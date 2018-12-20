Индейка в белом вине по-французски и еще 4 блюда для католического Рождества

Вам потребуется:

4 стаканов муки,

0,5 стакана сахара,

200 г сливочного масла,

2 пакетика ванилина,

1,5 стакана молока,

0,5 чайной ложки соли,

50 г дрожжей,

1 лимон,

500 г изюма,

100 г миндаля,

200 г цукатов из лимонных и апельсиновых корочек,

0,5 стакана коньяка,

0,5 стакана сахарной пудры

Как приготовить:

Изюм промыть, смешать с мелко порезанными цукатами, залить коньяком и оставить настаиваться. Миндаль залить кипятком на 3 минуты, ополоснуть холодной водой и очистить от кожицы, подсушить в духовке и порубить. Дрожжи развести в теплом молоке. Вмешать сахар и 2 стакана муки. Поставить на 20 мин. в теплое место. Затем добавить остальную муку, , соль, ванилин, натертую цедру лимона, размягченное масло и замесить тесто. Поставить в теплое место на 40 -50 мин. Когда тесто увеличится вдвое, осадить его и дать еще раз подойти. Вмесить в тесто изюм с цукатами и миндаль. Выложить в высокую форму и оставить еще на полчаса. Теперь поставить в разогретую до 180 °С духовку на 20 -30 мин. (до легкого зарумянивания). Потом закрыть сверху листом фольги и поставить допекаться еще на 1 час. Горячий пирог сразу облить растопленным маслом и обсыпать толстым слоем сахарной пудры. Когда остынет завернуть в фольгу и полиэтиленовый пакет. Лучше приготовить штоллен сильно заранее – недели за две-три и хранить в прохладном месте.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!