Кулинарное путешествие: обед с американским акцентом

7 особенностей кулинарной Америки
- Индейцы привнесли свои обычаи – основу питания уже много лет составляет кукуруза.
- Из-за столетий рабства в кулинарии есть экзотические африканские специалитеты – окра, ямс, арахис, множество специй.
- Нигде нет столько итальянских кафе, как в Америке. Даже в Италии. Пицца и лазанья стали такими же обычными «американскими» продуктами питания, как «хот-доги».
- Китайская еда занимает второе место после итальянской. Американо-китайская кухня – это не специфические кузнечики, а вполне обыденные супы с пельменями, жареный рис, лашта «вок» с овощами, курицей и креветками.
- По причине отсутствие королевского двора, мощного двигателя кулинарного искусства, в Америке практически нет изысканной, утонченной кухни
- Благодаря пуританской этике в стране нет культа гастрономических удовольствий – здесь едят, чтобы жить, а не живут, чтобы есть.
При всем этом американская кухня – одна из самых динамично развивающихся в мире. Нигде с такой готовностью не стремятся пробовать новое, видоизменять рецепты, идти вперед.
Обед по-американски
Жареные зеленые помидоры
Неожиданный, типично американский облик томатов, подавать можно с кукурузой и тушеными бобами.
Вам потребуется:
- 4 крупных твердых зеленых помидора,
- 1 яйцо,
- 1/3 стакана молока,
- 3 столовых ложки кукурузной муки,
- 100 г сливочного масла,
- острый соус табаско,
- соль, молотый черный перец
Как приготовить:
Помидоры нарезать ломтиками толщиной 1 см. Взбить в миске яйцо с молоком и несколькими каплями табаско. В другой миске смешать кукурузную муку с солью и перцем. Теперь пора растопить масло в широкой сковороде. Ломтики помидоров надо обмакивать сперва в молочную смесь, затем в сухари, стряхнув лишнее. Обжарить ломтики помидоров до золотистого цвета, по 2 мин. с каждой стороны. Подавайте горячими.
Сырный стейк сендвич
Совершенный, по мнению знатоков, сэндвич, знаменитый во всех штатах, не только в Филадельфии.
Вам потребуется:
- 450 г говяжьего бифштекса,
- 1 луковица,
- 1 зеленый перец,
- 4 кусочка сыра,
- 2 итальянских булки для сэндвичей.
Как приготовить:
Тонко, очень тонко нарезать слегка подмороженный бифштекс. Обжарить на среднем огне нарезанный лук и перец до золотистого цвета, посолите. Теперь смесь надо переложить в другую посуду, а на той же сковороде поджарить стейки до коричневатого оттенка, на среднем огне, 1-2 минуты. Двумя острыми лопатками начинайте нарезать стейк на более тонкие ломтики. Держите мясо одной лопаткой, а второй нарезайте. Как только стейк нарезан мелкими кусочками, надо перевернуть его, чтобы он поджарился с обеих сторон, не более 30 секунд. Добавить лук и перец к мясу и уложить стейк по размеру булки, а затем накрыть двумя кусками сыра. Поставить на огонь на полминуы, чтобы сыр расплавился. Теперь надо аккуратно поддеть лопаточкой мясо и перевернуть его на булку. Если сырный стейк плотно «сел» внутри булочки, накройте его второй половиной и можно подавать!
Маршмеллоу
Сладкая и нежная пастила, знакомая каждому в США. Можно добавлять в какао, жарить на костре на пикнике и вообще наслаждаться в любое время.
Вам потребуется:
- 500 г сахара,
- 260 г воды,
- 50 г сахарной пудры,
- 1 чайная ложка кукурузного крахмала,
- сода,
- 2 г лимонной кислоты
- 25 г желатина,
- пищевой краситель.
Как приготовить:
В сотейник насыпьте часть сахара (примерно 8 столовых ложек), налить 70 г воды, размешать, добавить лимонную кислоту, довести до кипения, а затем варить на медленном огне 40 минут, пока сироп не начнет тянуться «ниточкой». Добавить соду и размешивать до тех пор, пока не исчезнут пузырьки, которые образовались вследствие реакции соды с лимонной кислотой. Желатин залить 100 г воды и оставить набухать. В кастрюлю высыпать 400 г сахара и добавить 160 г сиропа. Влить 90 г воды, перемешать, поставить на медленный огонь и варить до полного растворения сахара. Теперь желатин взбить миксером, постепенно добавляя слегка охлажденный сироп. Можно добавить и пищевой краситель. Емкость застелить пищевой пленкой, вылить подготовленную массу для маршмеллоу и поставить в холодильник на 6 часов. Когда застынет, нарезать массу небольшими кусочками (нож надо присыпать смесью крахмала и сахарной пудры). Кусочки тоже обвалять в смеси крахмала с сахарной пудрой – и готово!
Яблочный пирог
Один из первых рецептов выпечки, настоящий символ Америки. В отличие от нашей шарлотки, он готовится из слоеного тонкого теста и получается воздушным.
Вам потребуется:
- 300 г пшеничной муки,
- 8 яблок,
- 200 г сливочного масла,
- 0,5 чайной ложки лимонного сока,
- 1 столовая ложка крахмала,
- 1 стакан сахара,
- ¼ стакана воды,
- корица, соль.
Как приготовить:
Масло порубить на небольшие кубики, муку просеять с солью. Добавить масло и растереть до появления крошки. Смешать воду с лимонным соком и понемногу добавлять в сухую смесь. Замесить тесто, скатать в шар, накрыть пленкой и убрать в холодильник на полчаса. Яблоки вымыть, почистить и порезать на 5 частей каждое. Сбрызнуть лимонным соком, добавить сахар и крахмал. Перемешать. Теперь достать тесто, разделить на 2 неравные части. Большую раскатать, выложить в силиконовую форму размером 22 см, проткнуть везде вилкой. Выложить яблоки, накрыть оставшимся, также раскатанным слоем теста. Края скрутить, посередине сделать отверстие. Разбить яйцо, тщательно смазать пирог, немного присыпать сахаром. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 50-60 минут. Перед подачей остудить при комнатной температуре.
Вот такая разная она - Америка!
Инна Щепетко
Фото shutterstock
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