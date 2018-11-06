Кулинарное путешествие: какие блюда нужно обязательно попробовать в Абхазии

Чресчур пышные застолья здесь не приняты, зато важна культура поведения за столом – есть нужно в доброжелательной обстановке, медленно, без лишних разговоров. Чтобы чувствовать себя своим за столом, стоит узнать и другие особенности кухни Абхазии.
Вся пища абхазов обозначается двумя названиями: мучная пища - агуху, а все, что с ней употребляется - ацыфа.
- Мука, как правило, кукурузная (отличается высоким содержанием сахара, крахмала и витамина B1), а главное блюдо каждого дня – это мамалыга, своеобразная кукурузная каша. Едят и утром, и вечером.
- Важное место занимают дикорастущие травы и растения (крапива, щирица, дикая петрушка, черемша, портулак, сассапариль и так далее). Словом, вы бы никогда не подумали, что это можно есть.
- В меню всегда много растительных продуктов (кукуруза, фасоль, грецкие орехи, овощи). Из овощей делают своеобразные салаты «ачапа», приправленные аджикой, грецкими орехами и зеленью. Интересные блюда готовят из листьев кольраби, свекольной ботвы, капусты.
- Мало соли. Вместо нее активно используется аджика (ее в Абхазии едят даже с дыней), острая приправа, в состав которой входят красный перец, пряные травы, чеснок. Аджика является одним из основных компонентов других соусов - из алычи, барбариса, ежевики, граната, зеленого винограда, толченых грецких орехов.
- Молоко – в основном квашеное (простокваша, или своеобразный йогурт). Его принято есть с медом. Разбавив простоквашу наполовину водой, получают напиток ахарцвыдзюа, полезный и хорошо утоляющий жажду.
- Животные продукты – это говядина, козлятина, ягнятина или домашняя птица, обжаренная на вертеле или тушеная с овощами. Абхазы совсем не едят конины, свинины, устриц, раков, грибов, да и рыбы.
- Супов, борщей и бульонов в рационе нет.
- Главная сладость – это мед. Едят с чуреком и пирогами, а также лечат им все болезни.
- Почти все блюда начинаются на «А»!
Итак, приступим к аутентичному абхазскому обеду!
Хуацчапа – салат из крапивы с орехом
Вам понадобится:
- 1 кг крапивы,
- 125 г грецких орехов,
- 2 красных луковицы,
- зелень кинзы, укропа и петрушки,
- 1 ст.л.аджики.
Как приготовить:
Перебранные и промытые стебли и листья крапивы проварить в подсоленной воде в течение 10-15 мин, откинуть на дуршлаг и отжать. Приправить аджикой, ореховой массой, мелко нарезанным луком и зеленью, полить ореховым маслом. Подавать с зеленым луком или черемшой.
Мамалыга из кукурузной муки
Вам потнадобится:
- 2 стакана кукурузной муки мелкого помола,
- 4-5 стаканов воды,
- 300 г сыра сулугуни.
Как приготовить:
Кукурузную муку просеять, половину всыпать в кастрюлю с толстым дном с горячей подсоленной водой и тщательно вымешать. Периодически помешивая, варить до образования кашеобразной массы. Затем, не забывая помешивать, засыпать оставшуюся муку, тщательно вымешать, накрыть крышкой, протомить в течение 15-20 минут и снова размешать. Снять с огня, выложить мамалыгу на тарелку холмиком и уложить сверху куски сулугуни, слегка вдавливая (сыр делает вкус мамалыги насыщенным и глубоким). Мамалыгу можно есть ложкой или порезать на кусочки и брать руками.
К мамалыге стоит подать лобио – популярное блюдо из фасоли.
Лобио
Вам понадобится:
- 500 г фасоли,
- 3 крупных луковицы,
- 300 г подсолнечного масла,
- 3-4 ст.л. томатной пасты,
- сахар,
- немного чеснока, соль, специи, кинза.
Как приготовить:
Фасоль промыть, залить холодной водой и оставить на ночь. Сварить в той же воде на среднем огне до готовности. В конце варки посолить, откинуть на дуршлаг. На подсолнечном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавить томатную пасту, немного фасолевого отвара, соль, сахар, специи, рубленую зелень, измельченный чеснок. Получившимся соусом заправить фасоль и остудить.
Для заядлых мясоедов придется приготовить говядину по-абхазски.
Говядина по-абхазски
Вам понадобится:
- 150г фасоли,
- 500 г мяса,
- 2-3 луковица,
- 1 ст.л. аджики,
- зелень кинзы, сельдерея, мята, базилик, соль
- паста из алычи.
Как приготовить:
Замочить фасоль на ночь. Затем вместе с нарезанным на небольшие куски мясом положить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. Воду слить, затем залить снова холодной водой и варить до готовности, снимая пену. В ходе варки добавить нарезанный лук и сельдерей. Готовое мясо вынуть из бульона, сваренную фасоль размять и приправить аджикой, солью, а для создания кислой среды добавить пасту из алычи. Всыпать мелко нарезанную зелень, проварить еще 7-10 мин, периодически помешивая деревянной ложкой. Подавать со свежей зеленью. И конечно, нам нужен хачапур (или ачашв) – закрытый пирог из тонкого пресного теста с солоноватым сыром в качестве начинки. Подается горячим, порезанным на кусочки. В прошлом пирог называли хачапури. Буква «и» – «грузинская», поэтому ей дана отставка.
Хачапури
Вам потребуется:
- 3-3,5 стакана пшеничной муки,
- 2 яйца,
- 1,5 стакана воды,
- соль,
- для начинки - 300-350 г кисломолочного сыра.
Как приготовить:
Пшеничную муку просеять, сделать в ней воронку, влить одно сырое яйцо, теплую подсоленную воду (тесто замешивается на воде без каких-либо разрыхлителей). Тесто оставить на 2-3 часа в теплом месте. Кисломолочный сыр промыть, отжать, размельчить, добавить соль и семена чабера. Тесто поделить на 2 равных куска, каждый раскатать на округлые пласты толщиной в 1 см. На одну из лепешек положить сырную начинку, накрыть другой лепешкой, тщательно защепить края. Поместить пирог на разогретую сковороду, смазанную маслом, сверху покрыть яичным желтком, разбавленным в холодной воде. Сверху сделать небольшой надрез и поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать 25-30 минут до образования румяной корочки.
Текст: Инна Щепетко
Фото: Shutterstock