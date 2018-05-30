6 культовых блюд из знаменитых фильмов и сериалов

Вишисуаз — очень вкусный суп на курином бульоне с картофелем, луком и сливками. Интересно, что до сих пор и французы, и американцы считают вишисуаз своим изобретением. А вот и рецепт:

Вам понадобится:

картофель — 2 шт.

лук-порей — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

куриный бульон — 0,5 л

сливки — 100 мл

сливочное масло — 30 г

зубчик чеснока — 1 шт.

молотый мускатный орех — 1 щепотка

молотый белый перец — 1 щепотка

зеленый лук

соль

Приготовление:

Нарежьте белую часть стебля лука-порея полукольцами. Очищенный картофель нарежьте кубиками. Измельчите репчатый лук. На разогретой сковороде растопите кусочек сливочного масла. Выложите репчатый лук и лук-порей, перемешайте. Добавьте картофель и припустите овощи до мягкости. Затем переложите все компоненты в глубокую кастрюлю, залейте бульоном и варите под крышкой, периодически помешивая, пока картофель не размягчится. Измельчите суп блендером до однородной консистенции. Теперь добавьте блюду острые пряные нотки. Мелко нарезанный зубчик чеснока смешайте с солью, подавите массу ножом ― добавьте к супу. Всыпьте по щепотке молотого белого перца и мускатного ореха. Влейте сливки, перемешайте. Подавайте суп охлажденным и украшенным зеленью. Кстати, французы считают, что его можно подавать чуть теплым.

«Твин Пикс», вишневый пирог

Все, кто хоть раз смотрел культовый сериал Дэвида Линча «Твин Пикс», помнят любимое блюдо агента Дэйла Купера. Каждый раз, заходя в местное кафе, он не уставал восхищаться лучшим в мире вишневым пирогом. Даже забывал про Лору Палмер... Будете в Лондоне, обязательно отведайте эту выпечку, ее во всех пекарнях делают прекрасно.