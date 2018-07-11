Суп «Том Ям»

Этот суп сейчас очень популярен, но готовят его все по разному, оставляя только те ингредиенты, без которых это уже не топервое блюдо. Кокосовое молоко, лимонграсс, корень галангала и пасты том-ям. Сегодня специально для нашихчитательниц версия от кафе «Песнь моряка», что на Черемушкинском рынке.