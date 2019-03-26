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Кулинарное путешествие: особенности белорусской кухни и блюда, которые стоит попробовать

Все мы привыкли думать, что основу белорусской кухни составляют блюда из картофеля. Это и так, и не так одновременно. Белорусы действительно очень любят этот продукт, но их кухня гораздо разнообразнее и, прежде чем отправиться в эту прекрасную страну, обязательно составьте себе гастрономическую карту.

Сразу стоит отметить, что белорусская кухня очень эклектична, на нее оказали влияние страны-соседи – Украина, Польша, Литва, Латвия и, конечно же, Россия. Но при этом она не потеряла своей уникальности и разнообразия. Продукт №1 – основа основ – конечно же, картофель: из него готовится масса блюд, по праву считающихся национальными специалитетами: драники, колдуны, мачанка, зразы, разнообразные запеканки. Но помимо этого не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что Беларусь – аграрная страна, с хорошо развитым сельским хозяйством, потому в ходу обычно любые овощи, фрукты и ягоды, которые можно вырастить на этой благодатной земле. Из мясных продуктов наиболее популярна свинина, реже баранина, из молочных – масло, сметана, творог.

Драники с чесноком и сыром

Фото: vostock-photo/shutterstock

Эти оладушки из картофеля – поистине одно из самых популярных блюд белорусской кухни, которое, без сомнений, обязательно к дегустации.

Время приготовления: 30 минут

Сложность: 3 из 10

Что нужно:

  • 8 картофелин
  • 100 г твердого сыра
  • 3 ст. л. муки
  • 2 яйца
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 средняя луковица
  • масло растительное для жарки
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Картофель вымойте, очистите от кожуры и натрите на крупной или мелкой терке.

Шаг 2. Сыр натрите на мелкой терке, луковицу очистите и тоже натрите.

Шаг 3. Чеснок очистите и раздавите при помощи чеснокодавилки.

Шаг 4. Картофель отожмите от лишней жидкости и переложите в глубокую миску, добавьте яйца, сыр, лук, чеснок. Всыпьте муку, посолите, поперчите и хорошенько перемешайте.

Шаг 5. Раскалите сковороду, налейте немного растительного масла и выложите ложкой картофельное тесто в виде оладий.

Шаг 6. Обжаривайте драники по 1-2 минуты с каждой стороны – до золотистой корочки.

Полендвица

Фото: vostock-photo/shutterstock

Это блюдо – характерный специалитет белорусской и польской кухонь. Сыровяленое мясо – настоящий деликатес для всех любителей свинины.

Время приготовления: неделя

Сложность: 4 из 10

Что нужно:

  • 900 г хорошей свиной корейки
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. майорана
  • 2 ч. л. паприки
  • ½ стакана соли
  • 0,25 стакана сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Свиную корейку хорошо промойте и тщательно обсушите бумажным полотенцем.

Шаг 2. В небольшой мисочке смешайте половину соли и весь сахар.

Шаг 3. Мясо обсыпьте смесью соли и сахара, заверните в фольгу, переложите в контейнер и уберите в холодильник на 16 часов.

Шаг 4. Достаньте мясо из холодильника, слейте выделившийся из него сок, счистите соль и сахар и оботрите бумажным полотенцем.

Шаг 5. Посыпьте корейку оставшейся солью, заверните в новый лист фольги и уберите в холодильник на сутки.

Шаг 6. Паприку, майоран смешайте в небольшой емкости, чеснок раздавите через чеснокодавилку. По прошествии 24 часов вытащите мясо из холодильника, счистите соль, обсушите его сухим полотенцем, затем натрите чесноком и смесью специй и снова уберите в холодильник на сутки.

Шаг 7. Вытащите мясо из холодильника, заверните в 2 слоя марли, завяжите с обеих сторон и повесьте в теплом сухом месте на 5-7 дней – через неделю все будет готово.

Мачанка по-крестьянски

Фото: vostock-photo/shutterstock

Очень сытное блюдо, которое придется по вкусу всем любителям мяса, ведь его в нем аж 4 вида. Готовится оно в духовке либо в порционных горшочках, либо в одном большом горшке.

