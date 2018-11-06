Кулинарное путешествие: какие блюда нужно обязательно попробовать в Абхазии

Чресчур пышные застолья здесь не приняты, зато важна культура поведения за столом – есть нужно в доброжелательной обстановке, медленно, без лишних разговоров. Чтобы чувствовать себя своим за столом, стоит узнать и другие особенности кухни Абхазии.

Вся пища абхазов обозначается двумя названиями: мучная пища - агуху, а все, что с ней употребляется - ацыфа.