5 рецептов идеальных хинкали, которые вам стоит попробовать

Немного истории
Дагестанский писатель Магомед Султан Яхъяев так описывает трапезу чабанов, пасших стада баранов на горных пастбищах. Специальный повар – одаман – выкладывал тушу молодого барана в огромный чан с подсоленной водой и отваривал до готовности. Пока мясо варилось, одаман замешивал тесто, состоявшее из муки, воды и соли и лепил из него небольшие плоские лепешечки. Отваренный барашек извлекался из чана и рубился на порции, а лепешечки бросали в кипящий бульон на несколько минут. Чабаны рассаживались кругом и перед каждым лежал кусок молодой баранины, пиала с бульоном и отварные лепешки. Ни вилок, ни ножей в обиходе чабанов не было, потому, мясо и хинкали ели руками и запивали горячим жирным бульоном. По сей день в Дагестане чтут эти традиции и современные хинкали так и стоит на трех китах: отварное мясо, душистый бульон и нежные лепешки из муки. До сих пор, лучшим мясом для хинкали считается молодой барашек и кушать все это нужно только руками и очень горячим. И по сей день блюдо не подлежит классификации: оно первое или второе? Как сказал один из героев детской повести «Гости с гор», «хинкали – это наше первое, второе и третье».
Такие разные и такие вкусные
Дагестан – страна многонациональная и каждый народ вносил свою лепту в развитие этого кушания. Современные хозяйки, замешивая тесто, используют не только воду, но и кефир, молоко, яйца, сыр, дрожжи. А мука может быть ржаной, пшеничной, кукурузной. И формы для лепешек у каждого народа сложились свои: квадраты, полосочки, ромбы, овальные «ушки» и даже распустившиеся розочки. А хинкали, родившись в Дагестане, быстро распространился на соседние земли – Кабардино-Балкарию, Чечню, Ингушетию. И каждый народ создавал свой вариант этого блюда и считал его самым вкусным и правильным. Постепенно в рецептуру хинкали вошли другие виды мяса – козлятина, говядина, птица. В бульон стали добавлять для вкуса морковь, репчатый лук, перец и украшать готовое блюдо мелко порезанной зеленью – петрушкой, кинзой и укропом. Помимо традиционной чашки с бульоном сегодня принято подавать к этому блюду соус. На Кавказе это, как правило, белый соус, состоящий из жидкой сметаны, давленого чеснока и соли, либо острый томатный соус, который варят из томатов, соли, чеснока и перца. Едят хинкали, в большинстве случаев, по-старинке, руками, обмакивая кусочки теста и мясо в соусы и запивая бульоном. Но существуют разновидности хинкали, которые в современных условиях удобнее есть ложкой или вилкой, все зависит от сложившихся традиций.
Чтобы понять все разнообразие традиций хинкали на Кавказе, стоит хоть немного рассказать о каждом из них. Аварцы, например, в тесто для хинкали обязательно добавляют кефир и соду, чтобы лепешки были воздушными. Подают их с бараниной или говядиной и белым чесночным соусом. Лезгины делают тесто для хинкали на воде, муке и яйце, подают только с бараниной, а соус варят из томатной пасты и воды, добавляя туда соль, перец, чеснок и специи. Для даргинского хинкали в тесто добавляют молоко, дрожжи и сливочное масло. Сначала делают опару, потом замешивают тесто и дают ему подняться. Затем, раскатанное тесто посыпают очищенным раздробленным грецким орехом и тертым сыром. Сворачивают тесто в рулет, нарезают кусочками и формируют хинкали в форме распустившейся розы. А кумыкские хинкали – это порой настолько маленькие и тонкие ромбики, что их подают прямо в чашке с бульоном в виде супчика, а уж мясо и томатный соус к мясу – отдельно. Большим мастерством в Дагестане считается умение приготовить вкусные хинкали с субпродуктами – курдючным салом и сушеным курдюком, с вяленым мясом и национальной дагестанской колбасой. Отдельной вершиной кулинарного искусства считается умение приготовить цахурские хинкали – бохалер – тончайшие слои теста, которые парятся поверх бульона вместе с мясом и картофелем. А сколько еще народов в Дагестане! Ногайцы, таты, лакцы, табасараны, рутульцы – и у каждого свои секреты!
