Кулинарное путешествие: 4 блюда, которые стоит попробовать в Ростове-на-Дону

Куда пойти и где вкусно поесть рассказывает кулинарный гид Виктория Решульская. По ее мнению, начать вкусное путешествие надо обязательно с ресторана «Ялла».
«Ялла»
Ресторан, в меню которого гармонично соединились узбекская, итальянская, грузинская и японская кухни, расположился в парке им. Октябрьской Революции – сюда особенно приятно заглянуть после прогулки с семьей в воскресный день или по пути из офиса с коллегами. Интерьер ресторана отсылает гостей к пестрому и красочному восточному базару, где хочется подолгу рассматривать каждую маленькую деталь, наблюдать за людьми и вдыхать ароматы специй. В меню ресторана – правильные осетинские пироги, великолепные чебуреки, ароматные шашлыки из мяса на любой вкус, пицца на тонком тесте прямо из печи, а также большой выбор роллов и закусок – от холодца из телятины с чесночными гренками до тартара из мраморной говядины. Кухней руководит шеф-повар Олег Колесниченко.
Лосось с Фарерских островов с тыквой и соусом Верде
Вам понадобится:
- Тыквенное пюре – 80 г
- Кубики тыквы – 30 г
- Соус из краба – 70 г
- Лосось – 140 г
- Оливковое масло – 25 г
- Соль морская – 3 г
- Вяленые томаты – 20 г
Соус из краба:
- Панцырь краба- 4 кг
- Лук – 300 г
- Морковь – 300 г
- Сельдерей – 300 г
- Коньяк – 50 г
- Томатная паста – 50 г
- Оливковое масло – 50 г
Тыквенное пюре:
- Тыква – 500 г
- Мед – 1 ч.ложка
- Оливковое масло
- Соль
Приготовление:
Для соуса:
На раскаленном сотейнике разогреть масло и пожарить нарезанные овощи до полуготовности. Добавить панцырь и томатную пасту до темно красного цвета панцыря. Добавить коньяк и поджечь. Выпарить весь алкоголь. Покрыть панцырь в сотейнике водой и томить на маленьком огне около 6 часов. Процедить бульон. Далее на маленьком огне выпарить еще на ¾ до состояния готового соуса.
Для тыквенного пюре:
Нарезать тыкву кубиками без кожи и семечек. Поместить тыкву с оливковым маслом, медом, щепотку соли в вакуумный пакет и закрыть. Поместить в духовку на 100 C до полного приготовления тыквы. По готовности отправить смесь в блендер, добавив еще щепотку соли и перца и доводим до вкуса. Пробить в блендере до однородной консистенции пюре. Обжарить стейк лосося без кости на оливковом масле до золотистой корочки. Поместить его под гриль и немного довести до готовности. Выложить на тарелку тыквенное пюре, кубики тыквы и поместить между кубиками готовый стейк из лосося. Полить сверху соусом из краба. Украсить блюдо вяленными томатами.
Ресторан “Макао”
Ресторан «Макао» предлагает совершить путешествие в отдаленный уголок земного шара, где смешалась европейские и азиатские кулинарные традиции, сплавились ценности и культура Китая и Португалии, в результате чего появилась совершенно особая кухня, которую непременно стоит узнать получше. За китайское направление в ресторане отвечает шеф-повар Ли Сянцай: под его руководством готовят вонтоны и димсамы, пекинскую утку и говядину на воке в черном перце. За европейское и паназиатское направление отвечает Антон Патанькин: попробуйте карпаччо из говядины с вялеными томатами, нисуаз с тунцом или стейк Рибай, чтобы убедиться, что европейские традиции в «Макао» так же сильны, как и восточные. Интерьер ресторана поддерживает общую концепцию гармонии Востока и Запада: выполненные по старинным эскизам китайской живописи панно на стенах, деревянные полы, винтажные европейские комоды и буфеты, старая кирпичная кладка и большое количество зелени.
