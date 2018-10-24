Кулинарное путешествие: традиционные блюда, которые нужно попробовать в Праге

Вам понадобится:

1,5 л куриного бульона,

10 зубчиков чеснока,

500г картофеля,

20г сливочного масла,

1 яйцо,

соль, тмин, черный молотый перец.

Приготовление:

В сотейнике обжарить на масле нарезанный кружочками чеснок (5 долек) с тмином и перцем. Добавить оставшиеся зубчики, пропущенные через чеснокодавилку, обжарить 3 минуты, залить бульоном. Картофель нарезать мелкими кубиками картофель, добавить в суп, варить до мягкости. Добавить взбитое яйцо, посолить и варить еще 5 минут. Разлить по обычным или «хлебным» тарелкам.

Обед по-чешски вряд ли обойдется без кнедликов – своеобразных клецок. Их делают из разных продуктов: из теста, свежего или вареного картофеля, из творога. В кнедлики добавляют разнообразные начинки, варят в подсоленной воде или на пару, нарезают и подают с соусом, гуляшом или в качестве хлеба. Хорошо они дополняют мясные блюда с густым соусом, в нем их макают, а потом едят. Это блюдо очень легко и быстро готовить, оно сытное, вкусное и доступное.

Кнедлики