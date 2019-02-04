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Кулинарное путешествие: обед с американским акцентом

Кулинарная Америка похожа на лоскутное одеяло. В кухню страны внесли свой вклад представители абсолютно всех народов и стран, вступившие на берег страны в поисках лучшей жизни. Пожалуй, молодая страна не обманула их ожидания. А в благодарность получила гремучую смесь кулинарных обычаев. Сегодня традиционная кухня США представляет собой микс из кулинарных обычаев Европы, Англии, Мексики и других регионов. Кроме того, кулинарные пристрастия отличаются от штата к штату – в Аляске и в Калифорнии любимые блюда совершенно разные. И, да - это не только гамбургеры.

7 особенностей кулинарной Америки

  1. Индейцы привнесли свои обычаи – основу питания уже много лет составляет кукуруза.
  2. Из-за столетий рабства в кулинарии есть экзотические африканские специалитеты – окра, ямс, арахис, множество специй.
  3. Нигде нет столько итальянских кафе, как в Америке. Даже в Италии. Пицца и лазанья стали такими же обычными «американскими» продуктами питания, как «хот-доги».
  4. Китайская еда занимает второе место после итальянской. Американо-китайская кухня – это не специфические кузнечики, а вполне обыденные супы с пельменями, жареный рис, лашта «вок» с овощами, курицей и креветками.
  5. По причине отсутствие королевского двора, мощного двигателя кулинарного искусства, в Америке практически нет изысканной, утонченной кухни
  6. Благодаря пуританской этике в стране нет культа гастрономических удовольствий – здесь едят, чтобы жить, а не живут, чтобы есть.

  7. При всем этом американская кухня – одна из самых динамично развивающихся в мире. Нигде с такой готовностью не стремятся пробовать новое, видоизменять рецепты, идти вперед.

Обед по-американски

Жареные зеленые помидоры

Неожиданный, типично американский облик томатов, подавать можно с кукурузой и тушеными бобами.

Вам потребуется:

  • 4 крупных твердых зеленых помидора,
  • 1 яйцо,
  • 1/3 стакана молока,
  • 3 столовых ложки кукурузной муки,
  • 100 г сливочного масла,
  • острый соус табаско,
  • соль, молотый черный перец

Как приготовить:

Помидоры нарезать ломтиками толщиной 1 см. Взбить в миске яйцо с молоком и несколькими каплями табаско. В другой миске смешать кукурузную муку с солью и перцем. Теперь пора растопить масло в широкой сковороде. Ломтики помидоров надо обмакивать сперва в молочную смесь, затем в сухари, стряхнув лишнее. Обжарить ломтики помидоров до золотистого цвета, по 2 мин. с каждой стороны. Подавайте горячими.

Сырный стейк сендвич

Совершенный, по мнению знатоков, сэндвич, знаменитый во всех штатах, не только в Филадельфии.

Вам потребуется:

  • 450 г говяжьего бифштекса,
  • 1 луковица,
  • 1 зеленый перец,
  • 4 кусочка сыра,
  • 2 итальянских булки для сэндвичей.

Как приготовить:

Тонко, очень тонко нарезать слегка подмороженный бифштекс. Обжарить на среднем огне нарезанный лук и перец до золотистого цвета, посолите. Теперь смесь надо переложить в другую посуду, а на той же сковороде поджарить стейки до коричневатого оттенка, на среднем огне, 1-2 минуты. Двумя острыми лопатками начинайте нарезать стейк на более тонкие ломтики. Держите мясо одной лопаткой, а второй нарезайте. Как только стейк нарезан мелкими кусочками, надо перевернуть его, чтобы он поджарился с обеих сторон, не более 30 секунд. Добавить лук и перец к мясу и уложить стейк по размеру булки, а затем накрыть двумя кусками сыра. Поставить на огонь на полминуы, чтобы сыр расплавился. Теперь надо аккуратно поддеть лопаточкой мясо и перевернуть его на булку. Если сырный стейк плотно «сел» внутри булочки, накройте его второй половиной и можно подавать!

Маршмеллоу

Сладкая и нежная пастила, знакомая каждому в США. Можно добавлять в какао, жарить на костре на пикнике и вообще наслаждаться в любое время.

Вам потребуется:

  • 500 г сахара,
  • 260 г воды,
  • 50 г сахарной пудры,
  • 1 чайная ложка кукурузного крахмала,
  • сода,
  • 2 г лимонной кислоты
  • 25 г желатина,
  • пищевой краситель.

Как приготовить:

В сотейник насыпьте часть сахара (примерно 8 столовых ложек), налить 70 г воды, размешать, добавить лимонную кислоту, довести до кипения, а затем варить на медленном огне 40 минут, пока сироп не начнет тянуться «ниточкой». Добавить соду и размешивать до тех пор, пока не исчезнут пузырьки, которые образовались вследствие реакции соды с лимонной кислотой. Желатин залить 100 г воды и оставить набухать. В кастрюлю высыпать 400 г сахара и добавить 160 г сиропа. Влить 90 г воды, перемешать, поставить на медленный огонь и варить до полного растворения сахара. Теперь желатин взбить миксером, постепенно добавляя слегка охлажденный сироп. Можно добавить и пищевой краситель. Емкость застелить пищевой пленкой, вылить подготовленную массу для маршмеллоу и поставить в холодильник на 6 часов. Когда застынет, нарезать массу небольшими кусочками (нож надо присыпать смесью крахмала и сахарной пудры). Кусочки тоже обвалять в смеси крахмала с сахарной пудрой – и готово!

Яблочный пирог

Один из первых рецептов выпечки, настоящий символ Америки. В отличие от нашей шарлотки, он готовится из слоеного тонкого теста и получается воздушным.

Вам потребуется:

  • 300 г пшеничной муки,
  • 8 яблок,
  • 200 г сливочного масла,
  • 0,5 чайной ложки лимонного сока,
  • 1 столовая ложка крахмала,
  • 1 стакан сахара,
  • ¼ стакана воды,
  • корица, соль.

Как приготовить:

Масло порубить на небольшие кубики, муку просеять с солью. Добавить масло и растереть до появления крошки. Смешать воду с лимонным соком и понемногу добавлять в сухую смесь. Замесить тесто, скатать в шар, накрыть пленкой и убрать в холодильник на полчаса. Яблоки вымыть, почистить и порезать на 5 частей каждое. Сбрызнуть лимонным соком, добавить сахар и крахмал. Перемешать. Теперь достать тесто, разделить на 2 неравные части. Большую раскатать, выложить в силиконовую форму размером 22 см, проткнуть везде вилкой. Выложить яблоки, накрыть оставшимся, также раскатанным слоем теста. Края скрутить, посередине сделать отверстие. Разбить яйцо, тщательно смазать пирог, немного присыпать сахаром. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 50-60 минут. Перед подачей остудить при комнатной температуре.

Вот такая разная она - Америка!

Инна Щепетко

Фото shutterstock

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