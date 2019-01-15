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Энциклопедия цитрусовых: цитрон, кумкват и еще 18 разновидностей фруктов «с кислинкой»

Цитрусовые фрукты – замечательный дар природы, пришедший к людям из глубокой древности. Но мало кто знает, что этих представителей семейства рутовых насчитывается более 60 видов и, вероятно, многие виды еще не открыты и не изучены. Поскольку, последние открытия в этом семействе датируются ХХ веком.

Для многих народов, с древности, цитрусовые – это антидепрессант и афродизиак, еда и питье, вкус и запах. Потому, их применение в мировой кулинарии – отдельная книга жизни человечества. Из цитрусовых делают эфирные масла и специи, маринады и уксусы, цукаты и сладости, мармелады и варенья. С ними пекут и жарят, их вялят и сушат, без них - никуда, в пищевой и алкогольной промышленности. А еще – их просто едят свежими и наслаждаются жизнью. И холодная зима, когда так не хватает солнца и яркого цвета – это лучшее время вникнуть в кисло-сладкое разнообразие и внимательно изучить золотую двадцатку самых популярных цитрусовых фруктов мира.

Какая кислятина!

Лаймкват

Цитрон

Это древнейшее цитрусовое плодовое растение с кислым вкусом. Учавствуя в процессе естественной гибридизации - еще ее называюи цедрат , он дал жизнь множеству вкусных цитрусовых фруктов. Родился цитрон в Западной Индии, далее, распространился в Азию и Средиземноморье. По сей день выращивается во многих теплых странах, выполняя все функции местного лимона. Массовому потребителю больше знаком марокканский цитрон, который выращивается только в Марокко, но экспортируется во многие страны. Этот цитрон обрел популярность тем, что имеет наиболее мягкую кислинку во всем «кислом семействе». Внешний вид цитрона вызывает невольный прилив бодрости - это ярчайше-желтые, крупные, продолговатые плоды с сочной бугристой кожурой. В кулинарии цитрон – природный вкусовой оттенок для холодных и горячих напитков, а также, основа маринадов для рыбы и мяса.

Лайм

Кафир - лайм

Он зародился в древности в Индокитае, откуда быстро распространился на остальную Азию, Средиземноморье и Европу. Выращивается, практически, везде: Индия, Латинская Америка, Африка, Азиатские и Средиземноморские страны. Но, рядовой потребитель, в основном, знаком с мексиканским и египетским лаймом, реже – с кубинским и индийским. Лайм имеет самую сильную кислинку во всем семействе и без этой природной кислоты уже невозможно представить себе ни кулинарию, ни народную медицину целых континентов. Не говоря о том, что сок лайма – прекрасный консервант, основа маринадов и обязательная составляющая целого ряда алкогольных напитков.

Лиметта или сладкий лайм

Это удивительный природный гибрид от лайма. Круглой формой похож на классический лайм, цветом – на лимон, а на вкус – кислосладкая, восхитительная, ароматная мякоть, известная во всем мире. Этот лайм можно есть свежим, добавляя в блюда, а еще, из него получается оригинальные на вкус сладости. Существует, также, искусственный гибрид сладкого лайма, выведенный в Китае - лаймкват, он же лимонелла. Маленькие светло-зеленые плоды имеют сладкую съедобную кожицу и ароматную кисловатую мякоть. Это натуральное лакомство едят свежим.

Лимон

Бесспорно, самый популярный цитрусовый из всего кислого семейства. До сих пор идут споры, где он родился: в Индокитае или в Тихоокеанских тропиках? Но, как сформировавшийся плод, лимон пришел к людям из Азии и, далее, пошло его триумфальное шествие по планете. Вкус у лимона мягче и нежнее, чем у лайма, ближе к марокканскому цитрону. Растет лимон во всех странах субтропического климата. Многие страны целеноправленно выводят собственные сорта лимона, скрещивая его с другими цитрусовыми. Применение лимона в кулинарии настолько широко, что конкуренцию среди цитрусовых ему составит, разве что, апельсин, да и то – не во всем. Достаточно сказать, что лимон – естественный заменитель соли и уксуса, натуральный консервант и эфир, незаменимый вкусовой оттенок сладостей и напитков.

Ранжерон

Лимон Мейера

Он же Ташкентский лимон. Это очень удачная попытка создать полностью съедобный лимон со сладкой кожурой. У этого творения приятный цитрусово-хвойный запах, теплый оранжевый цвет мякоти, сладкая, тонкая кожица, и вкус апельсина с сильной, но нежной кислинкой. Ранжерон едят свежим, делают из него цукаты, запекают в готовых блюдах.

Гуянима

Это природный гибрид цитрона и лимона, родившийся в Индии. Сам плод имеет пикантный кислый вкус, а листья, при растирании, источают удивительный аромат, который можно охарактеризовать как сочетание запахов цитрусов, пряности имбиря и свежести эвкалипта. Эти качества гуянима применяются для создания всемирно известных специй, популярных не только в Индии, но и за ее приделами.

Бергамот

Этот природный гибрид горького апельсина (померанца) и лимона, родом из Азии. Темно-зеленый плод имеет плотную морщинистую кожуру и специфический горьковато-кислый вкус. И, хотя в пищу его не употребляют, это всемирно известный источник эфирного масла для ароматизации еды и напитков.

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