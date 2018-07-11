Суп «Том Ям»

Вам понадобится:
- Кокосовое молоко - 0.5 л
- Паста том-ям – 200 г
- Чили перец тайский – 2 шт
- Лайм - ¼ шт
- Лист каффрского лайма – 20 г
- Лимонграсс - 30 г
- Корень галангала - 40 г
- Вода – 2,5 л
- Помидоры черри – 125 г
- Шампиньоны - 200 г
- Креветки крупные – 350 г
- Кальмары очищенные – 100 г
- Соль по вкусу
Приготовление:
Вскипятить воду, растворить в ней пасту «том ям» и кокосовое молоко, довести получившийся бульон до кипения. Нарезать корень галангала, перец чили и лемонграсс, добавить в кипящий бульон. Посолить по вкусу. Добавить нарезанные грибы, листья каффрского лайма и помидоры черри, варить 15-20 минут. Добавить креветок и кальмары, нарезанные кольцами (можно любые другие морепродукты по вкусу), довести до кипения, варить после закипания 3-5 минут. Разлить суп по тарелкам. Подавать с долькой лайма и кинзой.
Фото: архив ресторана