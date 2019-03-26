Кулинарное путешествие: особенности белорусской кухни и блюда, которые стоит попробовать

Сразу стоит отметить, что белорусская кухня очень эклектична, на нее оказали влияние страны-соседи – Украина, Польша, Литва, Латвия и, конечно же, Россия. Но при этом она не потеряла своей уникальности и разнообразия. Продукт №1 – основа основ – конечно же, картофель: из него готовится масса блюд, по праву считающихся национальными специалитетами: драники, колдуны, мачанка, зразы, разнообразные запеканки. Но помимо этого не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что Беларусь – аграрная страна, с хорошо развитым сельским хозяйством, потому в ходу обычно любые овощи, фрукты и ягоды, которые можно вырастить на этой благодатной земле. Из мясных продуктов наиболее популярна свинина, реже баранина, из молочных – масло, сметана, творог.
Драники с чесноком и сыром
Фото: vostock-photo/shutterstock
Эти оладушки из картофеля – поистине одно из самых популярных блюд белорусской кухни, которое, без сомнений, обязательно к дегустации.
Время приготовления: 30 минут
Сложность: 3 из 10
Что нужно:
- 8 картофелин
- 100 г твердого сыра
- 3 ст. л. муки
- 2 яйца
- 2 зубчика чеснока
- 1 средняя луковица
- масло растительное для жарки
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Картофель вымойте, очистите от кожуры и натрите на крупной или мелкой терке.
Шаг 2. Сыр натрите на мелкой терке, луковицу очистите и тоже натрите.
Шаг 3. Чеснок очистите и раздавите при помощи чеснокодавилки.
Шаг 4. Картофель отожмите от лишней жидкости и переложите в глубокую миску, добавьте яйца, сыр, лук, чеснок. Всыпьте муку, посолите, поперчите и хорошенько перемешайте.
Шаг 5. Раскалите сковороду, налейте немного растительного масла и выложите ложкой картофельное тесто в виде оладий.
Шаг 6. Обжаривайте драники по 1-2 минуты с каждой стороны – до золотистой корочки.
Полендвица
Фото: vostock-photo/shutterstock
Это блюдо – характерный специалитет белорусской и польской кухонь. Сыровяленое мясо – настоящий деликатес для всех любителей свинины.
Время приготовления: неделя
Сложность: 4 из 10
Что нужно:
- 900 г хорошей свиной корейки
- 4 зубчика чеснока
- 1 ч. л. майорана
- 2 ч. л. паприки
- ½ стакана соли
- 0,25 стакана сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Свиную корейку хорошо промойте и тщательно обсушите бумажным полотенцем.
Шаг 2. В небольшой мисочке смешайте половину соли и весь сахар.
Шаг 3. Мясо обсыпьте смесью соли и сахара, заверните в фольгу, переложите в контейнер и уберите в холодильник на 16 часов.
Шаг 4. Достаньте мясо из холодильника, слейте выделившийся из него сок, счистите соль и сахар и оботрите бумажным полотенцем.
Шаг 5. Посыпьте корейку оставшейся солью, заверните в новый лист фольги и уберите в холодильник на сутки.
Шаг 6. Паприку, майоран смешайте в небольшой емкости, чеснок раздавите через чеснокодавилку. По прошествии 24 часов вытащите мясо из холодильника, счистите соль, обсушите его сухим полотенцем, затем натрите чесноком и смесью специй и снова уберите в холодильник на сутки.
Шаг 7. Вытащите мясо из холодильника, заверните в 2 слоя марли, завяжите с обеих сторон и повесьте в теплом сухом месте на 5-7 дней – через неделю все будет готово.
Мачанка по-крестьянски
Фото: vostock-photo/shutterstock
Очень сытное блюдо, которое придется по вкусу всем любителям мяса, ведь его в нем аж 4 вида. Готовится оно в духовке либо в порционных горшочках, либо в одном большом горшке.
