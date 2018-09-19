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Паэлья Mixta

Сегодня - 20 сентября - всемирный день паэльи. И мы решили побаловать вас рецептом этого настоящего испанского блюда. Рассказать, что такое настоящая паэлья. А поможет нам в этом наш постоянный эксперт.
Виктор Лобзин,
Шеф-повар ресторана «Па-Паэлья»

Паэлья - главноеблюдо на столе

Пожалуй, самое известное в России испанское блюдо — паэлья. Ее приготовление — это отдельный ритуал со своими тонкостями, нюансами и секретами. В каждой семье есть свой рецептблюда, так что спорить и искать «правильный» можно до бесконечности! Кстати, самой вкусной считается валенсийская паэлья. Будете в этом городе, обязательно попробуйте блюдо и оцените, так ли это.

Но есть и общие правила для приготовления этого блюда — изначально кушанья для бедняков, без которых паэлья будет просто кашей из риса:

  • Настоящую испанскую паэлью нельзя представить без soccorat — поджаристой корочки, которая возникает в процессе приготовления. Поэтому не стоит стесняться соскребать ее со дна и стенок паэльеры — металлической сковородки, в которой готовят блюдо. Делайте это с удовольствием, как настоящие испанцы!
  • Еще один момент — это набор обязательных специй и трав для паэльи. Шафран, наследие арабов, придает блюду характерный вкус и цвет, в компанию к нему стоит добавить куркуму, розмарин и паприку.
  • Ну и, конечно, правильный рис для паэльи — обязательно круглый, лучше всего сорта «Bomba». И помните: рис для этого блюда нельзя промывать!

Паэлья Mixta

Вам понадобится:

  • свинина (шейка) — 50 г
  • говяжья вырезка — 50 г
  • бедро куриное — 50 г
  • каракатица — 30 г
  • кальмар — 30 г
  • мидии — 6 шт.
  • креветки королевские — 6 шт.
  • куриный бульон — 600 мл
  • рис — 200 г
  • разноцветный болгарский перец — 100 г
  • лук репчатый —20 г
  • чеснок — 20 г
  • кенийская стручковая фасоль или стручковый горошек — 25 г
  • розмарин — 2 г
  • оливковое масло — 40 г
  • томатная паста — 1 ч. ложка или один рубленый помидор (1 ст. ложка)
  • шафран — щепотка
  • куркума — 2 г
  • паприка — 1 г
  • соль, перец — по вкусу
  • Для соуса:
  • петрушка — 2-3 веточки, 2 головки чеснока, оливковое масло.

Приготовление:

Мясо нарезать кусочками, почистить креветки, болгарский перец нарезать кубиками или соломкой, все ингредиенты разложить в отдельные мисочки.

Далее на хорошо прогретой сковороде обжарить болгарский перец, добавить измельченный лук и чеснок, обжарить свинину, добавить говяжью вырезку и курицу, затем каракатицу и креветки, все обжаривать около трех минут. Убираем креветки.

Добавляем куркуму, шафран, паприку, розмарин, в процессе обжаривания активно перемешиваем. Добавляем рис, томатную пасту, заливаем куриным бульоном, добавляем соль, перец, доводим до кипения. Даем кипеть около двух минут. Затем ставим на медленный огонь на 20 минут, не перемешиваем, крышкой не накрываем.

Через 15 минут поверх паэльи выкладываем креветки и мидии, поливаем соусом из оливкового масла и петрушки с чесноком, украшаем дольками лимона.

Фото: архив ресторана, shutterstock.com

Текст: Татяна Глухова

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