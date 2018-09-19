Паэлья - главноеблюдо на столе

Пожалуй, самое известное в России испанское блюдо — паэлья. Ее приготовление — это отдельный ритуал со своими тонкостями, нюансами и секретами. В каждой семье есть свой рецептблюда, так что спорить и искать «правильный» можно до бесконечности! Кстати, самой вкусной считается валенсийская паэлья. Будете в этом городе, обязательно попробуйте блюдо и оцените, так ли это.

Но есть и общие правила для приготовления этого блюда — изначально кушанья для бедняков, без которых паэлья будет просто кашей из риса:

Настоящую испанскую паэлью нельзя представить без soccorat — поджаристой корочки, которая возникает в процессе приготовления. Поэтому не стоит стесняться соскребать ее со дна и стенок паэльеры — металлической сковородки, в которой готовят блюдо. Делайте это с удовольствием, как настоящие испанцы!

Еще один момент — это набор обязательных специй и трав для паэльи. Шафран, наследие арабов, придает блюду характерный вкус и цвет, в компанию к нему стоит добавить куркуму, розмарин и паприку.

Ну и, конечно, правильный рис для паэльи — обязательно круглый, лучше всего сорта «Bomba». И помните: рис для этого блюда нельзя промывать!

Паэлья Mixta