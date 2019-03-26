Кулинарное путешествие: особенности белорусской кухни и блюда, которые стоит попробовать

Это блюдо – характерный специалитет белорусской и польской кухонь. Сыровяленое мясо – настоящий деликатес для всех любителей свинины.

Время приготовления: неделя

Сложность: 4 из 10

Что нужно:

900 г хорошей свиной корейки

4 зубчика чеснока

1 ч. л. майорана

2 ч. л. паприки

½ стакана соли

0,25 стакана сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Свиную корейку хорошо промойте и тщательно обсушите бумажным полотенцем.

Шаг 2. В небольшой мисочке смешайте половину соли и весь сахар.

Шаг 3. Мясо обсыпьте смесью соли и сахара, заверните в фольгу, переложите в контейнер и уберите в холодильник на 16 часов.

Шаг 4. Достаньте мясо из холодильника, слейте выделившийся из него сок, счистите соль и сахар и оботрите бумажным полотенцем.

Шаг 5. Посыпьте корейку оставшейся солью, заверните в новый лист фольги и уберите в холодильник на сутки.

Шаг 6. Паприку, майоран смешайте в небольшой емкости, чеснок раздавите через чеснокодавилку. По прошествии 24 часов вытащите мясо из холодильника, счистите соль, обсушите его сухим полотенцем, затем натрите чесноком и смесью специй и снова уберите в холодильник на сутки.

Шаг 7. Вытащите мясо из холодильника, заверните в 2 слоя марли, завяжите с обеих сторон и повесьте в теплом сухом месте на 5-7 дней – через неделю все будет готово.

Мачанка по-крестьянски