Причем, хинкали настолько популярны в данном регионе, что его традиция тесно переплелась с традициями уже сложившихся национальных блюд, либо положила начало таковым. Например, чеченский вариант хинкали - это традиционные в Чечне «жижиг-галнаш» - отварные галушки из теста, имеющие строго определенную форму. Такие хинкали подаются в Чечне с отварным куриным мясом, резанным на полоски, чесночным белым соусом и горячим бульоном, включающим в себя толченый отварной картофель и жаренный лук. Удивительным образом традицию дагестанских хинкали перенял азербайджанский народ, превратив его в излюбленное блюдо – отварные квадратики из тонкого теста. Подают хингали с жаренным мясным фаршем и белым соусом гуруд, состоящим из кефира или кефирной сыворотки, соли и измельченного чеснока. Эта традиция – подавать хинкали не с мясом, а с жаренным фаршем, в том числе из жареного курдюка, очень популярна и в Дагестане, например, у кумыков и лезгинов.
Одним словом, хинкали - блюдо очень популярное, всеми любимое, вкусное и сытное. Но, не самое простое в исполнении, ведь на его приготовление у хозяйки может уйти целый день! Потому оно несет на себе вечную печать торжества и праздника, особого случая. Хинкали в Дагестане чествуют гостей, с ним отмечают свадьбы, его готовят в честь рождения детей, по нему скучают на чужбине и именно ему больше всего радуются, вернувшись на родину. И чтобы прикоснуться к этому празднику жизни, нужно отложить на один день все дела, собраться в кругу семьи и приготовить это старинное горское блюдо - настоящие дагестанские хинкали.
Дагестанские хинкали
Для бульона:
- Мясо (баранина или говядина) – 600 гр.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 2 средние головки,
- Соль – по вкусу,
- Зелень – 1 пучек для подачи к столу.
Для теста:
- Мука пшеничная – 5 столовых ложек,
- Кефир 2,5 % - 200 гр.
- Соль - 0,5 чайной ложки,
- Сода – 0,5 чайной ложки.
Для соуса:
- Сметана 15 – 20% - 200 гр.
- Чеснок – половина небольшой головки,
- Соль – по вкусу.
Положить в кастрюлю промытое мясо и порезанные кольцами морковь и репчатый лук. Залить водой, довести до кипения на сильном огне, снять пену, подсолить и варить до готовности на медленном огне 1,5 – 2 часа. В глубокую посуду налить теплый кефир, добавить соду и перемешать. Добавить муку, соль и замесить тесто. Муки добавлять столько, сколько возьмет тесто, чтобы получилась густая эластичная масса. Затем, убрать тесто в целлофановый пакет и положить на полчаса в прохладное место. Охлажденное тесто обвалять в муке, раскатать на столе, присыпая мукой, чтобы готовый пласт не прилипал к рукам и имел толщину не более 0,7 см. Из полученного теста нарезать ромбики или прямоугольники, ориентировочным размером 3х4 см. Отваренное мясо вынуть из кастрюли и порезать на порционные куски, а бульон остудить и процедить. Для соуса очистить чеснок и натереть его на терке или измельчить в блендере. Смешать чеснок, сметану и соль. Поставить на огонь бульон, довести до кипения и выкладывать в него хинкалинки по одной штуке, так, чтобы не допустить слипания. Варить тесто 5 минут, вынимать шумовкой и сразу протыкать (1 раз) зубочисткой. Для подачи к столу на порционное блюдо выложить горячие хинкали с кусочками мяса, рядом поставить пиалы с соусом и бульоном. Бульон украсить измельченной зеленью. Как это есть: руками, макая кусочки еды в соус и запивая бульоном.