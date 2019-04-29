Японская кухня – особенности, традиции и оригинальные блюда, которые вам стоит попробовать

Помимо риса и морепродуктов в базовый набор продуктов, характеризующих японскую кухню, входят также разные виды лапши (гречневая, яичная, пшеничная), соевый сыр тофу, дайкон, грибы, имбирь, васаби и, конечно же, соевый соус и водоросли. Из мяса японцы предпочитают говядину, но количество блюд с ним ничтожно мало по сравнению с разнообразием деликатесов, в состав которых входят всевозможные виды рыбы, а также мидии, креветки, устрицы и другие дары моря. Причем зачастую при приготовлении рыба не подвергается термической обработке, а употребляется в сыром виде.
Суши – одно из самых знаменитых блюд японской кухни. Также пользуются заслуженной любовью у японцев и популярностью у туристов сашими (особым способом нарезанные сырые морепродукты), тэмпура (те же морепродукты, но в кляре), сукияки (одно из немногих мясных блюд, в состав которого также входят овощи, грибы и лапша), а также фугу, основу которого составляет ядовитая рыба, которую надо правильно приготовить и чтобы иметь право подавать ее в ресторане, повара получают специальную лицензию. Шеф-повар азиатского бистро Jis Asian Bistro & Wine специально для Passion.ru подготовил подборку невероятно вкусных японских блюд, которые вы легко сможете повторить.
Рамен мисо с цыпленком и шиитаке
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 250 г бульона рамен мисо (куриный бульон с добавлением мисо-пасты)
- 80 г лапши рамен
- 5 г зеленого лука
- 10 г ростков сои
- 15 г грибов шиитаке
- 1 г никей чили
- 1 г кунжута
- 1 куриное яйцо
- 1 г водорослей нори
- 70 г куриного филе
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите куриное филе и нарежьте на рулетики.
Шаг 2. Лапшу рамен отварите согласно инструкции на упаковке.
Шаг 3. Яйцо отварите до готовности и нарежьте на половинки.
Шаг 4. Выложите в глубокую тарелку лапшу, куриные рулетики, яйцо и грибы. Залейте бульоном. При подаче украсьте луком, ростками сои, никкей чили и кунжутом. Листы нори выложите у стенки тарелки.
Гречневая лапша с говядиной и овощами в соусе чили-терияки
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г лапши соба
- 50 г говяжьей вырезки
- Соль, перец, масло растительное – по вкусу
- 50 г салата пак-чой
- 40 г болгарского красного перца
- 50 г соуса терияки
- 50 г соуса спайси-чили
- 20 г измельченных орехов кешью
- 2 г кинзы
Как приготовить:
Шаг 1. Лапшу отварите согласно инструкции на упаковке.
Шаг 2. Говядину нарежьте соломкой, обжарьте на растительном масле с солью и перцем.
Шаг 3. Перец нарежьте соломкой, добавьте к мясу. Сюда же добавьте соусы, пак-чой и лапшу и обжаривайте еще несколько минут. При подаче украсьте кинзой и кешью.
Никей ролл с говядиной и черным трюфелем
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г риса для суши 1 г водорослей нори
- 50 г говяжьей вырезки
- 5 г трюфельного масла
- 25 г спайси соуса
- Соль – по вкусу
- 2 г лука сибулет
- 10 г сыра Грана подано
- 1 г черного трюфеля
Как приготовить:
Шаг 1. Рис отварите, заправьте уксусом для риса с добавлением небольшого количества сахара и выложите на лист нори. Сверните в рулет и нарежьте на 4 части.
Шаг 2. Говяжью вырезку нарежьте мелкими кубиками, посолите, смешайте со спайси соусом и трюфельным маслом и выложите на рис.
Шаг 3. При подаче на роллы натрите сыр, трюфель и украсьте луком сибулет.
Удон с лососем, шпинатом и красной икрой
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г лапши удон
- 50 г лосося
- 5 г растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
- 50 г сливок 33%
- 10 г соевого соуса
- 5 г чесночного масла или чеснока
- 3 г Фреш лайма
- 10 г красной икры
- 20 г шпината
- 3 г лука сибулет
- 3 г кунжута
- 5 г зеленого масла
Как приготовить:
Шаг 1. Лапшу отварите согласно инструкции. Обжарьте на растительном масле лосось, затем добавьте сливки, чесночное масло или чеснок и фреш лайм.
Шаг 2. При подаче в глубокую тарелку выложите лапшу, сверху – лосось и красную икру, а рядом – шпинат. Посыпьте луком, кунжутом и добавьте зеленое масло.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторана
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