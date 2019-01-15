Энциклопедия цитрусовых: цитрон, кумкват и еще 18 разновидностей фруктов «с кислинкой»

Он зародился в древности в Индокитае, откуда быстро распространился на остальную Азию, Средиземноморье и Европу. Выращивается, практически, везде: Индия, Латинская Америка, Африка, Азиатские и Средиземноморские страны. Но, рядовой потребитель, в основном, знаком с мексиканским и египетским лаймом, реже – с кубинским и индийским. Лайм имеет самую сильную кислинку во всем семействе и без этой природной кислоты уже невозможно представить себе ни кулинарию, ни народную медицину целых континентов. Не говоря о том, что сок лайма – прекрасный консервант, основа маринадов и обязательная составляющая целого ряда алкогольных напитков.

Лиметта или сладкий лайм

Это удивительный природный гибрид от лайма. Круглой формой похож на классический лайм, цветом – на лимон, а на вкус – кислосладкая, восхитительная, ароматная мякоть, известная во всем мире. Этот лайм можно есть свежим, добавляя в блюда, а еще, из него получается оригинальные на вкус сладости. Существует, также, искусственный гибрид сладкого лайма, выведенный в Китае - лаймкват, он же лимонелла. Маленькие светло-зеленые плоды имеют сладкую съедобную кожицу и ароматную кисловатую мякоть. Это натуральное лакомство едят свежим.