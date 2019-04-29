Японская кухня – особенности, традиции и оригинальные блюда, которые вам стоит попробовать

Помимо риса и морепродуктов в базовый набор продуктов, характеризующих японскую кухню, входят также разные виды лапши (гречневая, яичная, пшеничная), соевый сыр тофу, дайкон, грибы, имбирь, васаби и, конечно же, соевый соус и водоросли. Из мяса японцы предпочитают говядину, но количество блюд с ним ничтожно мало по сравнению с разнообразием деликатесов, в состав которых входят всевозможные виды рыбы, а также мидии, креветки, устрицы и другие дары моря. Причем зачастую при приготовлении рыба не подвергается термической обработке, а употребляется в сыром виде.

Суши – одно из самых знаменитых блюд японской кухни. Также пользуются заслуженной любовью у японцев и популярностью у туристов сашими (особым способом нарезанные сырые морепродукты), тэмпура (те же морепродукты, но в кляре), сукияки (одно из немногих мясных блюд, в состав которого также входят овощи, грибы и лапша), а также фугу, основу которого составляет ядовитая рыба, которую надо правильно приготовить и чтобы иметь право подавать ее в ресторане, повара получают специальную лицензию. Шеф-повар азиатского бистро Jis Asian Bistro & Wine специально для Passion.ru подготовил подборку невероятно вкусных японских блюд, которые вы легко сможете повторить.

Рамен мисо с цыпленком и шиитаке