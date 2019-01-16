Кулинарное путешествие: кайзершмаррн, венский шницель и другие впечатляющие австрийские блюда

Завтрак
Кайзершмаррн – сладкий омлет, который здесь называют «Императорским». По легенде, у повара императора Франца Иосифа порвался омлет во время приготовления, и тот постарался превратить ошибку в новое блюдо. Усовершенствованный омлет очень понравился императору, что неудивительно.
Вам потребуется:
- 3 яйца,
- 150 г муки,
- 250 мл молока,
- щепотка соли,
- 30 г изюма,
- 2 столовых ложки миндальных лепестков,
- сливочное масло, сахар и сахарная пудра
Как приготовить:
Желтки отделить от белков. Белки взбить в пышную пену. Желтки соединить с мукой, добавить изюм, молоко, соль. Напоследок положить взбитые белки и перемешать до однородной массы. Сковороду разогреть со сливочным маслом, вылить всю массу и поджарить до золотистой корочки. Теперь аккуратно перевернуть (можно предварительно разрезать на 2 части) и поджарить с другой стороны. Готовый омлет порезать на небольшие кусочки, посыпать сахаром и орехами, обжаривать, помешивая, еще 3-5 минут. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой, сервировать ягодным соусом или джемом.
Обед
Венский шницель – тонкий кусок хорошо отбитого мяса, панированный в сухарях и обжаренный в раскалённом сливочном масле, с хрустящей корочкой и золотистым цветом. История шницеля начинается с доклада фельдмаршала Радецкого в 1848 году. Фельдмаршал упомянул о интересной выдумке итальянцев — отбивной из телятины, которую перед жаркой обмакивают в взбитое яйцо и обваливают в панировочных сухарях (так называемой «котлете по-милански»). Идею решили опробовать, и результат превзошел все ожидания! Миланская котлета превратилась в венский шницель.
Вам потребуется:
- 2 куска телятины по 250 г (лучше всего лопатка),
- 1 яйцо,
- 50 г сливочного масло
- соль, перец,
- мука,
- 1 столовая ложка молока,
- растительное масло,
- панировка.
Мясо должно быть нарезано поперек волокон на куски толщиной около 2 см.
Как приготовить:
Мясо сильно отбить, пока шницель не станет толщиной 3-5 мм. Посолить, поперчить, посыпать мукой. Яйцо разбить, посолить, добавить 1 столовую ложку молока, 1 чайную ложку растительного масла и взбить. Обмакнуть шницель в смеси и обвалять в панировке. Вместо обычной панировки можно взять крошки свежей булки (в Австрии делают именно так). Сковородку нагреть, обжарить шницель до золотистой корочки с двух сторон. Положить на салфетку на полминуты, чтобы стек лишний жир и сразу же подавать. Лучше всего на подогретой тарелке, с кусочком лимона.
Обычно шницель подается с теплым картофельным салатом на отдельной тарелке. Состав салата варьируется, но суть — теплый варенный картофель, красно-фиолетовый лук и зеленый листовой салат. Все заправлено смесью говяжьего бульона, винного уксуса и масла.
Вам потребуется:
- 500-600 г мелкого картофеля,
- 150 мл бульона,
- 3 столовых ложки белого винного уксуса,
- 2 столовых ложки оливкового масла,
- 1 столовая ложка сахарной пудры,
- 1 чайная ложка горчицы,
- по 3 столовых ложки измельченного красного и зеленого лука, соль и черный молотый перец, зеленый салат.
Как приготовить:
Картофель очистить, порезать кружками, сварить до готовности (так, чтобы не разварился). Приготовить заправку: соединить уксус, сахар, горчицу, перец и оливковое масло, взбить до образования эмульсии и добавить горячий бульон. Залейте картофель заправкой, оставьте на 30 минут, затем смешайте с мелко нарезанным луком. Выложите на обсушенные салатные листья.
На десерт – кофе с печеньем «Ишлерские талеры»
Это традиционная австрийская выпечка, ароматная и пряная, созданная в 50-х годах кондитером Ричардом Куртом и удостоенная золотой медали на всемирной выставке в Брюсселе.
Вам потребуется:
Для теста:
- 160 г сливочного масла,
- 165 г муки,
- 100 г коричневого сахара,
- 90 орехов фундук, лимонная цедра,
- 0,5 чайной ложки корицы, соль.
Для начинки:
- 50 г клубничного и абрикосового джема,
- 50 г шоколада.
Как приготовить:
Орехи подрумянить в духовке и измельчить в муку. Смешать все сухие ингредиенты, добавить лимонную цедру и размягченное сливочное масло. Вымесить тесто, разделить на 2 части, каждую завернуть в пищевую пленку и охладить в течение часа. Достать одну часть теста, раскатать в тонкий пласт сразу на противне, застеленном бумагой для выпечки. С помощью формочек вырезать печенье диаметром 4 см, убрать лишнее. То же сделать со второй частью теста. Выпекать в разогретой до 160°C духовке 10 минут. Остывшее печенье попарно склеить с помощью джема. Шоколад растопить на водяной бане, переложить в конвертик, отрезать у конвертика тоненький кончик и полить шоколадом печенье.
Ужин
Тирольские клецки – сытное универсальное блюдо с итальянским акценом, которое может быть как гарниром, так и самостоятельной едой.
Вам потребуется:
- 200 г готового шпината,
- 3 яйца,
- 100 мл воды,
- 250 г муки,
- соль,
- мускатный орех.
Для соуса
- 100 г корейки,
- 250 мл сливок ,
- 20 г сливочного масла,
- молотый черный перец ,
- соль, зеленый лук.
Как приготовить:
Подготовить шпинат, сварить, отжать и порубить. Положить в чашу миксера, добавить яйца, воду, соль и мускатный орех, взбить в однородную массу. Переложить в миску, ввести порциями муку, дать немного постоять. Поставить на огонь кастрюлю с водой для клецок, а пока заняться соусом. Корейку нарезать тонкими полосками, перышки лука измельчить. В сковороду положить сливочное масло, обжарить полоски корейки, добавить сливки и лук, посолить и поперчить по вкусу. Дать соусу загустеть на слабом огне. Для приготовления клецок нужен кухонный пресс с дырочками или дуршлаг. Тесто надо понемногу выкладывать в него и «выжимать» через дырочки в кипящую воду. Перемешивать не надо. Как только клецки всплывут, доставать шумовкой, дав стечь воде и выкладывать в сковороду с соусом. Подавать горячими.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: vostock-photo
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