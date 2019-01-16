Кулинарное путешествие: кайзершмаррн, венский шницель и другие впечатляющие австрийские блюда

Венский шницель – тонкий кусок хорошо отбитого мяса, панированный в сухарях и обжаренный в раскалённом сливочном масле, с хрустящей корочкой и золотистым цветом. История шницеля начинается с доклада фельдмаршала Радецкого в 1848 году. Фельдмаршал упомянул о интересной выдумке итальянцев — отбивной из телятины, которую перед жаркой обмакивают в взбитое яйцо и обваливают в панировочных сухарях (так называемой «котлете по-милански»). Идею решили опробовать, и результат превзошел все ожидания! Миланская котлета превратилась в венский шницель.

Вам потребуется:

2 куска телятины по 250 г (лучше всего лопатка),

1 яйцо,

50 г сливочного масло

соль, перец,

мука,

1 столовая ложка молока,

растительное масло,

панировка.

Мясо должно быть нарезано поперек волокон на куски толщиной около 2 см.

Как приготовить:

Мясо сильно отбить, пока шницель не станет толщиной 3-5 мм. Посолить, поперчить, посыпать мукой. Яйцо разбить, посолить, добавить 1 столовую ложку молока, 1 чайную ложку растительного масла и взбить. Обмакнуть шницель в смеси и обвалять в панировке. Вместо обычной панировки можно взять крошки свежей булки (в Австрии делают именно так). Сковородку нагреть, обжарить шницель до золотистой корочки с двух сторон. Положить на салфетку на полминуты, чтобы стек лишний жир и сразу же подавать. Лучше всего на подогретой тарелке, с кусочком лимона.

Обычно шницель подается с теплым картофельным салатом на отдельной тарелке. Состав салата варьируется, но суть — теплый варенный картофель, красно-фиолетовый лук и зеленый листовой салат. Все заправлено смесью говяжьего бульона, винного уксуса и масла.

Вам потребуется:

500-600 г мелкого картофеля,

150 мл бульона,

3 столовых ложки белого винного уксуса,

2 столовых ложки оливкового масла,

1 столовая ложка сахарной пудры,

1 чайная ложка горчицы,

по 3 столовых ложки измельченного красного и зеленого лука, соль и черный молотый перец, зеленый салат.

Как приготовить:

Картофель очистить, порезать кружками, сварить до готовности (так, чтобы не разварился). Приготовить заправку: соединить уксус, сахар, горчицу, перец и оливковое масло, взбить до образования эмульсии и добавить горячий бульон. Залейте картофель заправкой, оставьте на 30 минут, затем смешайте с мелко нарезанным луком. Выложите на обсушенные салатные листья.

На десерт – кофе с печеньем «Ишлерские талеры»