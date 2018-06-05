Мексиканский завтрак

Вам понадобится:
- Тортилья 2 шт
- Твердая моцарелла – 100 гр
- Чили молотый – по вкусу
- Консервированная кукуруза – 100 гр
- Фасоль в томатном соусе – 150 гр
- Кинза, петрушка – для украшения
Приготовление:
Обжарить тортильи на масле в сковороде, положить на бумажное полотенце. Прогреть в сковороде фасоль, кукурузу, мелко нарезанный помидор и моцареллу. Посыпать чили, готовить до загустения. Вмешать порубленную зелень. На 1 лепешку выложить смесь, накрыть второй сверху и прижать, чтобы сыр скрепил края. Подавать с ломтиком авокадо и гуакамоле
Фото: архив ресторана