Сложность: 5 из 10

Время приготовления: 2 часа

Что нужно:

  • 500 г свинины
  • 100 г грудинки
  • 150 г домашней колбасы
  • 100 г ветчины
  • 2 луковицы
  • 15 г сушеных белых грибов
  • 2 ст. л. ржаной муки
  • 1 л грибного бульона
  • 1 ч. л. тмина
  • 1 лавровый лист
  • ½ ч. л. перца-горошка
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Белые грибы замочите на пару часов в холодной воде. Когда они размякнут, выньте их из воды и отварите до готовности.

Шаг 2. Как только грибы сварятся, процедите бульон и отставьте его в сторону, а грибы мелко порубите.

Шаг 3. Грудинку нарежьте кубиками, выложите на сковороду и поставьте на огонь, чтобы вытопился жир. Свинину нарежьте среднего размера кусочками и отправьте к грудинке. Обжарьте до золотистой корочки. Ветчину нарубите квадратиками, колбасу – кружочками. Когда свинина подрумянится, отправьте к ней в сковороду остальные виды мяса. Обжаривайте еще 1-2 минуты.

Шаг 4. Лук нашинкуйте не очень мелко.

Шаг 5. Собираем горшок: сначала выкладываем мясо, затем слой лука, сверху – грибы.

Шаг 6. В грибной бульон добавьте муку, перец горошком, хорошенько перемешайте, чтобы не было комочков, и залейте соусом мясо так, чтобы он покрывал его полностью. Если соуса не хватит, добавьте немного кипяченой воды. Посолите, поперчите, добавьте все специи и лавровый лист.

Шаг 7. Разогрейте духовку до 170 градусов, горшок с мачанкой накройте крышкой и выпекайте его 1,5 часа. Подавайте готовое блюдо горячим с отварным картофелем или гречкой.

Классический свекольник со сметаной

Фото: vostock-photo/shutterstock

Этот суп иначе называется холодник, он похож на борщ, но приготовлен не на мясном, а на свекольном бульоне. Блюдо подается исключительно в охлажденном виде и отлично освежает.

Сложность: 3 из 10

Время приготовления: 60 минут

Что нужно:

  • 800 мл воды
  • 1 свекла
  • 2 яйца
  • 2 огурца
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 пучок петрушки и любой другой зелени, которую вы любите
  • 1 ст. л. столового уксуса (необязательно)
  • 3-4 ст. л. сметаны
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Свеклу помойте и отварите до готовности. Когда она будет готова, залейте ее холодной водой, затем очистите от кожуры и натрите на средней терке.

Шаг 2. Огурец помойте, очистите от кожуры и натрите на средней терке.

Шаг 3. Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 4. Лук нарежьте кубиками, зелень мелко порубите.

Шаг 5. В небольшой кастрюле смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, по желанию добавьте уксус. Затем залейте блюдо минеральной или кипяченой водой и хорошенько перемешайте. Подавайте блюдо со сметаной.

Традиционный сбитень

Фото: vostock-photo/shutterstock

Сегодня сбитень можно купить в магазинах, где он продается холодным, однако традиционно этот напиток употреблялся исключительно в горячем виде. Он может быть как алкогольным, так и безалкогольным.

Что нужно:

  • 1 литр воды
  • 200 г меда
  • 4 ст. л. сахара
  • ½ ч. л. молотого имбиря
  • 1 гвоздика
  • 1 палочка корицы
  • 1 лавровый лист
  • пара горошин перца
  • щепотка мускатного ореха

Как приготовить:

Шаг 1. Сахар прокалите на сковороде – он должен стать коричневым, добавьте немного горячей воды и перемешайте.

Шаг 2. Мед разведите с водой и кипятите в течение получаса. Затем добавьте к этому сиропу специи – корицу, лаврушку, мускатный орех, перец, гвоздику, молотый имбирь. Кипятите смесь в течение 5 минут.

Шаг 3. Дайте сбитню немного остыть, затем процедите его и подкрасьте жженым сахаром. При желании в напиток можно добавить немного пива или спирта.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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