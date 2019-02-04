Кулинарное путешествие: обед с американским акцентом

Совершенный, по мнению знатоков, сэндвич, знаменитый во всех штатах, не только в Филадельфии.

Вам потребуется:

450 г говяжьего бифштекса,

1 луковица,

1 зеленый перец,

4 кусочка сыра,

2 итальянских булки для сэндвичей.

Как приготовить:

Тонко, очень тонко нарезать слегка подмороженный бифштекс. Обжарить на среднем огне нарезанный лук и перец до золотистого цвета, посолите. Теперь смесь надо переложить в другую посуду, а на той же сковороде поджарить стейки до коричневатого оттенка, на среднем огне, 1-2 минуты. Двумя острыми лопатками начинайте нарезать стейк на более тонкие ломтики. Держите мясо одной лопаткой, а второй нарезайте. Как только стейк нарезан мелкими кусочками, надо перевернуть его, чтобы он поджарился с обеих сторон, не более 30 секунд. Добавить лук и перец к мясу и уложить стейк по размеру булки, а затем накрыть двумя кусками сыра. Поставить на огонь на полминуы, чтобы сыр расплавился. Теперь надо аккуратно поддеть лопаточкой мясо и перевернуть его на булку. Если сырный стейк плотно «сел» внутри булочки, накройте его второй половиной и можно подавать!

Маршмеллоу