Кулинарное путешествие: новый взгляд на традиционную русскую кухню

У истоков

Как я помню, само это понятие родилось в 2000-х, а термин придумал мой друг, настоящий манифестатор Костя Ивлев. Он начал сочетать советские рецепты с европейскими соусами и лаконичной подачей, доступными названиями блюд и понятными каждому русскому человеку вкусами. Дальше пошло-поехало, эту стезю, словно золотую жилу, подхватили другие повара и принялись культивировать бренд новой русской кухни как в России, так и за рубежом, набираясь опыта по крупицам в основном за собственные деньги.

Что для меня «новая русская кухня»? Это когда взяли приличный свежий отечественный продукт или просто очень любимый нами блюдо или продукт, например, ту же картошку, винегрет или голубцы, и подают на европейский манер. Если приправить это интересной историей или философией – это будет еще больше вовлекать гостя в понятие «новой русской кухни».

Новая орбита