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Кулинарное путешествие: какие блюда нужно обязательно попробовать в Абхазии

Абхазская кулинария сложилась в процессе многовековой истории народа. Она и похожая на другие кавказские, и совершенно особенная. Во-первых, кухня "до неприличия здоровая", а еще модная и полезная. Абхазы издавна занимались огородничеством, садоводством, виноградарством и пчеловодством. Собственно, плоды этой деятельности и легли в основу кулинарных традиций. Главные блюда - овощи, фрукты, виноград, грецкие орехи, бахчевые, мед. Во-вторых, характерной черной является воздержанность и умеренность в еде и выпивке.

Чресчур пышные застолья здесь не приняты, зато важна культура поведения за столом – есть нужно в доброжелательной обстановке, медленно, без лишних разговоров. Чтобы чувствовать себя своим за столом, стоит узнать и другие особенности кухни Абхазии.

Вся пища абхазов обозначается двумя названиями: мучная пища - агуху, а все, что с ней употребляется - ацыфа.

  1. Мука, как правило, кукурузная (отличается высоким содержанием сахара, крахмала и витамина B1), а главное блюдо каждого дня – это мамалыга, своеобразная кукурузная каша. Едят и утром, и вечером.
  2. Важное место занимают дикорастущие травы и растения (крапива, щирица, дикая петрушка, черемша, портулак, сассапариль и так далее). Словом, вы бы никогда не подумали, что это можно есть.
  3. В меню всегда много растительных продуктов (кукуруза, фасоль, грецкие орехи, овощи). Из овощей делают своеобразные салаты «ачапа», приправленные аджикой, грецкими орехами и зеленью. Интересные блюда готовят из листьев кольраби, свекольной ботвы, капусты.
  4. Мало соли. Вместо нее активно используется аджика (ее в Абхазии едят даже с дыней), острая приправа, в состав которой входят красный перец, пряные травы, чеснок. Аджика является одним из основных компонентов других соусов - из алычи, барбариса, ежевики, граната, зеленого винограда, толченых грецких орехов.
  5. Молоко – в основном квашеное (простокваша, или своеобразный йогурт). Его принято есть с медом. Разбавив простоквашу наполовину водой, получают напиток ахарцвыдзюа, полезный и хорошо утоляющий жажду.
  6. Животные продукты – это говядина, козлятина, ягнятина или домашняя птица, обжаренная на вертеле или тушеная с овощами. Абхазы совсем не едят конины, свинины, устриц, раков, грибов, да и рыбы.
  7. Супов, борщей и бульонов в рационе нет.
  8. Главная сладость – это мед. Едят с чуреком и пирогами, а также лечат им все болезни.
  9. Почти все блюда начинаются на «А»!

Итак, приступим к аутентичному абхазскому обеду!

Хуацчапа – салат из крапивы с орехом

Вам понадобится:

  • 1 кг крапивы,
  • 125 г грецких орехов,
  • 2 красных луковицы,
  • зелень кинзы, укропа и петрушки,
  • 1 ст.л.аджики.

Как приготовить:

Перебранные и промытые стебли и листья крапивы проварить в подсоленной воде в течение 10-15 мин, откинуть на дуршлаг и отжать. Приправить аджикой, ореховой массой, мелко нарезанным луком и зеленью, полить ореховым маслом. Подавать с зеленым луком или черемшой.

Мамалыга из кукурузной муки

Вам потнадобится:

  • 2 стакана кукурузной муки мелкого помола,
  • 4-5 стаканов воды,
  • 300 г сыра сулугуни.

Как приготовить:

Кукурузную муку просеять, половину всыпать в кастрюлю с толстым дном с горячей подсоленной водой и тщательно вымешать. Периодически помешивая, варить до образования кашеобразной массы. Затем, не забывая помешивать, засыпать оставшуюся муку, тщательно вымешать, накрыть крышкой, протомить в течение 15-20 минут и снова размешать. Снять с огня, выложить мамалыгу на тарелку холмиком и уложить сверху куски сулугуни, слегка вдавливая (сыр делает вкус мамалыги насыщенным и глубоким). Мамалыгу можно есть ложкой или порезать на кусочки и брать руками.

К мамалыге стоит подать лобио – популярное блюдо из фасоли.

Лобио

Вам понадобится:

  • 500 г фасоли,
  • 3 крупных луковицы,
  • 300 г подсолнечного масла,
  • 3-4 ст.л. томатной пасты,
  • сахар,
  • немного чеснока, соль, специи, кинза.

Как приготовить:

Фасоль промыть, залить холодной водой и оставить на ночь. Сварить в той же воде на среднем огне до готовности. В конце варки посолить, откинуть на дуршлаг. На подсолнечном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавить томатную пасту, немного фасолевого отвара, соль, сахар, специи, рубленую зелень, измельченный чеснок. Получившимся соусом заправить фасоль и остудить.

Для заядлых мясоедов придется приготовить говядину по-абхазски.

Говядина по-абхазски

Вам понадобится:

  • 150г фасоли,
  • 500 г мяса,
  • 2-3 луковица,
  • 1 ст.л. аджики,
  • зелень кинзы, сельдерея, мята, базилик, соль
  • паста из алычи.

Как приготовить:

Замочить фасоль на ночь. Затем вместе с нарезанным на небольшие куски мясом положить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. Воду слить, затем залить снова холодной водой и варить до готовности, снимая пену. В ходе варки добавить нарезанный лук и сельдерей. Готовое мясо вынуть из бульона, сваренную фасоль размять и приправить аджикой, солью, а для создания кислой среды добавить пасту из алычи. Всыпать мелко нарезанную зелень, проварить еще 7-10 мин, периодически помешивая деревянной ложкой. Подавать со свежей зеленью. И конечно, нам нужен хачапур (или ачашв) – закрытый пирог из тонкого пресного теста с солоноватым сыром в качестве начинки. Подается горячим, порезанным на кусочки. В прошлом пирог называли хачапури. Буква «и» – «грузинская», поэтому ей дана отставка.

Хачапури

Вам потребуется:

  • 3-3,5 стакана пшеничной муки,
  • 2 яйца,
  • 1,5 стакана воды,
  • соль,
  • для начинки - 300-350 г кисломолочного сыра.

Как приготовить:

Пшеничную муку просеять, сделать в ней воронку, влить одно сырое яйцо, теплую подсоленную воду (тесто замешивается на воде без каких-либо разрыхлителей). Тесто оставить на 2-3 часа в теплом месте. Кисломолочный сыр промыть, отжать, размельчить, добавить соль и семена чабера. Тесто поделить на 2 равных куска, каждый раскатать на округлые пласты толщиной в 1 см. На одну из лепешек положить сырную начинку, накрыть другой лепешкой, тщательно защепить края. Поместить пирог на разогретую сковороду, смазанную маслом, сверху покрыть яичным желтком, разбавленным в холодной воде. Сверху сделать небольшой надрез и поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать 25-30 минут до образования румяной корочки.

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock

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