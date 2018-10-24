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Кулинарное путешествие: традиционные блюда, которые нужно попробовать в Праге

Так уж сложилось - гости посещают красивую и самобытную Чехию не только чтобы посмотреть достопримечательности, а чтобы поесть и, конечно попробовать пражского пива. Причем, все это недорого. Чехи любят хорошо покушать - в кафе и ресторанах порции приносят огромные. Традиционные чешские блюда довольно тяжелые и жирные. В них преобладают животные жиры, мясо и мука. Но в настоящее время ситуация постепенно меняется, все больше чехи начинают задумываться о здоровом питании. Но по-прежнему туристы увозят их Праги не только сувениры и положительные эмоции, а еще массу гастрономических впечатлений и... пару лишних килограммов.

Разнообразие блюд

Чешские повара используют, как правило, свинину, говядину, птицу и кролика. Из рыбы чаще всего готовят карпа. В качестве гарнира необычайно распространена капуста (вряд ли удастся получить где-либо блюдо без нее!), а также грибы и картофель. Важной составляющей еды являются разнообразные супы, кнедлики с соусами и множество печеных сладких изделий из теста. На закуску - жареный сыр, смажак (Smažený sýr, smažak). Тут есть опасность сразу наесться и оказаться неспособным к дальнейшим гастрономическим экспериментам. Чехи используют сыр «Гермелин» - особый вид в белой плесени, который произошел от французского камамбера. Кружок сыра обваливают в муке, приправах и панировке и обжаривают в масле с двух сторон. В качестве гарнира подаются свежие овощи или клюквенный соус. А на первое – чеснечка, классический чешский чесночный суп, особо популярный в холодное время года. Его часто подают в булке из круглого ржаного хлеба с вынутой мякотью.

Чесночный суп

Вам понадобится:

  • 1,5 л куриного бульона,
  • 10 зубчиков чеснока,
  • 500г картофеля,
  • 20г сливочного масла,
  • 1 яйцо,
  • соль, тмин, черный молотый перец.

Приготовление:

В сотейнике обжарить на масле нарезанный кружочками чеснок (5 долек) с тмином и перцем. Добавить оставшиеся зубчики, пропущенные через чеснокодавилку, обжарить 3 минуты, залить бульоном. Картофель нарезать мелкими кубиками картофель, добавить в суп, варить до мягкости. Добавить взбитое яйцо, посолить и варить еще 5 минут. Разлить по обычным или «хлебным» тарелкам.

Обед по-чешски вряд ли обойдется без кнедликов – своеобразных клецок. Их делают из разных продуктов: из теста, свежего или вареного картофеля, из творога. В кнедлики добавляют разнообразные начинки, варят в подсоленной воде или на пару, нарезают и подают с соусом, гуляшом или в качестве хлеба. Хорошо они дополняют мясные блюда с густым соусом, в нем их макают, а потом едят. Это блюдо очень легко и быстро готовить, оно сытное, вкусное и доступное.

Кнедлики

Вам понадобится:

  • 500г пшеничной муки,
  • 200 мл молока,
  • 20г дрожжей,
  • 1 яйцо
  • соль по вкусу

Приготовление:

Согреть молоко, не доводя его до кипения, растворить в нем дрожжи. Добавить остальные компоненты, размешать, вымесить тесто, дать ему подойти в течение 30 минут. Сформировать небольшие шарики, отварить 15-20 минут (время варки зависит от размера).Чтобы убедиться, что шарики готовы, проткните один из них вилкой – если она осталась сухой, значит, блюдо можно подавать.

Главное блюдо

Свиное колено (рулька), самый главный чешский кулиарный бренд. Обычно голень сначала вымачивают в пивном маринаде, затем варят, а прямо перед подачей коптят на огне. Мы можем попробовать приготовить рульку в духовке. Подавать к столу ее рекомендуется с капустой, тушеной на масле или отварным картофелем. И еще один нююанс: юлюдо жирное и большое, сытное, если вы решите заказать ее, проголодавшись в утешествии по Праге - зказывайте одну илучше, если на большую компанию.

Вам понадобится:

  • свиная рулька,
  • 1 луковица,
  • чеснок,
  • 2 литра темного пива,
  • лавровый лист,
  • спецции: гвоздика, черный перец, тмин, соль

Приготовление:

Мясо промыть, при необходимости порубить пополам, положить в кастрюлю, залить полностью водой. Как только вода закипит, снять пену, добавить порезанный лук. Варить на небольшом огне в течение часа, затем добавить специи и соль, варить еще 30 минут. Теперь рульку надо нашпиговать чесноком, посыпать специями облить пивом и поместить в духовку. Готовить в течение часа, регулярно пивом поливая.
Подавать с тушеной капустой - это второй по популярности гарнир после кнедликов.

Трдельник

Если еще остались силы, нас ждет самый аутентичный чешский десерт – трдельник или трдло, полая трубочка из дрожжевого теста. Спиралевидная булка символизирует змей, которые, согласно народным приметам, вылезают из земли 24 апреля. Согласно легендам, первым, кто испек трдло, был личный повар Йозефа Гвадани - венгерского генерала и писателя, поселившегося в словацкой деревне Скалице в конце XVIII века. В наши дни без этого блюда не обходятся ни праздники, ни будни. Трубочки могут быть наполнены мороженым или кремом, облиты шоколадом и обсыпаны всякими вкусносстями.

Приготовление:

Сделать трдельник довольно просто: над открытым огнём устанавливается длинный деревянный валик с рукоятками, диаметром от 5 до 10 см, на который по спирали накручивается дрожжевое тесто и медленно вращается над углями, пока тесто не подрумянится. Время от времени заготовка смазывается молоком. Вкусный трдельник вполне можно приготовить и духовке. А в Москве его нередко продают в парках и обычно он бывает посыпан корицей.

Фото: Shutterstock

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