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Суп «Том Ям»

Этот суп сейчас очень популярен, но готовят его все по разному, оставляя только те ингредиенты, без которых это уже не топервое блюдо. Кокосовое молоко, лимонграсс, корень галангала и пасты том-ям. Сегодня специально для нашихчитательниц версия от кафе «Песнь моряка», что на Черемушкинском рынке.

Вам понадобится:

  • Кокосовое молоко - 0.5 л
  • Паста том-ям – 200 г
  • Чили перец тайский – 2 шт
  • Лайм - ¼ шт
  • Лист каффрского лайма – 20 г
  • Лимонграсс - 30 г
  • Корень галангала - 40 г
  • Вода – 2,5 л
  • Помидоры черри – 125 г
  • Шампиньоны - 200 г
  • Креветки крупные – 350 г
  • Кальмары очищенные – 100 г
  • Соль по вкусу

Приготовление:

Вскипятить воду, растворить в ней пасту «том ям» и кокосовое молоко, довести получившийся бульон до кипения. Нарезать корень галангала, перец чили и лемонграсс, добавить в кипящий бульон. Посолить по вкусу. Добавить нарезанные грибы, листья каффрского лайма и помидоры черри, варить 15-20 минут. Добавить креветок и кальмары, нарезанные кольцами (можно любые другие морепродукты по вкусу), довести до кипения, варить после закипания 3-5 минут. Разлить суп по тарелкам. Подавать с долькой лайма и кинзой.

Фото: архив ресторана

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