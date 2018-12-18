Кулинарное путешествие: финские деликатесы, заслуживающие внимания

Конечно, кухня Финляндии имеет много общего с другими скандинавскими странами (например, любовь к тефтелям) и немножко с Россией (рыбник, пирожки-калитки, ржаной хлеб). Но притом обладает просто уникальными особенностями, которые редко найдешь где-то еще. Только здесь: Сочетание в одном блюде мяса и рыбы
- Микс из молока и рыбы
- Праздничные и повседневные запеканки буквально из всего на свете
- Повседневное употребление в пищу грибов
- Миллион сортов черного хлеба и других блюд из ржаной муки
- Очень много лесных ягод, причем используются они ни сколько на десерт, сколько в качестве гарнира или соуса
- Практически везде присутствуют укроп (в отличие от европейской кухни, где укроп – нонсенс)
- Повсеместное употребление ячневой крупы, предварительно замоченной в простокваше
И, конечно, рыбные блюда. Рыба может быть приготовлена не только «как обычно» – в виде супов, салатов, на гриле и так далее, но и в специфических вариантах, например, тушеная в молоке или сырая в маринаде.
Что это? Главное рыбное блюдо страны. Готовится из ценных пород красной рыбы, таких как лосось, семга и форель, в течение 1,5-2 дней.
Вам потребуется: 400 г филе рыбы,2,5 столовых ложки морской соли,1 столовая ложка сахара, 5 веточек свежего укропа, черный перец.
Как приготовить:
Промыть филе, удалить кости. Смешать сахар и соль, равномерно обсыпать филе, добавить укроп. Завернуть в пергаментную бумагу, а затем в полотенце и положить в холодильник под небольшой гнёт на 1-2 суток. Достать готовый продукт, промыть и нарезать.
Росолли
Что это? Традиционный салат, близкий родственник винегрета. Отличается тем, что ингредиенты салата не смешиваются, а выкладываются слоями, а еще в нем нет капусты.
Вам потребуется: 4 картофелины, 3 морковки, 4 отварных или маринованных свеклы, 1 маринованный огурец, 1 маленькая луковица, соль, белый перец. Для заправки- 100 мл сливок, 1 чайная ложка столового уксуса, 1 чайная ложка сахара, немного свекольного отвара, 1 крутое яйцо.
Как приготовить: Заблаговременно отварить овощи в кожуре, пока не станут мягковатыми. Снять кожуру с овощей, нарезать вместе с огурцом на мелкие кубики, добавить измельченный лук. Смешать и слегка заправить солью и белым перцем. Сделать соус: слегка взбить сливки, заправить сахаром и уксусом, добавить несколько капель свекольного отвара для краски. Украсить мелко нарезанными яйцами (желтки и белки накрошить отдельно).
Калакейто
Что это? Традиционный суп со сливками. Супы в финской кухне занимают почетное место. Как ни странно, именно они являются главными блюдами на праздничном столе. Основным ингредиентом в супе, как правило, выступает рыба.
Вам потребуется: 1 кг голов и хвостов лосося (семги или форели), 300 г филе лосося, 1 луковица, 3-4 горошины душистого перца, 2 лавровых листа, 2-3 картофелины,1 морковь, 1/2 лука-порея, 200 мл сливок, 1 столовая ложка муки, несколько веточек укропа, соль.
**Как приготовить:**Вначале надо сделать бульон: «суповой набор» из лосося, лук, горошины душистого перца и лавровый лист поместить в кастрюлю, залить 2 литрами воды и поставить на средний огонь. Довести до кипения, уменьшите огонь и, периодически снимая пену — чем чаще, тем лучше, — варить в течение 25 минут. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Овощи нарезать кубиками и всыпать в кастрюлю. Нарезать небольшими кусочками рыбу и тоже отправить в суп. Посолить и поперчить по вкусу, можно выжать несколько капель лимонного сока и варить 10 минут. Приготовить заправку: перемешать сливки и муку так, чтобы не было комочков. Теперь влить смесь с суп, довести его до кипения и незамедлительно убрать с огня. Перед подачей блюдо можно украсить ломтиком лимона.
Калалаатикко
Что это? Финны разделяют нашу любовь к нерушимому сочетанию картофеля и сельди. Правда, обычно готовят из них запеканку.
Вам потребуется: 300 г сельди, 8 средних картофелин, 1морковь, 2 столовые ложки растительного масла, пучок зеленого лука, несколько веточек укропа, 2 яйца, 125 мл молока, соль.
Как приготовить:
На смазанный сливочным маслом противень или большую сковороду для духовки в несколько рядов выложить картофель, нарезанный кружочками. Рыбу нарезать и разложить поверх картофеля. Морковь натереть на терке, выложить на селедку, посыпать мелко нарезанным луком и укропом. Сбрызнуть растительным маслом и поставить в духовку (180-200 градусов) на 25 минут. Смешать венчиком яйца и молоко, полученном смесью залить запеканку и снова отправить в духовку на 20-25 минут.
Мямми
Что это? Традиционный пудинг из ржаной муки, готовится невероятно медленно и неспешно. Но процесс того стоит! В мямми много белка, волокон и микроэлементов, в частности железа, а калорий мало. Так что это настоящий суперфуд! Пудинг обычно едят холодным, со сливками, сахаром или ванильным кремом.
Вам потребуется: 1 кг ржаной муки, 500 г солода, сахар и соль – по вкусу.
Как приготовить:
Нагреть 1,5 л воды до 60°C и постепенно ввести 500 г ржаной муки и 250 г солода. Хорошо перемешать массу и поставить ее в духовку при температуре 50°C на час. Затем добавить 2 л умеренно горячей воды и еще 500 г ржаной муки и 250 г солода. Снова перемешать тесто и поставить его в теплую духовку при той же температуре на 2 часа. Теперь переставить на плиту, всыпать сахар, можно добавить немного соли и варить при помешивании 10 минут. И наконец тесто готово! Пора заполнить им формочки для кексов примерно на треть, посыпать сахаром и поставить в духовку при температуре 150 градусов. На 2 часа! Подавить со сливками.
Текст: Инна Щепетко
Фото: Shutterstock