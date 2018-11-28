Кулинарное путешествие: какими блюдами славится провинция Бретань

Вам потребуется:

1 кг гречневой муки,

2,5 л холодной воды,

20 г морской соли грубого помола.

Для начинки на 1 порцию: 1 яйцо, 60 г сыра, 2 ломтика ветчины. Для смазывания: 1 желток и немного сливочного масла.

Как приготовить:

Смешать в миске гречневую муку и соль деревянной ложкой, в 2-3 приема влить воду, не переставая интенсивно перемешивать. Оставить на 10-12 часов в прохладном месте. Разогреть блинницу или обычную сковороду, смазать смесью из желтка и растопленного сливочного масла. Налить тесто, быстро распределить лопаточкой. Когда поверхность блина чуть схватится, но останется светлой, отделить блин от жаровни лопаткой. Разбить в центр яйцо, на белок яйца насыпать сыр, с двух сторон от яйца разместить по ломтику ветчины, загнуть края блина. Смазать края маслом, уложить на блинницу, прогреть. Проверить готовность: если ветчина в просвете между яйцом и краем лепешки горячая, снять блин на тарелку. Желток яйца должен остаться полусырым.

После бретонского обеда места для десерта вряд ли останется. Однако уехать из Бретани, не попробовав фар, невозможно. В каждой семье есть собственный рецепт, а для приготовления требуются свежие яйца, парное молоко и печь — то, что можно было найти в любом бретонском доме.

Фар с черносливом