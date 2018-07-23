Кулинарное путешествие: обед с английским акцентом

Приготовление:

Куриные бедрышки стоит сварить и охладить заранее. Бульон тоже надо оставить. Репчатый лук нарезать полукольцами, яблоко кубиками, абрикосы дольками. Теперь беремся за курицу: отделяем мясо от костей (кожу лучше не использовать), затем нарезаем его небольшими кусочками. Ставим на огонь сковороду, кидаем масло, дожидаемся, пока оно растает. Теперь выкладываем лук, обжариваем до золотистого цвета, следом выкладываем яблоки, обжариваем, затем засыпаем столовую ложку муки и карри по вкусу. Все перемешиваем, заливаем ¾ л воды, немного солим. Закрываем крышкой и тушим в течение 20 минут, пока не разварится яблоко. Полученную массу переливаем в другую емкость, процедив через ситечко, остатки протереть. В отдельную кастрюлю выкладываем курицу, абрикосы, добавляем сливки и, постоянно помешивая, доводим до кипения, добавляем соль и перец по вкусу. Подаем с рисом.

А что на десерт?

На десерт пусть будет пудинг - возможно, самое "английское" блюдо. Это, кстати, необязательно десерт. Пудинг может быть из теста, но не всегда, обычно он запекается в духовке, но не обязательно, как правило подается на десерт, но опять же не факт. Есть множество любопытных отклонений от этого неустойчивого правила: в рисовом пудинге теста нету, а есть сами знаете что, рождественский пудинг готовится на пару, йоркширский пудинг - это несладкие корзиночки из теста, к которым подается мясо и овощи, черный пудинг - это вообще кровяная колбаса...