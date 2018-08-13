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Кулинарное путешествие: обед с финским акцентом

Вяленая оленина, черника и морошка, красная рыба и икра, финский шоколад и лакричные конфеты – это главные съедобные сувениры, которые туристы везут из Финляндии. Понятно, что и в самой стране остаться голодным невозможно – финны любят хорошо поесть, а подход к кулинарии у них весьма основательный. Главная черта финской кухни – сочетание не сочетаемого: многих может удивить комбинация рыбы и мяса, рыбы и молока, свинины и баранины. И это не единственная особенность финской кухни. Суровый северный климат, обилие дичи, ягод и грибов в местных лесах и многочисленные озера, полные рыбы, – все это повлияло на кухню Финляндии и сделало ее по-настоящему уникальной.

На всякую рыбу едок найдется

Финляндию нередко называют страной тысяч озер, и это не преувеличение – около 190 тысяч озер занимают 9% площади страны. Кроме того, юг и запад Финляндии омывает Балтийское море. Неудивительно, что финны в больших количествах едят рыбу, причем самую разную, удивительно то, как они ее едят. Помимо традиционных жарки, копчения и запекания, рыбу здесь тушат и варят в молоке, а красную рыбу ценных сортов нередко употребляют сырой, посыпав сухими пряностями. Финны уважают не только рыбу, но и икру и молоку всех рыб. Единственное условие – абсолютная свежесть. Их едят с луком и сметаной и добавляют в супы. Готовя финскую уху, можно спокойно обойтись без рыбы, но от молоки и икры отказаться никак нельзя – по мнению финнов, это самая ценная и вкусная часть супа. Еще здесь очень хорошо готовят раков и в разгар сезона их ловли – с конца июля и до середины сентября – традиционно устраивают шумные вечеринки, угощая уловом друзей и соседей.

Молочные реки, масляные берега

Финны – одни из лидеров по потреблению молока на душу населения в мире. Они добавляют молоко и молочные продукты – сливки, йогурт, творог – в супы и вторые блюда, вымачивают в молоке рыбу и мясо и любят пить молоко просто так. Не меньше они уважают сливочное масло, обильно сдабривая им практически каждое блюдо. Из кисломолочных продуктов финны предпочитают тягучую и густую национальную простоквашу виили. Нельзя не упомянуть и о настоящей визитной карточке Финляндии – лапландском сыре или лейпяюусто, что дословно переводится с финского как «хлебный сыр». Традиционно его готовят из молозива, иногда туда еще добавляют оленье или козье молоко. Этот нежный сыр со сладковатым привкусом всегда считался деликатесом, и иногда им даже платили работникам, например, за сенокос. Очень хорошо лейпяюусто сочетается с желе из морошки, но, пожалуй, самый необычный способ его подачи – когда кусочки лапландского сыра кладут на дно чашки, заливают горячим кофе, дают немного настояться, а затем едят ложкой вперемешку с напитком.

Раздолье для любителей дичи

Десятки видов птиц и зверей, на которых разрешено охотиться, каждый год привлекают в финские леса большое количество туристов и местных жителей. Это объясняет, почему в финской кухне активно используется дичь. Чаще всего ее подают в жареном виде с картофельным пюре и ягодами. Очень популярны лосятина, медвежатина, зайчатина и дикая утка, но особое место занимает оленина. В Финляндии можно охотиться на белохвостого, пятнистого, северного и лесного оленей, а на севере страны, в Лапландии, этих животных к тому же выращивают на фермах. Тонкие ломтики копченой оленины часто используют как закуску на традиционном застолье после финской сауны. Также копченая оленина – обязательный ингредиент финской пиццы «Берлускони», которая в 2008 году была признана лучшей в мире на Международном конкурсе пиццы, проходившем в Нью-Йорке. Название блюда стало уколом в адрес бывшего итальянского премьера, назвавшего финскую кухню «ужасной» во время визита в страну в 2005 году.

Ржаной хлеб – всему голова

Авторы пиццы «Берлускони», готовя свою блюдо, использовали не пшеничную, а ржаную муку. Это не случайно: обилие ржаной выпечки – еще одна особенность финской кухни. Ее самая популярная разновидность – это рейкялейпя или «хлеб с дыркой». С давних пор финны пекли ржаные лепешки и нанизывали их на крепящиеся под потолком шесты. Подсушенный хлеб мог долго храниться в таком виде, и его нередко брали с собой в гости и отправляли уехавшим в далекие края родным и друзьям. Эта традиция жива до сих пор!

Оказавшись в Финляндии, стоит обязательно попробовать достояние финской кухни – карельские пирожки карьялан пийракат. Пятнадцать лет назад Евросоюз признал их подлинно национальным продуктом и присвоил им регистрационный знак TSG (Traditional Speciality Guaranteed). Эти открытые пирожки с волнистыми краями пекут из ржаной муки, начиняя рисом, картофелем или ячменем, хотя в зависимости от местности в них иногда могут добавлять морковь или ягоды. Необычную выпечку принято подавать с «яичным маслом» – смесью мелко порубленного вареного яйца и сливочного масла.

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