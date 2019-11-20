3 спорные диеты голливудских звезд, которые могут подорвать ваше здоровье

Певица, помимо своего шикарного голоса, знаменита еще и своими аппетитными формами. Частые диеты, которых в ее арсенале довольно много, помогают ей поддерживать себя в форме и быстро сбрасывать вес. По ее словам, одна из самых эффективных для быстрого похудения – лимонная диета.

В чем суть диеты. Она довольна легка в исполнении. В день надо выпивать не более 6 стаканов диетического лимонада, приготовленного по особому рецепту (стакан дистиллированной воды или очищенной кипяченой, свежевыжатый сок из половины лимона, 2 ст. л. кленового сиропа, по щепотке кайенского и красного перцев). Если мучает голод, можно выпить чай без каких-либо добавок (без сахара/меда/и т.д.). Другую пищу употреблять не разрешается.

Чем опасна диета. Эта система питания, если ее можно так назвать, очень негативно влияет на все органы желудочно-кишечного тракта, в частности, на желудок, так как лимонный сок, как и сок любых цитрусовых – это очень агрессивный продукт. Безусловно, его можно и нужно вводить в свой рацион для укрепления иммунитета, но никак не полностью заменять им питание, и уж тем более не пить его натощак.

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