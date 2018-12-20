Индейка в белом вине по-французски и еще 4 блюда для католического Рождества

5 правил рождественского стола
- Горячие блюда должны готовиться без активного участия, как бы сами по себе. Все для того, чтобы после праздничной службы можно было сесть за стол. Именно поэтому так часто на праздничный рождественский стол подают запеченную целиком птицу: гуся, индейку, утку или фазана. Подготовили, поставили в духовку, пришли – все готово. Заодно птицу сразу можно начинить гарниром.
- Рождество – это в первую очередь семейный праздник. Поэтому на столе лжны быть блюда, которые всем по душе.
- Особое место занимает выпечка. Ее готовят заранее, чтобы в сочельник заняться более важными делами. Поэтому выпечка, как правило, это пряники, коврижки и печенья длительного хранения, расписанные глазурью и украшенные. Доедать можно всю праздничную неделю, до самого Нового года.
- Рождественский стол глубоко символичен и традиционен. В каждой стране есть свой «праздничный набор». В Англии – индейка с крыжовенным соусом и плюм-пудинг, в Америке – индейка с клюквой и пирог, во Франции – птица в белом вине, устрицы, гусиный паштет и шампанское, в Дании – гусь с яблоками и рисовая каша с корицей.
- Если на стол подается пирог, то его по старинному обычаю начиняют различными предметами, предсказывающими будущее. К примеру, кольцо означает скорую свадьбу, монета – богатство, подковка – удачу.
Индейка в белом вине по-французски
Вам потребуется:
- 1 индейка средних размеров,
- 3 головки чеснока,
- по 1 столовой ложке черного молотого перца, соли и орегано,
- 2 столовых ложки лимонного сока,
- 2 стакана белого вина,
- 1 стакан свежего апельсинового сока,
Как приготовить:
Тщательно вымыть индейку, просушить, сделать в тушке небольшие надрезы, чтобы она отлично замариновалась. Измельчить часть чеснока, смешать с солью и специями, вином и соком. Поместить индейку в маринад, в надрезы спрятать чесночные дольки. Накрыть и отправить в холодильник на 5-6 часов, периодически переворачивая. Духовку разогреть до 160 градусов, поставить туда замаринованную птицу и готовить 4-5 часов, по возможности поливая соком каждые полчаса. отдайте эту важную миссию прабабушке, которая не пойдет на службу, а останется стражем рождественского стола.
Праздничный овощной салат по-шведски
Вам потребуется:
- 1 банка (400 г) й белой фасоли,
- 2 зеленых сладких перца,
- 1 средний огурец,
- ¼ кочана красной капусты,
- 450 г редиса,
- ¼ стакана растительного масла,
- ¼ стакана лимонного сока,
- 1 столовая ложка меда,
- ½ чайной ложки крупной соли,
- ¼ чайной ложки молотого черного перца,
- 220 г сыра фета,
- свежая петрушка.
Как приготовить:
Нарезать перец, огурец и капусту. Вместе с фасолью и редисом поместить в отдельные контейнеры. В банке с крышкой сначала смешать масло с соком лимона, затем добавить мед, соль и свежемолотый перец (всё мешать, встряхивая банку с закрытой крышкой). Получившийся соус по 1–2 ст. л. влить в каждый контейнер, закрыть и охладить (2–4 часа). Перед подачей выложить овощи и сыр фета на плоское блюдо, посыпать свежей петрушкой.
Гусиный паштет по-провански
Вам потребуется:
- 2 штуки гусиной печени
- 90 грамм гусиного жира
- 2 крупные луковицы,
- 2 зубчика чеснока,
- прованские травы.
**Как приготовить:"
Нашинковать лук и чеснок. Гусиный жир растопить в сотейнике, выложить лук и чеснок, обжарить 2 минуты. Гусиную печенку вымыть и нарезать, поместить в сотейник и готовить 15-20 минут. Снять с плиты, охладить, добавить прованские травы и измельчить в блендере. Можно приготовить заранее, за день-другой, и хранить в стеклянных банках в холодильнике.
Звездочки с корицей по-немецки
Вам потребуется:
- 500 г молотого миндаля,
- 450 г сахарной пудры,
- 5 белков,
- ½ апельсина,
- 3 ст. л. вишневого ликера,
- по 1 чайной ложке молотой корицы и гвоздики,
- 2-3 горошины молотого душистого перца,
- ¼ ч. л. соли
Как приготовить:
Сахарную пудру просеять. Из апельсина выжать сок. В чистой миске взбить белки миксером до твердых пиков. Постепенно, не переставая взбивать, небольшими порциями ввести пудру, а затем добавить апельсиновый сок. В отдельную емкость отложить 5 ст. л. этой массы для глазури. В оставшуюся белковую массу добавить корицу, гвоздику, ликер, миндаль, соль и тщательно перемешать. Получившееся тесто завернуть в пленку и убрать на час в холодильник. Рабочую поверхность равномерно посыпать сахаром (толщиной 3 мм). Быстро раскатать тесто и формочкой вырезать «звездочки». Каждое печенье смазать отложенной глазурью, переложить на противень, выстеленный бумагой, и оставить подсохнуть. Выпекать на следующий день в духовке, разогретой до 160°С, 10-12 минут. Такие печенья можно хранить в жестяной банке до шести недель.
Рождественский штоллен по-австрийски
Вам потребуется:
- 4 стаканов муки,
- 0,5 стакана сахара,
- 200 г сливочного масла,
- 2 пакетика ванилина,
- 1,5 стакана молока,
- 0,5 чайной ложки соли,
- 50 г дрожжей,
- 1 лимон,
- 500 г изюма,
- 100 г миндаля,
- 200 г цукатов из лимонных и апельсиновых корочек,
- 0,5 стакана коньяка,
- 0,5 стакана сахарной пудры
Как приготовить:
Изюм промыть, смешать с мелко порезанными цукатами, залить коньяком и оставить настаиваться. Миндаль залить кипятком на 3 минуты, ополоснуть холодной водой и очистить от кожицы, подсушить в духовке и порубить. Дрожжи развести в теплом молоке. Вмешать сахар и 2 стакана муки. Поставить на 20 мин. в теплое место. Затем добавить остальную муку, , соль, ванилин, натертую цедру лимона, размягченное масло и замесить тесто. Поставить в теплое место на 40 -50 мин. Когда тесто увеличится вдвое, осадить его и дать еще раз подойти. Вмесить в тесто изюм с цукатами и миндаль. Выложить в высокую форму и оставить еще на полчаса. Теперь поставить в разогретую до 180 °С духовку на 20 -30 мин. (до легкого зарумянивания). Потом закрыть сверху листом фольги и поставить допекаться еще на 1 час. Горячий пирог сразу облить растопленным маслом и обсыпать толстым слоем сахарной пудры. Когда остынет завернуть в фольгу и полиэтиленовый пакет. Лучше приготовить штоллен сильно заранее – недели за две-три и хранить в прохладном месте.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: Shutterstock
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