Сложность: 5 из 10
Время приготовления: 2 часа
Что нужно:
- 500 г свинины
- 100 г грудинки
- 150 г домашней колбасы
- 100 г ветчины
- 2 луковицы
- 15 г сушеных белых грибов
- 2 ст. л. ржаной муки
- 1 л грибного бульона
- 1 ч. л. тмина
- 1 лавровый лист
- ½ ч. л. перца-горошка
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Белые грибы замочите на пару часов в холодной воде. Когда они размякнут, выньте их из воды и отварите до готовности.
Шаг 2. Как только грибы сварятся, процедите бульон и отставьте его в сторону, а грибы мелко порубите.
Шаг 3. Грудинку нарежьте кубиками, выложите на сковороду и поставьте на огонь, чтобы вытопился жир. Свинину нарежьте среднего размера кусочками и отправьте к грудинке. Обжарьте до золотистой корочки. Ветчину нарубите квадратиками, колбасу – кружочками. Когда свинина подрумянится, отправьте к ней в сковороду остальные виды мяса. Обжаривайте еще 1-2 минуты.
Шаг 4. Лук нашинкуйте не очень мелко.
Шаг 5. Собираем горшок: сначала выкладываем мясо, затем слой лука, сверху – грибы.
Шаг 6. В грибной бульон добавьте муку, перец горошком, хорошенько перемешайте, чтобы не было комочков, и залейте соусом мясо так, чтобы он покрывал его полностью. Если соуса не хватит, добавьте немного кипяченой воды. Посолите, поперчите, добавьте все специи и лавровый лист.
Шаг 7. Разогрейте духовку до 170 градусов, горшок с мачанкой накройте крышкой и выпекайте его 1,5 часа. Подавайте готовое блюдо горячим с отварным картофелем или гречкой.
Классический свекольник со сметаной
Фото: vostock-photo/shutterstock
Этот суп иначе называется холодник, он похож на борщ, но приготовлен не на мясном, а на свекольном бульоне. Блюдо подается исключительно в охлажденном виде и отлично освежает.
Сложность: 3 из 10
Время приготовления: 60 минут
Что нужно:
- 800 мл воды
- 1 свекла
- 2 яйца
- 2 огурца
- 1 пучок зеленого лука
- 1 пучок петрушки и любой другой зелени, которую вы любите
- 1 ст. л. столового уксуса (необязательно)
- 3-4 ст. л. сметаны
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Свеклу помойте и отварите до готовности. Когда она будет готова, залейте ее холодной водой, затем очистите от кожуры и натрите на средней терке.
Шаг 2. Огурец помойте, очистите от кожуры и натрите на средней терке.
Шаг 3. Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиками.
Шаг 4. Лук нарежьте кубиками, зелень мелко порубите.
Шаг 5. В небольшой кастрюле смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, по желанию добавьте уксус. Затем залейте блюдо минеральной или кипяченой водой и хорошенько перемешайте. Подавайте блюдо со сметаной.
Традиционный сбитень
Фото: vostock-photo/shutterstock
Сегодня сбитень можно купить в магазинах, где он продается холодным, однако традиционно этот напиток употреблялся исключительно в горячем виде. Он может быть как алкогольным, так и безалкогольным.
Что нужно:
- 1 литр воды
- 200 г меда
- 4 ст. л. сахара
- ½ ч. л. молотого имбиря
- 1 гвоздика
- 1 палочка корицы
- 1 лавровый лист
- пара горошин перца
- щепотка мускатного ореха
Как приготовить:
Шаг 1. Сахар прокалите на сковороде – он должен стать коричневым, добавьте немного горячей воды и перемешайте.
Шаг 2. Мед разведите с водой и кипятите в течение получаса. Затем добавьте к этому сиропу специи – корицу, лаврушку, мускатный орех, перец, гвоздику, молотый имбирь. Кипятите смесь в течение 5 минут.
Шаг 3. Дайте сбитню немного остыть, затем процедите его и подкрасьте жженым сахаром. При желании в напиток можно добавить немного пива или спирта.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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