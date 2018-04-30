Мангал походный, шесть шампуров в чехле. Разобрать и собрать это может даже ребенок. Мангал легко мыть, складывается он в сумку, которую можно убрать в кладовку — и вы не вспомните про нее до следующих майских праздников.

Решетка-подставка для казана