Кулинарное путешествие: обед с перуанским акцентом

Утреннний улов и тигровое молоко
Чем перуанская кухня цепляет, спросите вы? Все просто: мудрые индейцы берут только супер свежие продукты. Перу расположено на побережье Тихого океана, утренний улов прямиком попадает в рестораны, приправляют ее ароматными местными травами, каким-то немыслимым количеством кислот самых разных цитрусовых, острейшими специями и соусами – и получается идеально!
Какие блюда всплывают в памяти? Конечно, это севиче. Сашими из сибаса, щедро сдобренное лаймами, кинзой, чесноком, красным луком и чили – это очень вкусно, но очень остро! Так думают многие. На самом же деле перуанская кухня грамотно сбалансирована – вся эта острота умело нивелируется цитрусовыми нотами. А чтобы достичь уж совсем идеального баланса перуанцы добавляют еще и особый пальмовый сахар. Такой путешественники могут попробовать в Азии, например, в Бангкоке. По консистенции он напоминает гречишный мед и пахнет просто невероятно, прямо как карамелька из нашего детства!
Давно ли вы пробовали тигровое молоко? А перуанцы без него жизни не мыслят! «Лече де тигре» – убойная смесь из сока лайма или апельсина, острого перца, лука и чеснока (кстати, приводит в чувства после самой отвязной вечеринки). Звучное название «tiger milk» не имеет никакого отношения к большим кошкам. Просто в соус молочного цвета добавляются кусочки рыбы, которая идет в севиче, а «тигровая» приставка выдает яркий кисло-острый вкус. В Перу этот бодрящий маринад неизменно используют для приготовления главного национального блюда – севиче. С него и начнем.
Севиче из морского гребешка с маракуей и мятой
Вам понадобится:
Для соуса «Tiger milk»:
- Пюре маракуя с/м – 100 г
- Пюре манго – с/м 50 г
- Мёд цветочный – 40 г
- Сок лайма – 30 г
- Лист лайма свежий – 3 шт.
- Чили красный свежий – 1/2 ч ложки (порубить)
- Соевый соус – 1 ст. ложка
- Имбирь свежий – 1 ст. ложка
Приготовление:
Соединить все ингредиенты, кроме сока и листьев лайма, проварить на среднем огне 10 минут, измельчить блендером, процедить, дать остыть. За 30 секунд до окончания приготовления соуса добавить сок и листья лайма. Добавить масло виноградной косточки 50 мл, перемешать.
Для сашими:
- Морской гребешок живой или с/м сахалинский крупный – 80 (средний кубик)
- Лук красный очищенный – 5 г. (мелкий кубик)
- Чили красный свежий – 2 г. (мелко)
- Имбирь свежий – 2 г (мелко)
- Лук сибулет – 2 г (мелко)
- Масло оливковое – 1 ст. ложка
- Соль, перец
- Соус маракуйя – 60 г
Приготовление:
Перемешать все ингредиенты, кроме соуса маракуйя. Соус выложить на блюдо, сверху перемешанные ингредиенты вместе с морским гребешком. Немедленно подавать на стол.
Лайфхаки:
- Лучше всего посуду для подачи блюда перед сервировкой поставить в морозилку, чтобы она была очень холодной.
- Перемешивать ингредиенты лучше всего в металлической миске, установленной на лед – тем самым вы добьетесь правильной консистенции продукта, его яркости вкуса и температуры подачи от приготовления до стола.
Тирадито из сибаса с кинзой и имбирем
Вам понадобится:
- Филе охлажденного сибаса – 600-800 г / 1 шт.
- Огурец свежий – 40 г (очистить от кожицы, нарезать тонкой соломкой)
- Имбирь свежий – 10 г (натереть на мелкой терке)
- Кинза свежая – 15 г (мелко порубить)
- Сок лайма – 2 ст. ложки
- Сахар песок коричневый – 1 ст. ложка
- Мята свежая – 2 листочка
- Масло оливковое – 2 ст. ложки
- Соль – 1/2 ч ложки
- Перец свежемолотый - по вкусу
Приготовление:
Нарезать тонкими слайсами мякоть филе, аккуратно срезая его с кожицы, выложить на холодное плоское блюдо. Смешать остальные ингредиенты в блендере, оставить в холодильнике на 30 минут. Выложить 2-3 столовых ложки получившегося соуса поверх нарезанной мякоти сибаса, подавать на стол немедленно.
Лайфхак:
Филе сибаса можно предварительно замариновать получившемся соусе из кинзы, поставить в холодильник на 30 минут перед приходом гостей, а при подаче добавить свежевыжатый сок апельсина и тертую цедру от него же, перемешать и сервировать – вкус будет ещё интереснее.
Лосось Nikkei style с цитрусовой заправкой и помело
Вам понадобится:
Для цитрусовой заправки:
- Сахар тростниковый – 30 г
- Лимонник свежий – 40 г (произвольно нарезать только толстую часть)
- Лист лайма свежий – 3 шт.
- Чили зеленый свежий – 10 г
- Кокосовая вода – 200 мл
- Тайский рыбный соус – 2 ст. ложки
- Сок лайма – 3 ст. ложки
- Цедра с двух апельсинов (мелко натертая)
- Мята свежая – 10 листочков
Приготовление:
Сахар начать карамелизовать в сотейнике. Через 30 секунд добавить остальные ингредиенты, довести до кипения, готовить 3-5 минут, далее измельчить, процедить через сито, оставить на час в холодильнике. Помело очистить и разобрать на мелкие фракции. Охлажденное филе лосося без кожи и костей 80 г нарезать слайсами, как сашими, добавить немного соевого соуса, оливкового масла и 1 свежемолотый перец. Сверху полить получившимся холодным соусом. Сервировать мякотью помело, свежей кинзой, сбрызнуть оливковым маслом.
Приятного аппетита, мои перуанцы!
Фото: Shuttterstock, личный архив повара