на повышении упругости кожи, улучшении состояния волос и избавлении от морщин.
Рацион диеты составлен не на неделю, а на три дня в неделю:
- Завтрак: овсяная каша на воде или обезжиренном молоке и любой фрукт.
- Второй завтрак: лосось с листьями салата и добавлением 1ч.л. оливкового масла.
- Обед: куриное филе с фасолью / салат из овощей со специями, оливковым маслом и лимонным соком.
- Ужин: повторяется со вторым завтраком – лосось и салатом.
Помимо правильно питания актриса пьет достаточное количество воды из расчета своего веса и много времени посвящает спорту. А как мы все знаем, питание, вода и спорт – это три основных правила, которые неизменно приведут вас к снижению веса.
Чем хороша диета. В данной диете за основу взята пониженная калорийность (не более 1200 ккал), небольшие порции и минимизация жиров насыщенного происхождения. Придерживаясь такого стиля питания, вы не только сможете привести в норму свой вес, но и научитесь контролировать свой голод. Берите на заметку!
Диета Эмилии Кларк
Фото: Globallookpress.com
Матерь драконов для поддержания себя в хорошей форме использует разнообразные диеты. Но среди этого изобилия есть одна довольно жесткая, согласно которой из рациона следует исключить: кофе, соль/приправы и специи, маринады и копчености, мучное, сахар и мед, молочные продукты, жиры (и животные, и растительные), фрукты (груши, дыни, виноград и бананы, остальные можно есть только утром и в количестве одной штуки). Также следует много пить чистой воды в течение дня и чая, но без добавления сахара. Безусловно, необходимо посещение фитнес-зала и ведение активного образа жизни.
Для того, чтобы быстро сбросить вес, самым простым способом (и, главное – безопасным для организма) будет исключение из рациона некоторых продуктов: алкоголь, мучное, сладкое, копчености и фрукты – именно этого правила и придерживается звезда «Игры престолов».
Чем хороша диета. Снижение калорийности дня до 1200-1300 ккал, поддерживание питьевого режима и главное, ведение активного образа жизни (под это понятие подходит не только фитнес и тренажерные залы, но и обычные прогулки, и даже отказ от лифта в пользу лестниц) – залог красивой фигуры и прекрасного настроения. А диета, хоть и строгая, все же довольно сбалансированная.
Спагетти на ужин от Моники Беллуччи
Фото: Globallookpress.com
Моника Беллуччи – одна из самых желанных женщин не только Голливуда, но и всего мира. И выглядит она просто великолепно. Однако из-за своего графика актриса редко посещает спортивный зал, но старается хотя бы 2 раза в неделю выделять время на бассейн, зарядку или бег.
Сама Моника признается, что на каких бы диетах ни сидела, она не ограничивает себя в самом любимом продукте – спагетти. И поддерживает питьевой режим – не менее 1,5 литров воды в сутки.
Ее примерный рацион питания во время диеты:
- Завтрак: йогурт с фруктами
- Второй завтрак: апельсин или яблоко
- Обед: мясо с тушенными овощами или овощной суп
- Перекус: огурец или томат
- Ужин: спагетти с овощами и сыром. Главная хитрость – последний прием пищи должен быть за 4 часа до сна.
Чем хороша диета. Кому-то удобнее и проще вводить в свой рацион больше белков, как Виктории Бекхэм, кто-то не может отказаться от углеводных продуктов, как Беллуччи, даже если на ужин съедаются спагетти, общее количество калорий в течение дня в такой диете не превышает 1200 ккал. Питание при этом сбалансированное, включает в себя и белки, и жиры, и углеводы.
Вместо заключения хочется отметить, лучше не сидеть на диетах, даже если их рекламируют и восхваляют звезды и известные личности, лучше придерживаться принципов сбалансированного питания и соблюдать основное правило – употреблять продукты в меру и наблюдать за своим организмом – он сам подскажет, чего ему хочется, а чего нет.
Прислушивайтесь к себе и будьте всегда прекрасны!
Фото: Globallookpress.com
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