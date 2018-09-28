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Кулинарное путешествие: обед на Ямайке

Ямайка ассоциируется у большинства с музыкой, танцами, коктейлями на основе рома. И только потом некоторые говорят о кухне этого острова. В кулинарии Ямайки сошлось все: традиции индейцев, испанцев, африканцев, жителей Среднего Востока, Китая и даже Британских островов.

5 особенностей ямайской кухни

  • Блюда здесь простые и довольно сытные. Почти обязательный элемент каждого блюда — густые и ароматные бульоны из мяса, рыбы и даже фруктов. Ими поливают рис и овощи. В обед или на ужин подают курицу или свинину, обычно с гарниром из риса и овощей. Также популярны морские продукты, маринованные и обжаренные с перцем и луком. Специалитетом являются сушеные и вяленые креветки с добавлением перца, пирожки с начинкой из соленой рыбы, скумбрией с томатом и луком в кокосовом молоке.
  • Большое разнообразие приправ, перцев, трав, ароматов. Любое блюдо пахнет потрясающе. Самая популярная приправа — ямайский перец. Также во многие блюда добавляют перец скотч — очень жгучий маленький перчик чили. Широко используется имбирь, чеснок, мускатный орех. Эти специи применяются сами по себе и в составе знаменитого ямайского соуса Pickapeppa Sauce, рецепт приготовления которого хранится в строжайшем секрете.
  • Местный фастфуд — это паттис. По сути это жареные пирожки из тонкого теста, напоминающие блинчики с мясом или самсу. Иногда подаются как гарнир. Можно выбрать пирожок с лобстером, свининой, курицей, с карри и островными приправами.
  • Овощи весьма популярны. Это не только морковь и картофель, но и маниока, кукуруза — все индейское наследие.

На рынках Ямайки наряду с широко известными бананами, кокосами и ананасами продаются совершенно необычные плоды. Например, ямайские яблоки, похожие по виду на редиску, а по вкусу — на грушу. Или гинеп — крупный зеленый «виноград» с несъедобной шкуркой. Плантайн — родственник банана, который едят жареным. Самый необычный фрукт — аки. Это плоды экзотического дерева, по вкусу похожие на вареные яйца, орехи и авокадо одновременно. Аки жарят с томатами, луком, перцем, соленой треской. Аки в незрелом виде ядовит. Употреблять можно его только тогда, когда плод раскроется, предварительно удалив шкурку, черную семечку и прожилки.

  • Чаем на Ямайке называют любой горячий заваренный напиток, и он может быть из трав с ромом, молоком, приправами и даже с рыбой. Так что лучше остановиться на кофе. Кофейные зерна на Ямайке считаются одними из лучших в мире благодаря своему мягкому вкусу. На острове пьют очень крепкий кофе, с кардамоном и ромом. Десерты обычно из фруктов, например, с добавлением сгущенного молока. Еще есть гиззада — фирменное ямайское кондитерское изделие. Это корзиночка-тарталетка с маслом, свежим кокосом, имбирем и нугой, хрустящая и сладкая.

Салат из авокадо и огурцов

Вам понадобится:

  • огурец — 1 шт.
  • чили — 1 шт.
  • измельченный лук — 1 ч. ложка
  • красный сладкий перец — 1 шт.
  • пучок салата
  • авокадо — 1 шт.
  • редис — 1 шт.
  • зелень петрушки.

Приготовление:

Очистить огурец и перцы, тонко нарезать, посолить, смешать. Добавить лук. На тарелки разложить листья салата, выложить овощи, добавить нарезанное кубиками авокадо, посыпать петрушкой.

Карри из мяса козы по-ямайски

Это блюдо считается визитной карточкой острова. Появление карри датируется 1845 годом, когда было отменено рабство, а местные плантаторы стали нанимать рабочих из Индии и Китая. Тогда-то в кулинарной палитре Ямайки появились новые приправы, которые придали традиционным блюдам свежий вкус.

Вам понадобится:

  • мясо — 1,5 кг
  • карри — 3–4 ст. ложки
  • вода — 1 стакан
  • лук репчатый — 2 шт.
  • тимьян
  • зеленый чеснок
  • острый перчик — 2 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Мясо зачистить от пленок, нарезать порционными кусками, приправить, добавить лук, оставить мариноваться на несколько часов. Обжарить, залить водой, добавить нарезанную кубиками морковь и приправить еще раз. Тушить до готовности, после чего добавить перец.

Рис с овощами

Вам понадобится:

  • плантан — 2–3 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • морковь — 200 г
  • зеленый горошек — 200 г
  • изюм и измельченные орехи — 1/3 стакана
  • молотая гвоздика, свежий тертый имбирь — 1 ч. ложка
  • коричневый рис — 1,5 стакана
  • вода — 3 стакана

Приготовление:

Морковь и лук мелко нарезать, положить в кастрюлю и довести до кипения. Добавить специи, всыпать рис, помешать. Варить на малом огне, пока половина воды не испарится. Всыпать промытый изюм, орехи и зеленый горошек, добавить нарезанный кубиками плантан, посолить и варить до готовности риса.

Запеченные бананы

Вам понадобится:

  • бананы — 4–6 шт.
  • сливочное масло, крахмал, сахар — по 2 ст. ложки
  • апельсиновый сок — 1,5 стакана
  • изюм, кокосовая стружка — по 0,5 стакана

Приготовление:

Разогреть духовку до 180 градусов. Очистить бананы и разложить в глубокой кастрюле. Сделать соус: в сотейнике смешать растопленное сливочное масло, сахар и стакан апельсинового сока, проварить две минуты. Оставшийся сок смешать с крахмалом, вылить в сахарную смесь и варить до загустения. Добавить изюм. Вылить получившийся соус на бананы. По желанию посыпать кокосовой крошкой и запекать еще 25-30 минут.

Приятного аппетита!

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock

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