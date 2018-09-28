Кулинарное путешествие: обед на Ямайке

На рынках Ямайки наряду с широко известными бананами, кокосами и ананасами продаются совершенно необычные плоды. Например, ямайские яблоки, похожие по виду на редиску, а по вкусу — на грушу. Или гинеп — крупный зеленый «виноград» с несъедобной шкуркой. Плантайн — родственник банана, который едят жареным. Самый необычный фрукт — аки. Это плоды экзотического дерева, по вкусу похожие на вареные яйца, орехи и авокадо одновременно. Аки жарят с томатами, луком, перцем, соленой треской. Аки в незрелом виде ядовит. Употреблять можно его только тогда, когда плод раскроется, предварительно удалив шкурку, черную семечку и прожилки.