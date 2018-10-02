Кулинарное путешествие: 4 блюда, которые стоит попробовать в Ростове-на-Дону

Вам понадобится:

Тыквенное пюре – 80 г

Кубики тыквы – 30 г

Соус из краба – 70 г

Лосось – 140 г

Оливковое масло – 25 г

Соль морская – 3 г

Вяленые томаты – 20 г

Соус из краба:

Панцырь краба- 4 кг

Лук – 300 г

Морковь – 300 г

Сельдерей – 300 г

Коньяк – 50 г

Томатная паста – 50 г

Оливковое масло – 50 г

Тыквенное пюре:

Тыква – 500 г

Мед – 1 ч.ложка

Оливковое масло

Соль

Приготовление:

Для соуса:

На раскаленном сотейнике разогреть масло и пожарить нарезанные овощи до полуготовности. Добавить панцырь и томатную пасту до темно красного цвета панцыря. Добавить коньяк и поджечь. Выпарить весь алкоголь. Покрыть панцырь в сотейнике водой и томить на маленьком огне около 6 часов. Процедить бульон. Далее на маленьком огне выпарить еще на ¾ до состояния готового соуса.

Для тыквенного пюре:

Нарезать тыкву кубиками без кожи и семечек. Поместить тыкву с оливковым маслом, медом, щепотку соли в вакуумный пакет и закрыть. Поместить в духовку на 100 C до полного приготовления тыквы. По готовности отправить смесь в блендер, добавив еще щепотку соли и перца и доводим до вкуса. Пробить в блендере до однородной консистенции пюре. Обжарить стейк лосося без кости на оливковом масле до золотистой корочки. Поместить его под гриль и немного довести до готовности. Выложить на тарелку тыквенное пюре, кубики тыквы и поместить между кубиками готовый стейк из лосося. Полить сверху соусом из краба. Украсить блюдо вяленными томатами.

Ресторан “Макао”

Ресторан «Макао» предлагает совершить путешествие в отдаленный уголок земного шара, где смешалась европейские и азиатские кулинарные традиции, сплавились ценности и культура Китая и Португалии, в результате чего появилась совершенно особая кухня, которую непременно стоит узнать получше. За китайское направление в ресторане отвечает шеф-повар Ли Сянцай: под его руководством готовят вонтоны и димсамы, пекинскую утку и говядину на воке в черном перце. За европейское и паназиатское направление отвечает Антон Патанькин: попробуйте карпаччо из говядины с вялеными томатами, нисуаз с тунцом или стейк Рибай, чтобы убедиться, что европейские традиции в «Макао» так же сильны, как и восточные. Интерьер ресторана поддерживает общую концепцию гармонии Востока и Запада: выполненные по старинным эскизам китайской живописи панно на стенах, деревянные полы, винтажные европейские комоды и буфеты, старая кирпичная кладка и большое количество зелени.

Спринг роллы с крабом и авокадо