Тест: знаете ли вы, что подают на Новый год в других странах?

Вспомните, как встречают главную ночь года в вашей семье? Чокаясь бокалом с шампанским под бой курантов и закусывая оливье или курицей, запеченной в духовке? А знаете ли вы, что подают на праздничный стол в других странах? Или какое блюдо традиционно считается новогодним? Пройдите наш тест и узнайте, не растеряетесь ли вы среди многообразия праздничных блюд, если вдруг вам доведется встречать Новый год в другой стране.