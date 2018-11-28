Кулинарное путешествие: какими блюдами славится провинция Бретань

Бретань знаменита морепродуктами: омары, гребешки, креветки и устрицы. Их можно купить на каждом шагу, заказать в любом ресторанчике и даже наловить и попросить повара из маленького кафе тут же их приготовить. Представьте себе, есть целых 12 сортов бретонских устриц, которые различаются между собой едва уловимыми оттенками вкуса. Мидий здесь не только ловят, но и выращивают на фермах. Личинки высаживают на канаты, которые наматывают на дубовые сваи. Во время прилива сваи оказываются под водой, а во время отлива открываются. Через два года такого купания «домашние» мидии отправляются к столу. Готовить их просто, быстро и вкусно.
Мидии по-бретонски
Вам потребуется:
- 1 кг мидий,
- 100 г сливочного масла,
- 180 г бекона,
- 3 головки лука-шалота,
- 1 головка репчатого лука,
- 1 зубчик чеснока,
- по 1 пучку тимьяна и петрушки,
- 1 лавровый лист, по 200 мл сидра и сливок.
Как приготовить:
В кастрюле растопить сливочное масло, добавить мелко нарезанные бекон, чеснок, тимьян и целый лавровый лист, обжаривать в течение 5 минут. Добавить промытые и очищенные мидии в раковинах, перемешать. Теперь увеличить огонь до максимума, влить сидр, накрыть и готовить 3-5 минут, пока раковины не раскроются. Добавить сливки и закипятить. Затем сразу снять с огня, посыпать измельченной петрушкой, немного посолить и подавать с багетом.
Продолжим наше гастрономическое путешествие. Основное блюдо в Бретани — мясо. Например, бардат — капуста, фаршированная дичью и ароматными травами, шоттан — маринованная свинина или потофе — говядина с овощами — одно из самых традиционных «серьезных» французских блюд. Бретонский вариант попроще: в ход идет все, что нашлось в доме. Получается по-бретонски сытно, но притом так по-французски ароматно. Обязательно с овощами, потому что Бретань также основной поставщик лука, фасоли, спаржи, томатов.
Блины с яйцом, сыром и ветчиной
Вам потребуется:
- 1 кг гречневой муки,
- 2,5 л холодной воды,
- 20 г морской соли грубого помола.
Для начинки на 1 порцию: 1 яйцо, 60 г сыра, 2 ломтика ветчины. Для смазывания: 1 желток и немного сливочного масла.
Как приготовить:
Смешать в миске гречневую муку и соль деревянной ложкой, в 2-3 приема влить воду, не переставая интенсивно перемешивать. Оставить на 10-12 часов в прохладном месте. Разогреть блинницу или обычную сковороду, смазать смесью из желтка и растопленного сливочного масла. Налить тесто, быстро распределить лопаточкой. Когда поверхность блина чуть схватится, но останется светлой, отделить блин от жаровни лопаткой. Разбить в центр яйцо, на белок яйца насыпать сыр, с двух сторон от яйца разместить по ломтику ветчины, загнуть края блина. Смазать края маслом, уложить на блинницу, прогреть. Проверить готовность: если ветчина в просвете между яйцом и краем лепешки горячая, снять блин на тарелку. Желток яйца должен остаться полусырым.
После бретонского обеда места для десерта вряд ли останется. Однако уехать из Бретани, не попробовав фар, невозможно. В каждой семье есть собственный рецепт, а для приготовления требуются свежие яйца, парное молоко и печь — то, что можно было найти в любом бретонском доме.
Фар с черносливом
Вам понадобится:
- 50 г соленого сливочного масла,
- 1 л нежирного молока,
- 6 яиц, 300 г пшеничной муки,
- 15 штук чернослива,
- 250 г сахара,
- 50 мл темного рома (можно обойтись и без него).
Как приготовить:
Нагреть духовку до 180 градусов, поставить туда форму для фара. Подготовить начинку: замочить чернослив в воде или подогретом роме, разбавленным водой. Вылить молоко в кастрюлю, довести до кипения. Взбить яйца с сахаром, добавить сок от чернослива, муку. Перемешать и осторожно вливать горячее молоко в несколько приемов, постоянно перемешивая. Окончательно перемешать все миксером, но недолго, иначе фар сильно поднимется при выпечке и корочка лопнет. В теплую форму положить масло, дать растаять. Вылить тесто, равномерно разложить чернослив. Поместить в духовку на 50-60 минут. Важно: нельзя повышать температуру или открывать духовку — будьте терпеливы. У правильного фара коричневая корочка, а внутри он остается почти белым.
Перед подачей пирог надо остудить при комнатной температуре.
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