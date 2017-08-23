Хинкал — традиционное блюдо кавказской кухни, популярно оно и в наши дни. Представляет собой вареные в мясном бульоне кусочки теста (собственно «хинкалины»), которые подают с бульоном, вареным мясом и соусом. Хинкал не следует путать с грузинским хинкали, представляющим собой существенно иной тип блюда.

Хинкалы есть у многих кавказских народов — их едят равнинные кумыки и аварские пастухи далеко в горах. У чеченцев похожее блюдо называется жижиг-галнаш, где жижиг — это «мясо», а галнаш — «галушки». Каждый хинкал отличается от других, но эти четыре ингредиента неизменны. Мясо

В хинкал обычно идет говядина, реже — баранина и конина. Здоровенные куски варят, блюдо ставят в центр стола, откуда гости перекладывают себе на тарелки кусочки мяса. Но куда интереснее и вкуснее сушеное мясо и сушеная колбаса. Выглядят они не слишком аппетитно — черные, словно окаменевшие, в прослойках желтоватого жира. Но стоит только попробовать, и вы станете лакомиться ими при каждом удобном случае. Горцы сушат мясо поздней осенью, когда стада приходят с летних пастбищ. Зимой кормить животных тяжело, а потому сытых, разжиревших бычков и баранов забивают так, чтобы мяса хватило на долгую зиму и весну. Холодильников раньше не было, поэтому дагестанцы придумали отличный способ хранения ценного продукта. Мясо солят, надевают на палки и вывешивают в тени, на сквозняке. Слегка недосушенная баранина похожа на хамон. Наструганное ломтиками сушеное мясо — отличная закуска, напоминающая бастурму. Но в хинкал оно, как и сушеная колбаса, идет вареным. Готовить надо около часа. Не забудьте через пятнадцать минут слить первый отвар, чтобы избавиться от лишней соли. Если выбрать правильный кусок, то мясо получится нежным, сочным и ароматным. Тесто

Именнно в особенностях приготовления теста проявляются национальные различия кухонь дагестанских народов. У аварцев, самого большого этноса республики, и куски теста под стать — крупные, чуть ли не с кулак, но на удивление воздушные и нежные. Готовят их так: пшеничное тесто, замешанное на кефире или кислом молоке, раскатывают в блин толщиной миллиметров шесть, а затем режут ромбами или квадратами. Кусочки теста кидают в оставшийся после мяса кипящий бульон и варят минут пять, помешивая. Обязательно проколите каждый кусок вилкой или зубочисткой, иначе они сдуются и станут невкусными! В Дагестане тесто раскатывают тонкими жгутиками, которые затем режут на небольшие клецки. Форму им придают нажатием большого пальца. Опытные лачки готовят по-македонски — лепят клецки двумя руками одновременно. Но это далеко не все. Есть еще тонкий кумыкский хинкал и слоеный даргинский. Есть кукурузный, хранящий отпечатки пальцев заботливой хозяйки, и вкуснейший ржаной, который я пробовал только в самых дальних селениях. Соус

Главный ингредиент соуса — чеснок. Эта приправа — истинная квинтэссенция характера горца: острого на язык, но при этом умеющего укротить буйный нрав, проявить тактичность и деликатность. Чеснок смешивают со сметаной или томатной пастой, к нему добавляют пряности или оставляют в гордом одиночестве — в любом случае он блестяще справляется с ролью объединителя вкусов этого блюда. Неудивительно, что к чесночному запаху на Кавказе относятся терпимо. Имам Шамиль, другой великий кавказский объединитель, однажды сказал: «Кто думает о последствиях, тот не герой». Под этими словами охотно подпишутся все любители хинкала с изрядным количеством чеснока. Бульон

Легенда гласит, что однажды Пирогов увидел, как горцы едят хинкал. Знаменитый хирург ужаснулся — ему эта еда показалась тяжелой и вредной. И только когда на столе появился бульон, доктор успокоился — он понял, что это блюдо благополучно усвоится. Недаром евреи сравнивают бульон с пенициллином — они знают, как сочен и полезен отвар свежего горного мяса. Обычно бульон прихлебывают из отдельной плошки, но лакцы кладут куски вареного теста прямо в него, добавляют томатный соус с чесноком — и хинкал мгновенно превращается в суп с клецками. Это краткое описание — лишь первые шаги в разнообразный мир хинкала. В Дагестане можно жить годами и каждый раз, открывая для себя очередной народ, знакомиться с новым, оригинальным рецептом этого блюда. А следом — с пирогами-чуду, пельменями-курзе, кашами, напитками… Говорят, когда бог нес людям языки, над Кавказом мешок прорвался, и целая сотня наречий упала на крохотный участок земли. После пары лет в Дагестане мне все чаще кажется, что это были не просто слова, а целый ворох кулинарных книг. Рецепт аварского хинкала

Вам понадобится: Мясо: говядина, конина, баранина или сушеная колбаса — 1 кг Тесто: мука — 1 кг

кефир или кислое молоко — 0,5 л

соль — по вкусу

сода — 0,5 ч. ложки Соус: сметана, чеснок — по вкусу А весь процесс приготовления расписан выше. Дерзайте!