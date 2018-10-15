Кулинарное путешествие: обед с перуанским акцентом

Утреннний улов и тигровое молоко

Чем перуанская кухня цепляет, спросите вы? Все просто: мудрые индейцы берут только супер свежие продукты. Перу расположено на побережье Тихого океана, утренний улов прямиком попадает в рестораны, приправляют ее ароматными местными травами, каким-то немыслимым количеством кислот самых разных цитрусовых, острейшими специями и соусами – и получается идеально!

Какие блюда всплывают в памяти? Конечно, это севиче. Сашими из сибаса, щедро сдобренное лаймами, кинзой, чесноком, красным луком и чили – это очень вкусно, но очень остро! Так думают многие. На самом же деле перуанская кухня грамотно сбалансирована – вся эта острота умело нивелируется цитрусовыми нотами. А чтобы достичь уж совсем идеального баланса перуанцы добавляют еще и особый пальмовый сахар. Такой путешественники могут попробовать в Азии, например, в Бангкоке. По консистенции он напоминает гречишный мед и пахнет просто невероятно, прямо как карамелька из нашего детства!

Давно ли вы пробовали тигровое молоко? А перуанцы без него жизни не мыслят! «Лече де тигре» – убойная смесь из сока лайма или апельсина, острого перца, лука и чеснока (кстати, приводит в чувства после самой отвязной вечеринки). Звучное название «tiger milk» не имеет никакого отношения к большим кошкам. Просто в соус молочного цвета добавляются кусочки рыбы, которая идет в севиче, а «тигровая» приставка выдает яркий кисло-острый вкус. В Перу этот бодрящий маринад неизменно используют для приготовления главного национального блюда – севиче. С него и начнем.

Севиче из морского гребешка с маракуей и мятой