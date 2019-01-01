Харчо: оригинальные рецепты горячей закуски для холодных вечеров

Наследие советской эпохи. По легенде, нарком внешней торговли Анастас Микоян терпеть не мог говядину, только для него повара готовили бульон на баранине. А мода на все кремлевское разлеталась очень стремительно по просторам Советского Союза.

Вам потребуется:

0,5 кг мякоти баранины с жиром,

1 сладкий перец,

100 г риса,

70 г соуса ткемали,

1 морковь,

2 луковицы,

100 г ядер грецких орехов,

1 помидор, пучок кинзы,

хмели-сунели,

петрушка,

красный молотый перец и соль.

Баранину промыть, срезать жир, залить 3 л воды и довести до кипения. Снять пену, варить до полной готовности мяса. Выложить баранину, нарезать ее небольшими кусочками, бульон процедить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, сладкий перец тонко нашинковать. С помидора снять кожицу, мякоть порубить. Растопить на сковороде жир, срезанный с баранины, обжаривать овощную смесь 10 минут. Выложить в сковороду томатную пасту, перемешать. Подогревать еще 5 минут. В кипящий бульон выложить кусочки мяса и промытый рис. Варить 10 минут, добавить овощную поджарку и соус ткемали. Через 10 минут всыпать измельченные грецкие орехи, нарезанную кинзу, раздавленный в прессе чеснок, соль и приправы. Варить суп еще 10 минут, выключить плиту и дать блюду настояться. Подавать с домашним хлебом и чесночным соусом.

Текст: Инна Щепетова

Фото: Vostock Photo

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