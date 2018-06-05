Мексиканский завтрак

Вам понадобится:

Тортилья 2 шт

Твердая моцарелла – 100 гр

Чили молотый – по вкусу

Консервированная кукуруза – 100 гр

Фасоль в томатном соусе – 150 гр

Кинза, петрушка – для украшения

Приготовление:

Обжарить тортильи на масле в сковороде, положить на бумажное полотенце. Прогреть в сковороде фасоль, кукурузу, мелко нарезанный помидор и моцареллу. Посыпать чили, готовить до загустения. Вмешать порубленную зелень. На 1 лепешку выложить смесь, накрыть второй сверху и прижать, чтобы сыр скрепил края. Подавать с ломтиком авокадо и гуакамоле

Фото: архив ресторана