Спринг роллы с крабом и авокадо
Вам понадобится:
- Рисовая бумага – 10 г
- Краб мясо – 50 г
- Авокадо – 30 г
- Конкасе – 10 г
- Огурец – 10 г
- Васаби майонез – 10 г
- Тобико – 10 г
- Соус понзу-юдзу – 10 г
- Кинза – 4 г
**Васаби майонез:"
- Хрен васаби – 40 г
- Майонез – 125 г
- Молоко сгущённое – 25 г
Соус понзу-юдзу:
- Мицукан (рисовый уксус) – 18 г
- Соевый соус – 6 г
- Мирин (сладкое рисовое вино) – 13 г
- Стружка тунца – 9 г
- Апельсин – 30 г
- Сок юдзу – 3 г
Приготовления:
Сделать васаби майонез: Все ингредиенты смешать до консистенции соуса. Сделать понзу-юдзу: Выдавить сок из апельсина. Корку и остальные ингредиенты выложить в емкость, перемешать и дать настояться пару часов. После процедить. Рисовую бумагу замочить в холодной воде на 1-2 мин. Выложить замоченную рисовую бумагу на стол( стол должен быть влажным чтобы на прилипло), на бумагу выложить соус васаби майонез, мясо краба, икру тобико, нарезанные соломкой авокадо, томаты конкасе, огурец. Всё аккуратно и плотно завернуть в ролл. Готовый ролл разрезать на равные части, выложить на порционные ложки и полить соусом понзу-юдзу. Сверху украсить листьями кинзы.
Ресторан Joy
Шеф-повар ростовского ресторана Joy Антон Патанькин делится оригинальным рецептом баранины, которая понравится даже гурманам.
Баранья лопатка в перечном соусе
Вам понадобится:
- Баранья лопатка – 1200 г
- Соль – 5 г
- Перец – 2 г
- Специи гарам масала – 5 г
- Чеснок – 10 г
- Кленовый сироп – 20 г
- Перечный соус Knorr – 70 г
- Микс салат – 15 г
- Черри – 100 г
- Картофель маленький отварной - 150 г
- Приправа барбекю – 5 г
Приготовление (по технологии сювид): Баранью лопатку на кости зачистить от лишних пленок и жира, мясо пробить шпажкой (чтобы лучше замариновалась). Подготовленную лопатку натереть солью, перцем, специями масала и кленовым сиропом. Плотно завернуть натертую лопатку с давленным чесноком в пергамент и затем в фольгу. Оставить мариноваться в холодильнике часов 5. В глубокий противень налить воду – объем ½ противня. Выложить завёрнутую в фольге лопатку в разогретую духовку до 100 градусов. Запекать 4 часа (переворачивать лопатку через 2 часа и добавить воду по мере выпаривания). После 4 часов запекания проверить готовность лопатки. Если лопатка готова равномерно намазать перечным соусом и запекать 10 минут при температуре 200 градусов до готовности. Готовую лопатку выложить на микс салатов, украсить обжаренным картофелем и томатами черри.
Ресторан «Ош Пош»
«Ош Пош» - ресторан узбекской кухни с восточным колорит в центре Ростова: удобные диваны, мягкие подушки, аромат специй, привезенных из Узбекистана и восточное гостеприимство. Шурпа, самса, лагман, 20 видов шашлыка, но главное, конечно, узбекский плов. Повара приготовят и восхитительный шашлык из баранины и других видов мяса в узбекском стиле (здесь 18 видов шашлыка!), и бухарский, ферганский, чайханский плов, а также блюда европейской кухни — разнообразные салаты — греческий с фетой, цезарь с курицей или креветками, оливье, а также может порадовать вас итальянской пастой или роллами из краба, лосося, угря. Узбекский ресторан не был бы таковым, если бы там не были созданы условия для неспешной беседы за гурманским обедом или ужином и великолепные условия для отдыха.
Фирменный салат «Ош Пош» с бараньей вырезкой
и овощами на мангале и хрустящим лавашом
Вам понадобится:
- Баранья вырезка – 100 г
- Лук репчатый – 50 г
- Баклажан – 50 г
- Кабачок – 50 г
- Болгарский перец – 50 г
- Помидор – 100 г
- Зелень – для украшения
- Зерна граната – для украшения
Приготовление:
Овощи запечь на мангале или обжарить на сковороде. При готовности нарезать их кубиками. Мясо нарезать мелкими пластинками. Рук нарезать полукольцами. На раскаленной сковороде обжарить мясо с обеих сторон и добавить лук, следом соль и перец. Готовить в течение 5 минут. Готовые овощи выложить на блюдо, а сверху мясо. Украсить зеленью и зернами граната.
Текст: Виктория Решульская
Фото: Shutterstock, архив ресторанов