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Отпугиватель комаров
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Пришла настоящая весна, почти лето! Надо бы открыть сезон шашлыков. Редакторы Passion.ru прошлись по магазинам и сделали подборку нужных и полезных штучек, которые вам обязательно пригодятся на природе.

Суперролл — спички для разведения огня

Эти пять малышек-спичек легко и быстро разведут костер. Запаситесь ими, чтобы самый главный момент — разжигание огня — прошел без сучка и задоринки.

Мангал походный

Мангал походный, шесть шампуров в чехле. Разобрать и собрать это может даже ребенок. Мангал легко мыть, складывается он в сумку, которую можно убрать в кладовку — и вы не вспомните про нее до следующих майских праздников.

Решетка-подставка для казана

Отличный подарок мужу или друзьям, которые любят барбекю и обожают плов. Замечательная решетка два в одном. Предназначена для приготовления мяса, птицы, рыбы на углях.

Набор посуды биоразлагаемый

Этот набор предназначен для холодных и горячих пищевых продуктов. Предметы биоразлагаемые, с ними вы не загрязните окружающую среду. Стаканы и тарелки изготовлены из сахарного тростника; ложки, вилки, ножи — это кукурузный крахмал на 90% и пластик на 10%. В комплекте: 6 тарелок, 6 стаканов, 6 ложек, 6 вилок, 6 ножей.

Маркеры для бокалов

Чтобы не перепутать стакан или не мешать напитки, стоит запастись маркерами для стаканов. А именно такие поднимут настроение. Вы вообще можете выбрать ваш любимый смайл или разыграть их всей компанией и прикрепить к бокалу.

Кубики для охлаждения вина

Согласитесь, пить на жаре теплые напитки — это не самое приятное. Набор этих чудо-камешков избавит вас от этой проблемы. Главное, не забудьте перед выходом на природу положить их в холодильник, а потом в термосумку.

Рюкзак для шампанского

Французский дом шампанского Krug совместно с производителем мужской одежды и аксессуаров Berluti представил кожаный рюкзак, предназначенный для переноски шампанского. Рюкзак под названием Wild Journey имеет термическую подкладку, позволяющую сохранить шампанское холодным, и съемный мягкий вкладыш для защиты бутылки и бокалов от повреждений.

Набор для пикника на двоих

Симпатичная подставка под бутылочку на двоих и бокалы. Это пикник для двоих. Им достаточно природы и этого красивого аксессуара.

Бокалы без ножек

Еще одно прекрасное дизайнерское решение: втыкать бокалы в землю, это гораздо удобней, одноразовая посуда постоянно норовит завалиться. А тут воткнул — и спокоен. И вовсе не обязательно, чтобы этот набор был для двоих — можно купить таких бокалов на всю компанию, если предполагается пить вино.

Набор шпажек для закусок

Пока мясо жарится, рыбка коптится, а овощи томятся, нужно заморить червичка. Маленькие помидорки, оливки, приготовленные в духовке шампиньоны или клубника, кубики сыра — все это легко подцепить на шпажку в виде цветка и отправить в рот.

Фото: архив магазинов: techport.ru, ozon.ru. wildberries.ru, kedem.ru, fabika.ru, homedorf.ru

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