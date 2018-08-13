Кулинарное путешествие: обед с финским акцентом

Финны – одни из лидеров по потреблению молока на душу населения в мире. Они добавляют молоко и молочные продукты – сливки, йогурт, творог – в супы и вторые блюда, вымачивают в молоке рыбу и мясо и любят пить молоко просто так. Не меньше они уважают сливочное масло, обильно сдабривая им практически каждое блюдо. Из кисломолочных продуктов финны предпочитают тягучую и густую национальную простоквашу виили. Нельзя не упомянуть и о настоящей визитной карточке Финляндии – лапландском сыре или лейпяюусто, что дословно переводится с финского как «хлебный сыр». Традиционно его готовят из молозива, иногда туда еще добавляют оленье или козье молоко. Этот нежный сыр со сладковатым привкусом всегда считался деликатесом, и иногда им даже платили работникам, например, за сенокос. Очень хорошо лейпяюусто сочетается с желе из морошки, но, пожалуй, самый необычный способ его подачи – когда кусочки лапландского сыра кладут на дно чашки, заливают горячим кофе, дают немного настояться, а затем едят ложкой вперемешку с напитком.

Раздолье для любителей дичи