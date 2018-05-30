6 культовых блюд из знаменитых фильмов и сериалов

«Бэтмен», суп вишисуаз
Изучая досье на компьютере в тайной пещере, Брюс Уэйн просит верного дворецкого дать ему что-то перекусить, и тот подает супергерою этот самый суп. Бэтмен отхлебывает суп и тут же начинает возмущаться: «Этот суп холодный!» «Так и должно быть, сэр. Это вишисуаз, его подают холодным», — отвечает дворецкий.
Вишисуаз — очень вкусный суп на курином бульоне с картофелем, луком и сливками. Интересно, что до сих пор и французы, и американцы считают вишисуаз своим изобретением. А вот и рецепт:
Вам понадобится:
- картофель — 2 шт.
- лук-порей — 1 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- куриный бульон — 0,5 л
- сливки — 100 мл
- сливочное масло — 30 г
- зубчик чеснока — 1 шт.
- молотый мускатный орех — 1 щепотка
- молотый белый перец — 1 щепотка
- зеленый лук
- соль
Приготовление:
Нарежьте белую часть стебля лука-порея полукольцами. Очищенный картофель нарежьте кубиками. Измельчите репчатый лук. На разогретой сковороде растопите кусочек сливочного масла. Выложите репчатый лук и лук-порей, перемешайте. Добавьте картофель и припустите овощи до мягкости. Затем переложите все компоненты в глубокую кастрюлю, залейте бульоном и варите под крышкой, периодически помешивая, пока картофель не размягчится. Измельчите суп блендером до однородной консистенции. Теперь добавьте блюду острые пряные нотки. Мелко нарезанный зубчик чеснока смешайте с солью, подавите массу ножом ― добавьте к супу. Всыпьте по щепотке молотого белого перца и мускатного ореха. Влейте сливки, перемешайте. Подавайте суп охлажденным и украшенным зеленью. Кстати, французы считают, что его можно подавать чуть теплым.
«Твин Пикс», вишневый пирог
Все, кто хоть раз смотрел культовый сериал Дэвида Линча «Твин Пикс», помнят любимое блюдо агента Дэйла Купера. Каждый раз, заходя в местное кафе, он не уставал восхищаться лучшим в мире вишневым пирогом. Даже забывал про Лору Палмер... Будете в Лондоне, обязательно отведайте эту выпечку, ее во всех пекарнях делают прекрасно.
Вам понадобится:
- мука пшеничная — 200 г
- масло сливочное — 140 г
- вода очищенная (ледяная) — 65 мл
- соль — щепотка
- лимонный сок — 5-6 капель
- вишня свежая (без косточек) — 600 г
- вода очищенная — 1 стакан
- сахарный песок — 5 ст. ложек
- картофельный крахмал — 2 ст. ложки
- крошка сливочного масла — 1 ст. ложка
- корица в порошке — 1 ч. ложка
- тертый мускатный орех — 0,5 ч. ложек
- лимонный сок — 2 ч. ложки
- желток — 1 шт.
- соль — щепотка
Приготовление:
Выливаем растворенный крахмал в ароматную кипящую воду, добавляем сок лимона, размешиваем, держим на небольшом огне с минуту. Тем временем в 1/5 стакана воды нужно развести крахмальный загуститель. Добавив смесь муската, корицы, сахара и соли, размешиваем все и оставляем закипать. Теперь нам понадобится небольшой сотейник. В него выливаем 2/3 стакана воды (в данном случае сильно ее охлаждать не нужно). Готовый комок теста заворачиваем в полиэтилен и отправляем в холодильник. Пусть лежит там, пока не будет готова начинка. Теперь нужно добавить максимально охлажденную воду. Всю сразу лить не надо, лучше добавлять ее по столовой ложке, не переставая вымешивать до тех пор, пока не получится цельный комок эластичного жирного теста. Хорошо охлажденное масло рубим острым ножом как можно мельче, а потом перетираем его с мукой до получения мелкой крошки. Берем емкость поглубже и сеем в нее муку, а потом добавляем в нее 2 ч. ложки сахарного песка, солим. Теперь добавим в отвар вишню (мытую и без косточек) и провариваем, помешивая, 3-4 минуты на несильном огне. Отставляем сотейник и даем начинке остыть. Дно и борта высокой раздвижной формы устилаем тестом — 2/3 его раскатываем тонким блином. В получившуюся выемку выкладываем ягодную начинку. Из остатков сырой песочной основы для пирога формируем тонкие узкие полоски и укладываем перекрестно, прищипывая их к основе. Смазываем их желтком яйца и отправляем пирог в духовой шкаф, разогретый до 200 градусов. Время выпекания пирога — около 40 минут. Первые 20 минут печем при заданной температуре, а потом уменьшаем ее до 180 градусов, чтобы выпечка зарумянилась без подгорания. Подавать пирог к чаю стоит спустя пару часов после извлечения из духовки, чтобы начинка достаточно застыла.