Кулинарное путешествие: финские деликатесы, заслуживающие внимания

Конечно, кухня Финляндии имеет много общего с другими скандинавскими странами (например, любовь к тефтелям) и немножко с Россией (рыбник, пирожки-калитки, ржаной хлеб). Но притом обладает просто уникальными особенностями, которые редко найдешь где-то еще. Только здесь: Сочетание в одном блюде мяса и рыбы

Микс из молока и рыбы

Праздничные и повседневные запеканки буквально из всего на свете

Повседневное употребление в пищу грибов

Миллион сортов черного хлеба и других блюд из ржаной муки

Очень много лесных ягод, причем используются они ни сколько на десерт, сколько в качестве гарнира или соуса

Практически везде присутствуют укроп (в отличие от европейской кухни, где укроп – нонсенс)

Повсеместное употребление ячневой крупы, предварительно замоченной в простокваше

И, конечно, рыбные блюда. Рыба может быть приготовлена не только «как обычно» – в виде супов, салатов, на гриле и так далее, но и в специфических вариантах, например, тушеная в молоке или сырая в маринаде.